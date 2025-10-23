Pri 55-ih so pivo zamenjali prehranski dodatki – modni trend ali prevara?

Pred nekaj leti je bila »dad bod« (telesna postava očeta) še modna. Moški srednjih let so bili spodbujani, da je mehkejša, starajoča postava seksi.

Obiski pubov, pivo, kebabi in sprejemanje staranja so bili vsakdanjik. A v zadnjih petih letih se je zgodilo nekaj nenavadnega.

Trend se je začel v Silicijevi dolini, kjer so bogati tehnološki podjetniki eksperimentirali z upočasnitvijo staranja.

Preizkušali so različne vitamine, transfuzije krvi mlajših oseb, hiperbarične kisikove komore in različne metode »biohackinga«. Sprva se je zdelo smešno, a danes je ta filozofija glavna tema pogovorov med moškimi srednjih let.

Dolgoživost in wellness

Iskanje večne mladosti se vse bolj povezuje s standardnimi wellness pristopi, kar ustvarja novo zdravstveno ideologijo. Del tega je zdrava pamet, telovadba, uravnotežena prehrana, dovolj spanja, del pa fantazija: jemanje »čarobnih« tablet, pitje posebnih napitkov in kopanje v infrardeči svetlobi ali ledu.

Številne wellness klinike po mestih združujejo tradicionalno medicino z alternativnimi tretmaji, kot so nadomestna terapija s testosteronom in rdeče-svetlobne savne. Trg dolgoživosti in terapij proti staranju je po ocenah PwC iz leta 2023 vreden približno 127 milijard dolarjev.

Bežati pred časom

Gostilne, krčme, pubi se praznijo, medtem ko se telovadnice in studii pilatesa polnijo z njimi, z moškimi v srednjih letih. Posebej je to opazno pred poletno ali zimsko sezono, s kettlebelli in kreatinom, poskušajo ubežati hladni roki časa. Generacija, ki je prej vikende preživljala ob disco glasbi, zdaj telovadi in razpravlja o najboljših virih beljakovin.

Vzroki in motivacija

Glavni razlog je strah pred kroničnimi boleznimi in staranjem, pomembno vlogo pa igra tudi popularna kultura. Idealiziran moški izgled je postal tržna niša, podobno kot za ženske. Ikone, kot so Daniel Craig, Hugh Jackman in David Beckham, prikazujejo, da je mogoče zadržati mladosten videz tudi po 40. ali 50. letu. Sodobna industrija obljublja izdelke in tretmaje za daljše življenje, boljše zdravje in telesno kondicijo.

Prehranski dodatki in režim

Moški srednjih let se vse bolj posvečajo prehranskim dodatkom za dolgoživost: Omega 3 za možgane, železo in B12 za energijo, vitamini C, D3, K2 za imunski sistem, kosti in srce, kreatin, taurin, BCAA, magnezij, kurkuma, probiotiki, NMN, TMG, spermidin in resveratrol.

Nekateri izvajajo tudi protokole za povečanje testosterona. Stroški tega režima so visoki, pogosto okoli 300 evrov na mesec, kljub uravnoteženi prehrani.

Spremembe v prehrani in življenjskem slogu

Prehrana je pogosto sredozemska, z omejenim vnosom enostavnih ogljikovih hidratov, z manj ali nič alkohola in več ribami. Čeprav logika pravi, da mnogi dodatki niso nujni, je cilj aktivno življenje tudi v sedemdesetih in osemdesetih, z upanjem na napredek, kot so 3D-tiskani organi.

Primerjava s preteklostjo

Moški v štiridesetih in petdesetih v 60-ih in 70-ih niso skrbeli za zdravje ali videz. Danes kupujejo dizajnerske kose, drage kreme in skrbijo za telesno podobo. Cilj ni le samozavest pri staranju, ampak izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja sodobna znanost in wellness industrija.

Strokovni pogled

Profesor John Tregoning z Imperial College London opozarja, da so mnogi dodatki koristni le za šibke ali kronično bolne, zdrava prehrana pa običajno zadostuje. »Bolje je jesti naravno hrano, na primer borovnice, kot jemati predelane sestavine,« pravi. Pri popularnih dodatkih, kot sta magnezij ali NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid v oksidirani obliki) je koencim, ki igra ključno vlogo v številnih celičnih procesih.

Gre za molekulo, ki pomaga celicam proizvajati energijo in vzdrževati njihovo zdravje.

Mladosti morda ni mogoče kupiti ali pogoltniti v tabletah, a mnogi moški v srednjih letih še vedno verjamejo, da je mogoče ubežati času. Čeprav čas vedno zmaga, je cilj podaljšati aktivno, zdravo življenje in upočasniti učinke staranja, kolikor je mogoče.