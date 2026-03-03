  • Delo d.o.o.
ZAČNITE DANES

Pri 60+ lahko zgradite mišice: to so 3 zlata pravila za varno vadbo po upokojitvi

Gradnja mišic v zrelih letih ni rezervirana za športnike.
Pri vadbi z utežmi po 60. letu velja preprosto pravilo: počasneje je varneje. FOTO: Getty Images
Pri vadbi z utežmi po 60. letu velja preprosto pravilo: počasneje je varneje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 3. 3. 2026 | 13:00
3:54
Se približujete upokojitvi ali jo že uživate in razmišljate, kako ostati močni, gibljivi in samostojni? Vadba z utežmi je ena najboljših odločitev, ki jih lahko sprejmete po 60. letu. A strokovnjaki opozarjajo: trening moči v zrelih letih mora biti premišljen, varen in prilagojen telesu.

Staranje prinaša naravno izgubo mišične mase (sarkopenijo), ki se po 50. letu še pospeši. Prav zato je vadba za moč ključna, ne samo zaradi videza, temveč predvsem zaradi zdravja, ravnotežja in preprečevanja padcev.

Zakaj je trening moči po 60. letu tako pomemben?

Redna vadba z uporom upočasnjuje izgubo mišične mase, krepi kosti in zmanjšuje tveganje za osteoporozo, izboljšuje ravnotežje in zmanjšuje tveganje za padce, pomaga uravnavati krvni sladkor in krvni tlak, povečuje energijo in samozavest.

Strokovnjaki poudarjajo, da močno telo pomeni tudi večjo varnost. Če pride do padca, je verjetnost resnih poškodb bistveno manjša.

Tri ključna pravila za varno pridobivanje mišic po 60. letu

1. Prikažite se in naredite, kolikor zmorete

Pri začetnikih in starejših odraslih ima miselnost izjemno pomembno vlogo. Cilj vadbe ni tekmovanje ali dokazovanje, temveč dolgoročna doslednost. Najpomembnejše je, da se vadbe udeležite in tisti dan naredite najboljše, kar lahko. En dan boste zmogli več, drugič manj in to je povsem normalno. Namesto da si postavljate previsoka pričakovanja, se osredotočite na rednost. Telo se na napredek odziva postopoma.

2. Manj je več mišice rastejo med počitkom

Mnogi zmotno verjamejo, da več treninga pomeni več rezultatov. Resnica je drugačna. Največ koristi nastane med regeneracijo, ko telo počiva. Za večino ljudi po 60. letu so dovolj 2 do 3 vadbe na teden, ali celo ena kakovostna vadba tedensko, če več ne zmorete.

Pravilno zasnovan program vadbe za moč lahko nadomesti tudi del aerobne vadbe in raztezanja. Ključno je, da je trening strokovno zasnovan in prilagojen posamezniku.

3. Počasi in nadzorovano, hitrost poveča tveganje za poškodbe

Pri vadbi z utežmi po 60. letu velja preprosto pravilo: počasneje je varneje. Gibi naj bodo kontrolirani, enakomerni, brez sunkovitih premikov. Priporočilo strokovnjakov je, da utež dvigujete približno pet sekund, spuščate pa še počasneje. Takšen način vadbe zmanjša obremenitev sklepov in poveča učinkovitost mišične aktivacije.

Pri izbiri teže naj bo breme dovolj zahtevno, da mišice utrudite v približno eni do poldrugi minuti, vendar ne tako težko, da bi zmogli le nekaj ponovitev.

Kako začeti vadbo za moč

Če ste začetnik, je priporočljivo opraviti posvet pri osebnem zdravniku, poiskati strokovno vodeno vadbo (fitnes centri, društva upokojencev, programi za starejše), začeti z lastno težo ali lažjimi utežmi, postopno povečevati obremenitev. Po Sloveniji je vse več programov, namenjenih aktivnemu staranju in varni vadbi za starejše.

Mišice po 60. letu niso luksuz, so naložba v samostojnost

Gradnja mišic v zrelih letih ni rezervirana za športnike. Je ena najboljših naložb v kakovostno staranje. Močnejše telo pomeni večjo stabilnost, manj bolečin in več svobode pri vsakodnevnih opravilih.

Upokojitev ni čas za upadanje telesne pripravljenosti. Lahko je začetek obdobja, ko končno poskrbite zase, premišljeno, varno in dolgoročno.

