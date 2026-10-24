Pri 67 letih v boljši formi kot kadar koli prej. Teh pet navad naredi največjo razliko

Redno gibanje, dobra motivacija in nekaj preprostih sprememb vsakodnevnih navad lahko pomembno vplivajo na telesno pripravljenost tudi v zrelih letih. Ključ ni v napornih treningih, temveč v vztrajnosti, primerni izbiri vadbe in ciljih, ki človeka spodbujajo k rednemu gibanju.

Telesna pripravljenost se z leti spreminja, vendar to ne pomeni, da je treba po 60. letu sprejeti slabšo telesno zmogljivost. Prav nasprotno: z redno telesno dejavnostjo, vadbo za moč in uravnoteženim življenjskim slogom je mogoče ohraniti dobro kondicijo, gibljivost in mišično maso tudi v poznejših desetletjih.

Pomembno vlogo ima predvsem rednost. Namesto občasnih napornih treningov je učinkoviteje najti obliko gibanja, ki jo je mogoče vključiti v vsakdan in pri njej vztrajati. Pri tem lahko pomagajo naslednjih pet navad.

1. Telovadba naj postane del jutranje rutine

Odlašanje z vadbo do večera pogosto pomeni, da zanjo zmanjka časa ali motivacije. Po napornem dnevu se je težje odločiti za telesno dejavnost, še posebno če se pojavijo druge obveznosti. Ena od učinkovitih rešitev je, da gibanje postane del jutranje rutine. Že 30 minut vadbe zjutraj lahko pomaga vzpostaviti doslednost, saj se je lažje držati vnaprej določene navade kot vsak dan znova iskati motivacijo.

Pri tem je pomembno, da posameznik spozna svoje vedenjske vzorce. Nekaterim ustreza zgodnja vadba, drugim gibanje po službi ali v večernih urah. Bistveno je, da izberejo čas, ki jim omogoča največjo verjetnost, da bodo pri vadbi vztrajali. Rednost je pomembnejša od popolnega urnika. Tudi krajša vadba je lahko koristna, če postane stalni del vsakdana.

2. Postavite si cilj, zaradi katerega se boste želeli gibati

Motivacija je praviloma močnejša, kadar ima telesna dejavnost konkreten namen. Cilj je lahko zahtevnejši športni izziv, daljši pohod, večja vzdržljivost pri priljubljeni dejavnosti ali preprosto želja, da bi tudi v starosti ostali samostojni in gibljivi. Pri izbiri cilja je pomembno, da je prilagojen telesni pripravljenosti in zdravstvenemu stanju. Ni treba premagovati velikih razdalj ali se lotevati ekstremnih podvigov. Za nekoga je lahko ustrezen cilj daljši sprehod brez utrujenosti, za drugega več ur kolesarjenja ali večja moč pri vsakodnevnih opravilih. Jasno zastavljen cilj pomaga ohranjati motivacijo tudi takrat, ko se nam ne ljubi vaditi. Poleg tega omogoča spremljanje napredka in občutek zadovoljstva, ko dosežemo zastavljeno raven.

3. Izberite vadbo, v kateri boste uživali

Najboljši program vadbe ni nujno najzahtevnejši, temveč tisti, pri katerem lahko posameznik vztraja. Če je telesna dejavnost dolgočasna ali neprijetna, je veliko težje ohraniti rednost. Zato je smiselno preizkusiti različne oblike gibanja. Kolesarjenje izboljšuje vzdržljivost, plavanje razbremeni sklepe, joga in pilates pomagata razvijati gibljivost, ravnotežje in nadzor nad telesom, vadba z utežmi pa krepi mišice.

Raznolikost ima še eno prednost: obremenjuje različne mišične skupine in zmanjšuje monotonost treningov. Program je mogoče prilagajati letnim časom, vremenu in počutju. V toplejših mesecih lahko več časa namenimo dejavnostim na prostem, pozimi pa izberemo vadbo v zaprtih prostorih. Pomembno je tudi, da vadba ustreza posameznikovim sposobnostim. Za dobro telesno pripravljenost ni nujen obisk fitnesa. Veliko lahko dosežemo tudi doma, na sprehodih, s kolesom ali v bazenu.

4. Preverite telesno pripravljenost in spremljajte napredek

Občutek, da smo v dobri formi, ni vedno zanesljiv kazalnik dejanske telesne zmogljivosti. Človek lahko redno telovadi in se zdravo prehranjuje, vendar ima kljub temu manj mišične mase ali slabšo vzdržljivost, kot pričakuje. Zato je lahko koristna ocena telesne pripravljenosti, zlasti po 50. letu. Vključuje lahko merjenje mišične moči, oceno telesne sestave in preizkuse srčno-dihalne zmogljivosti. Med njimi je tudi merjenje največje porabe kisika oziroma VO₂ max, ki je pomemben kazalnik aerobne zmogljivosti. Za oceno telesne sestave se uporabljajo različne metode, od bioelektrične impedančne analize do natančnejših preiskav. Izbira je odvisna od namena, dostopnosti in stroškov.

Rezultati lahko pokažejo, na katerih področjih je največ možnosti za izboljšanje. Zlasti pomembno je spremljanje mišične mase in moči, saj se ti z leti pogosto zmanjšujeta. Vadba za moč lahko pomaga upočasniti izgubo mišic, ohranjati funkcionalno sposobnost in olajšati vsakodnevna opravila.

Meritve so uporabne tudi za spremljanje dolgoročnega napredka. Vendar jih je treba razlagati v kontekstu starosti, zdravstvenega stanja in načina življenja, ne kot tekmovanje z drugimi.

5. Hodite ali kolesarite tudi po vsakodnevnih opravkih

Za več gibanja ni vedno potreben dodaten trening. Pomemben del telesne dejavnosti lahko pridobimo že s spremembo načina, kako se premikamo čez dan. Namesto avtomobila lahko za krajše razdalje izberemo hojo ali kolo, del poti opravimo peš ali uporabimo javni prevoz in se do cilja sprehodimo. Tudi deset minut hoje v eno smer in deset minut nazaj pomeni dodatno gibanje, ki se čez teden lahko precej nabere. Dolgotrajno sedenje je pogosta težava sodobnega načina življenja. Zato je koristno, da čez dan večkrat vstanemo, se razgibamo in prekinemo daljša obdobja sedenja.

Pri tem ni treba postati obseden s številom korakov. Pogosto omenjeni cilj 10.000 korakov na dan ni univerzalna meja, pod katero bi bilo gibanje nekoristno. Pomembni so skupna količina telesne dejavnosti, njena intenzivnost in posameznikove sposobnosti. Če je človek že opravil načrtovano vadbo, je vsako dodatno gibanje dobrodošlo. Tudi brez natančnega štetja korakov lahko s hojo in kolesarjenjem pomembno prispeva k aktivnejšemu življenjskemu slogu.

Za dobro formo ne potrebujete najnovejše tehnologije

Pametne ure, zapestnice in drugi merilniki lahko spremljajo srčni utrip, trajanje vadbe, spanje in druge kazalnike. Nekaterim pomagajo pri načrtovanju treningov in ohranjanju motivacije, drugi jih ne potrebujejo. Tehnologija je lahko koristno orodje, vendar ne sme postati pogoj za začetek vadbe. Za večino ljudi so najpomembnejši redno gibanje, postopno povečevanje obremenitve, dovolj počitka in pozornost do telesnih odzivov.

Spremljanje krvnega tlaka je posebej pomembno pri ljudeh, ki imajo z njim težave ali se zaradi drugih zdravstvenih razlogov zdravijo. Pri njih je smiselno upoštevati navodila zdravnika in vadbo prilagoditi zdravstvenemu stanju.

Najpomembnejša je doslednost, ne popolnost

Dobra telesna pripravljenost v zrelih letih ni odvisna od ene čudežne vaje ali drage športne opreme. Gradijo jo navade, ki jih lahko ohranjamo dolgoročno: redna aerobna vadba, krepitev mišic, gibljivost, vsakodnevna hoja in dovolj razlogov, da ostanemo aktivni. Za začetek ni treba spremeniti celotnega življenjskega sloga. Dovolj je, da si določimo izvedljiv cilj, izberemo prijetno obliko gibanja in jo vključimo v svoj urnik. Ko postane gibanje navada, je veliko lažje vztrajati.

Pred začetkom intenzivnejšega programa vadbe je pri kroničnih boleznih, srčno-žilnih težavah ali daljšem obdobju telesne nedejavnosti priporočljiv posvet z zdravnikom. Vadbo je treba stopnjevati postopoma in jo prilagoditi svojim sposobnostim.

Tudi po 60. letu je mogoče izboljšati vzdržljivost, moč in splošno telesno pripravljenost. Ključ ni v tem, da vadimo čim več, temveč da se gibamo redno, premišljeno in na način, ki nam ustreza.