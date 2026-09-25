Pri 69 letih je zamenjala vadbo in presenetila telo! To se je zgodilo s koleni

Po desetletjih teka, joge, plavanja, tenisa in vadbe v telovadnici je pri 69 letih popolnoma spremenila svojo vadbeno rutino. Začela je izvajati pilates in ugotovila, da lahko že majhni, natančni gibi močno obremenijo mišice, ki jih pri drugih oblikah vadbe skoraj ni uporabljala. Posebej pomembno je bilo spoznanje o mišicah, ki pomagajo stabilizirati kolena.

Dolgoletna telesna dejavnost še ne pomeni, da se telo z leti ne začne spreminjati. Tudi pri ljudeh, ki so vse življenje športno aktivni, se lahko pojavijo bolečine v sklepih, zmanjšana gibljivost ali težave pri določenih gibih.

Prav to se je zgodilo po več desetletjih različnih oblik vadbe. Dolgoletni tek je začel povzročati težave s koleni, pojavile so se tudi bolečine v drugih sklepih. Zaradi bolečin v zapestjih je postala neprijetna celo določena joga. Pri 69 letih je zato sledila pomembna sprememba: v vadbeno rutino je vključila pilates.

Ko velika mišična moč ni več dovolj

Ena največjih posebnosti nove vadbe je bila aktivacija majhnih mišičnih skupin. Pri številnih športih največ dela opravijo velike mišice, medtem ko manjše mišice, ki sodelujejo pri stabilizaciji sklepov in nadzoru gibanja, ostanejo precej manj obremenjene. Pri pilatesu je drugače. Gibi so pogosto majhni, počasni in zelo natančni, vendar zahtevajo precejšen nadzor telesa. Po začetku vadbe se je pokazalo, da lahko tudi pri sicer dobro telesno pripravljenem človeku obstajajo mišične skupine, ki so relativno šibke ali premalo aktivne. Prav te mišice so lahko pomembne pri stabilizaciji telesa. To je bilo še posebej zanimivo pri kolenih, kjer ustrezna mišična podpora pomaga nadzorovati gibanje sklepa.

Majhni gibi so lahko zelo zahtevni

V začetnih tednih so se mišice pri nekaterih vajah hitro utrudile in pojavljali so se tudi krči. Sčasoma so se težave umirile, hkrati pa je postalo jasno, kako zahtevna je lahko vadba, pri kateri je poudarek na natančnosti in nadzoru. Pilates tako ni nujno lahka oblika rekreacije. Čeprav so gibi pogosto videti preprosti, lahko zahtevajo precejšnjo mišično aktivacijo. Poseben poudarek je namenjen mišicam trupa, stabilizaciji, ravnotežju, gibljivosti in nadzoru položaja telesa.

Pomembna sta tudi dihanje in položaj telesa

Pri pilatesu ni pomembna samo izvedba posamezne vaje. Veliko pozornosti je namenjene tudi dihanju ter položaju medenice, reber in hrbtenice. Pravilna poravnava telesa se lahko med različnimi vajami spreminja, zato je treba položaj ves čas nadzorovati. Pri začetnikih je zaradi tega pomembno dobro poznavanje osnov tehnike. Individualna vadba je lahko pri tem koristna, saj omogoča prilagoditev vaj sposobnostim posameznika. To je posebej pomembno pri ljudeh, ki imajo bolečine, poškodbe ali omejeno gibljivost. Pri vztrajnih bolečinah v kolenih ali drugih sklepih pa sama vadba ne sme nadomestiti strokovne obravnave. Najprej je treba ugotoviti vzrok težav in šele nato izbrati ustrezno obliko telesne dejavnosti.

Pilates na napravi ali blazini

Pilates se lahko izvaja na posebnih napravah ali na blazini. Pri vadbi na napravah je mogoče obremenitev prilagajati s pomočjo vzmeti in drugih elementov, medtem ko vadba na blazini večinoma temelji na lastni telesni teži. Obe obliki vključujeta vaje za različne mišične skupine, vendar se zahtevnost in način izvedbe razlikujeta. Za starejše odrasle je pri začetku nove vadbene rutine pomembno predvsem postopno napredovanje. Gibanje mora biti prilagojeno trenutni telesni pripravljenosti, morebitnim zdravstvenim omejitvam in ciljem posameznika.

Kaj lahko pilates pomeni za kolena?

Močne mišice nog in trupa lahko pomagajo pri stabilizaciji spodnjih okončin in nadzoru gibanja. Pri nekaterih ljudeh lahko ustrezno zasnovana vadba prispeva tudi k boljšemu obvladovanju težav, povezanih s funkcionalnostjo kolena. Vendar pilates sam po sebi ni zdravljenje za vse vzroke bolečine v kolenih. Bolečine lahko nastanejo zaradi različnih poškodb, obrabe sklepov, preobremenitve ali drugih vzrokov, zato je pri vztrajnih težavah potrebna ustrezna strokovna ocena. Tudi morebitne koristi vadbe so odvisne od pravilne izvedbe, rednosti in prilagoditve posamezniku.

Po 60. letu telo potrebuje drugačen pristop

Ena od pomembnih ugotovitev je, da dolgoletna športna aktivnost ne pomeni, da mora vadbena rutina vse življenje ostati enaka. S staranjem se spreminjajo mišična masa, moč, gibljivost, ravnotežje in sposobnost okrevanja. Zato lahko postane koristno vključevati tudi vaje, ki prej niso bile del vadbenega programa. Pilates je ena od možnosti, vendar nikakor ni edina. Za ohranjanje telesne pripravljenosti v zrelejših letih so pomembni tudi aerobna vadba, vadba za moč, gibljivost in ravnotežje.

Tudi pri 69 letih zato ni prepozno za spremembo vadbene rutine. Ključno je, da je nova oblika gibanja primerna telesnim sposobnostim, da se zahtevnost povečuje postopoma in da se pri bolečinah najprej poišče njihov vzrok.