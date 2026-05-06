ZDRAVO STARANJE

Pri 70 letih sem zdrav in to ni zaradi prehranskih dopolnil

Ohranjanje samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih.
Stresu se ni mogoče izogniti, pomembno pa je, kako se z njim soočamo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 6. 5. 2026 | 08:31
3:37
A+A-

Nadaljnje opravljanje vsakodnevnih nalog pomaga ohranjati tako telesne sposobnosti kot samozavest. Samostojnost spodbuja gibanje in aktivno vključenost. Telo in um ohranja usklajena z dejanskimi, praktičnimi življenjskimi dejavnostmi.

Poslušanje telesa

Pozornost na majhne signale, utrujenost, nelagodje ali spremembe v ravni energije, lahko prepreči razvoj večjih težav. Zgodnje zaznavanje omogoča postopne prilagoditve. Podpira dolgoročno stabilnost namesto impulzivnih, reaktivnih odločitev.

Ohranjanje miselne aktivnosti

Miselna dejavnost, branje, učenje ali reševanje problemov pomaga ohranjati kognitivne funkcije skozi čas. Radovednost spodbuja stalno rast. Možgane ohranja aktivne in odzivne, namesto pasivne.

Izogibanje pretirani odvisnosti od hitrih rešitev

Prehranska dopolnila so lahko v določenih primerih koristna, vendar lahko zanašanje nanje kot na glavno rešitev zakrije temeljne življenjske navade. Osredotočenost na življenjski slog ustvari trdnejšo osnovo. Zmanjša potrebo po stalnih popravkih ali prilagoditvah v prihodnje.

Dajanje prednosti spancu

Spalni vzorci vplivajo na raven energije, razpoloženje in telesno regeneracijo. Z leti postaja ohranjanje rednega spanca vse pomembnejše. Kakovosten spanec podpira naravne procese obnove v telesu ter pomaga ohranjati jasnost in zbranost čez dan.

Zgodnje obvladovanje stresa

Stresu se ni mogoče izogniti, pomembno pa je, kako se z njim soočamo. Dolgoročno zdravje pogosto odraža leta obvladovanja pritiskov, ne pa njihovega ignoriranja. Preproste navade, kot so umik, dobra organizacija ali ohranjanje širše perspektive, lahko preprečijo, da bi stres postal preobremenjujoč.

Ohranjanje socialnih stikov

Interakcija z drugimi zagotavlja čustveno podporo in miselno stimulacijo. Pogovori, skupne aktivnosti in vključenost v skupnost imajo pomembno vlogo. Družbena povezanost pomaga ohranjati dobro razpoloženje in kognitivne sposobnosti ter ustvarja občutek pripadnosti, ki podpira splošno dobro počutje.

Ohranjanje rutine

Predvidljiv dnevni ritem podpira tako telesno kot duševno stabilnost. Reden spanec, obroki in aktivnosti ustvarjajo uravnotežen notranji tempo. Rutina zmanjšuje stres in utrujenost zaradi odločanja ter omogoča bolj nadzorovano in učinkovito delovanje telesa.

Uravnotežena in preprosta prehrana

Namesto sledenja trendom uravnotežena prehrana temelji na osnovnih živilih, zelenjavi, beljakovinah in zmernih porcijah. Tak pristop je dolgoročno vzdržen. Sčasoma preprosti obroki zmanjšajo potrebo po popravkih. Ob stabilni prehrani telo pogosto deluje učinkoviteje tudi brez dodatne podpore.

Redna telesna aktivnost

Gibanje ni nujno intenzivno, da bi bilo učinkovito. Hoja, lahkotno raztezanje ali redna fizična opravila pomagajo ohranjati moč in gibljivost. Doslednost je pomembnejša od intenzivnosti. Redna aktivnost podpira prekrvavitev, zdravje sklepov in splošno raven energije, kar olajša aktivno vsakdanje življenje.

