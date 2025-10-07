Pri 71 letih močnejša kot kdajkoli: triki, s katerimi so vadbe trajnostne

Emmie Sanh je začela z vadbo pri 68 letih, potem ko je spoznala, da je njen dosedanji režim treba spremeniti. Tako je poskrbela, da sta trening moči in zdrava prehrana trajnostna in vzdržna.

Emmie je za womenshealthmag.com povedala, je bila precej aktivna, a pandemija COVID-19 je njeno zdravje postavila v drugi plan.

Postala sem glavna skrbnica svoje mame, ki je bila v svojih 90. letih in redko sem si vzela čas zase. Posvetila sem se zgolj njej, kar me je čustveno izčrpalo, fizično oslabelo in psihično obremenilo. Skoraj nisem spala, redko telovadila in sem po večerih spila kozarca vina, da sem lažje prenesla stres.

Vztrajala sem v tem načinu življenja še eno leto, dokler nisem dopolnila 68 let in se odločila, da moram nekaj spremeniti. Ker se nisem nikoli postavila na prvo mesto, sem pridobila težo in izgubila skoraj vso mišično maso. Vedela sem, da če želim doživeti deveto desetletje, moram ukrepati.

Prva koraka: 12-tedenski spletni program

Odločila sem se za 12-tedenski spletni fitness izziv. Program je temeljil na kombinaciji treninga z utežmi in prehranskih smernic, ob koncu pa smo posredovali fotografije pred in po programu, da bi spremljali napredek.

Kljub začetni tremi sem se hitro navdušila nad strukturirano izvedbo in se odločila, da bom vložila trud v svoje dobro počutje.

Imela sem nekaj izkušenj z utežmi, a nikoli nisem spremljala makrohranil. Z uporabo aplikacije sem dobila dostop do petih tedenskih treningov za celo telo in podrobnih navodil glede makrohranil ter jedilnika.

Prehrana in rast mišic

Treningov sem se hitro navadila in se veselila občutka moči, a štetje makrohranil je bilo izziv. Sprva sem bila preplavljena z informacijami in nasveti, a po nekaj tednih so stvari postale razumljive. Naučila sem se brati prehranske oznake, razumeti porcijske velikosti in se osredotočila na beljakovine za mišično rast ter zmanjšala ogljikove hidrate in maščobe za izgubo teže in preoblikovanje telesa.

Transformacija moči in energije

Opazila sem izjemno izboljšanje vitalnosti, več energije, boljši spanec, fizična in mentalna moč. Čeprav mi je bilo težko zapustiti mamo za uro vadbe, je skrb zase omogočila, da sem bila boljša skrbnica. Po 12 tednih sem vidno pridobila vidno mišični tonus in občutek moči – to je bil šele začetek.

Trenutna rutina pri 71 letih

Danes se osredotočam na povečanje kostne gostote. Treningi potekajo pet dni na teden: tri dni za spodnji del telesa in dva za zgornji del. Vadim doma z utežmi in elastičnimi trakovi. Vsaka vaja vključuje 4–5 nizov po 8–10 ponovitev in traja približno 90 minut.

Čeprav nisem ljubiteljica kardio vadbe, preskakujem vrv vsaj 20 minut trikrat na teden, hodim vsaj 10.000 korakov dnevno in se pred in po vadbi temeljito raztezam za prožnost in gibljivost.

Trije ključni dejavniki uspeha

Opustila alkohol in predelano hrano. Noči so se končale z vinom in prigrizki, a po učenju štetja makrohranil sem se osredotočila na celovito hrano, telo pa je kmalu začelo hrepeneti po svežih jedeh. Energija je narasla, vadbe so postale močnejše, počutje boljše.

Ne poskušam več vsega sama

Sprva sem bila neodvisna in zavračala pomoč, a spletna skupnost podobno mislečih žensk mi je prinesla podporo, motivacijo in nove prijatelje. Skupnost je ključna za vztrajanje tudi ob težkih dnevih.

Izboljšala sem miselnost

Zavedanje, da je skrb zase pogoj, da lahko najbolje skrbimo za druge, je spremenilo moj pogled na življenje. Z dnevnikom, meditacijo in doslednostjo sem razvila trajne, zdrave navade.

Vztrajnost, doslednost in pozitivna miselnost so me pripeljali do uspeha. Obnovitev nadzora nad telesnim in mentalnim zdravjem je popolna življenjska preobrazba. Staranje je neizogibno, šibkost pa ni – pri 71 letih sem močnejša kot kdajkoli. Ne dvigujem uteži za starost – dvigujem jih za življenje.