Pri 82 letih še vedno trenira vsak dan! Kako Mick Jagger ohranja neverjetno energijo in mladosten videz

Pri 82 letih bi večina ljudi že zdavnaj umirila tempo življenja. A Sir Mick Jagger, legendarni pevec skupine Rolling Stones, tudi v osmem desetletju ostaja sinonim za energijo, gibčnost in neustavljivo življenjsko silo. Po poročanjih naj bi z bendom celo pripravljal nov album in se leta 2026 znova odpravil na turnejo. Kako je to mogoče? Odgovor ni v dobrih genih ali skrivnostnem »paktu s hudičem«, temveč v strogi disciplini, zavestnih odločitvah in skrbi za zdravje.

Kaj je torej skrivnost pevca uspešnice Sympathy for the Devil, ki kljub letom še vedno skače po odru kot mladenič?

Pakt z zdravjem, ne s hudičem

Navdih za razkrivanje Jaggerjeve dolgoživosti je našla producentka in velika ljubiteljica rocka Isadora Puiggené, avtorica knjige o njegovem življenjskem slogu. Kot pravi, jo je posebej pritegnilo dejstvo, da je Jagger tudi po 80. letu dokaz, da za spremembe nikoli ni prepozno.

»Ko je Mick dopolnil 80 let, se mi je zdelo odlično, da prav rock zvezdnik, ki ga pozna ves svet, pokaže, da se lahko za svoje zdravje, začneš skrbeti kadarkoli,« pojasnjuje Puiggenéjeva, ki v knjigi skozi Jaggerjev primer razkriva temelje dolgega in vitalnega življenja. Spomnimo: Mick Jagger je oče osmih otrok in zaročen z 38-letno nekdanjo balerino Melanie Hamrick.

Najmlajši osemdesetletnik na svetu? Kaj torej Mick Jagger počne drugače?

»Skoraj vsak dan trenira, pri čemer združuje različne športne discipline, prehranjuje se kot vrhunski športnik in redno meditira. Seveda ima odlične gene, a njegov pravi eliksir mladosti sta disciplina in močna volja. Ne gre za pakt s hudičem, temveč za pakt s samim seboj,« poudarja avtorica.

Po njenem mnenju so temeljni stebri zdravega in dolgega življenja naslednji:

Mediteranska prehrana: manj predelanih živil, več sadja, zelenjave, rib, kakovostnih beljakovin, oljčnega olja in oreščkov.

Redna telesna aktivnost: vsakodnevno gibanje, prilagojeno starosti in telesni pripravljenosti. Če zmanjka časa, zadošča že hitra hoja in jasno postavljen cilj korakov.

Pozitivna naravnanost: skrb za duševno zdravje je enako pomembna kot telesna.

Zavedno dihanje in sprostitev: že nekaj minut na dan pomaga umiriti misli in telo.

Mladi ostanemo tudi v glavi

Po besedah Puiggenéjeve je za zdravo staranje ključno, da ostanemo aktivni ne le fizično, temveč tudi miselno in družbeno.

»Pomembno je, da imamo cilje, izzive, da počnemo stvari, ki nas veselijo, ter ohranjamo socialne stike. Osamljenost je eden največjih sovražnikov zdravja,« opozarja.

Čeprav si večina ljudi ne more privoščiti osebnega trenerja in zasebnega kuharja, kot si ga lahko Mick Jagger, lahko vsak ustvari lastno rutino zdravih navad. »Ni pomembno, ali je to telovadnica, pilates, joga ali sprehodi - vsako gibanje šteje,« pravi.

Starci se ne predajo! FOTO: Mark Seliger

Majhni koraki, veliki učinki

Najpogostejša napaka je, da si zastavimo previsoke cilje. »Začnite z majhnimi spremembami: več hoje, več sadja in zelenjave, več gibanja. Sčasoma se ustvari rutina, ki postane del vsakdana,« svetuje avtorica.

Prav to je tudi osrednje sporočilo njene knjige Pacto con el Diablo (Pakt s hudičem) - zdravo življenje ni nujno zapleteno ali naporno.

Sovražniki zdravega staranja

Čeprav je staranje neizogibno, ga lahko pospešijo sedeč življenjski slog, slaba prehrana, pomanjkanje spanja, stres, prekomerno izpostavljanje soncu ter uživanje alkohola, tobaka in drog. »Vse to dokazano vpliva na hitrejše staranje telesa in duha,« opozarja.

Nikoli ni prepozno

In nasvet za vse, ki menijo, da je za spremembe že prepozno?

»Nikoli ni prepozno. Pomembno je le, da naredite prvi korak in da ste pri tem dosledni,« sklene Isadora Puiggené.

Če lahko pri 82 letih vsak dan trenira Mick Jagger, potem je jasno: za boljše zdravje in več energije ni nikoli prepozno.