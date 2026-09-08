Pri 86 letih še vedno trenira. Skrivnost Ringa Starra je presenetljivo preprosta

Pri 86 letih Ringo Starr ne kaže, da bi nameraval upočasniti tempo. Bobnar legendarne skupine The Beatles še vedno nastopa na turnejah, sedi za bobni in kar je morda najpomembneje, še vedno pridno trenira v telovadnici.

V pogovoru za ameriški časnik USA Today je Starr razkril, da mu pri ohranjanju telesne pripravljenosti pomaga predvsem redna tedenska vadba. Ta je zanj še toliko pomembnejša, ker mora biti med nastopi telesno pripravljen za več ur igranja bobnov.

»Veste, ni nobenega posebnega načina. Preprosto nihče tega ne more narediti namesto vas,« je povedal Starr. »Morate vstati iz postelje in to narediti.«

Ringo Starr še vedno redno trenira

Starr je pojasnil, da še vedno trikrat na teden trenira z osebnim trenerjem, vendar se njegova vadba pri tem ne konča. Ker ima telovadnico zelo blizu, se pogosto odpravi na trening tudi sam in doda še eno ali dve vadbi na teden. »Še vedno imam trenerko trikrat na teden. Telovadnica je čisto blizu. Vsaj en dan, običajno pa dva dni, ko je ni, grem trenirat sam,« je dejal.

To pomeni, da lahko Starr v telovadnici trenira kar pet dni na teden. Njegova vadba vključuje tako kardio vadbo kot tudi vaje za moč. »Samo zato, da dvignem srčni utrip. Grem na tekalno stezo, malo tečem in dvigujem uteži,« je pojasnil. »To počnem že tako dolgo, da je zdaj preprosto: 'Oh, šel bom v telovadnico.'«

Vadba je tako postala povsem naraven del njegovega vsakdana. Starr se je rutine držal dovolj dolgo, da mu danes ni več treba iskati posebne motivacije za telovadbo. Njegov nasvet tistim, ki bi radi sledili njegovemu zgledu, je zato zelo preprost: »Pojdite v telovadnico in se razgibajte. Lahko krivite mene. Recite: 'Tisti Ringo me je spravil sem.'«

Pri 86 letih še vedno ne namerava odnehati

Zdi se, da Starrjeva vadbena rutina daje rezultate. Bobnar ima tudi v prihodnje na urniku številne nastope, v šali pa je namignil, da bi lahko imel celo prednost pred nekdanjim sočlanom skupine The Beatles Paulom McCartneyjem, ko gre za to, kdo od njiju bo najdlje ostal na turneji. Ko so ga vprašali, ali med njima obstaja nekakšno tekmovanje, je Starr odgovoril: »Morda je videti tako, ampak jaz bom zdržal najdlje.«

Pri 86 letih in z navado, da v telovadnici trenira tudi petkrat na teden, očitno še vedno zelo resno računa na dolgo kariero na odru.