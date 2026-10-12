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Pri 90 letih še vedno trenira šest dni na teden. To je pet živil, ki jih uživa vsak dan

Japonski 90-letni bodibilder Toshisuke Kanazawa, večkratni zmagovalec državnega prvenstva v bodibildingu v kategoriji nad 85 let, tudi v pozni starosti ne popušča.
Toshisuke Kanazawa s svojim zgledom predvsem kaže, da starost sama po sebi še ne pomeni, da se je treba odpovedati gibanju in zastavljenim ciljem. FOTO: Getty Images
Toshisuke Kanazawa s svojim zgledom predvsem kaže, da starost sama po sebi še ne pomeni, da se je treba odpovedati gibanju in zastavljenim ciljem. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 10. 2026 | 11:00
7:42
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Še vedno trenira dve uri na dan, posebno pozornost pa namenja prehrani, spanju in zdravemu življenjskemu slogu. Pravi, da nikoli ni resneje zbolel.

Toshisuke Kanazawa je dokaz, da se nekateri ljudje tudi v pozni starosti ne nameravajo odpovedati svojim ciljem. Japonski veteran bodibildinga še vedno trenira šest dni na teden po dve uri, v prihodnosti pa želi osvojiti še kakšen naslov državnega prvaka.

Čeprav bi bil pri 90 letih čas za umiritev športnega ritma, Kanazawa vztraja pri vadbi. Priznava, da ne zmore več vseh zahtevnih vaj, kot sta potisk s prsi na klopi in počep, zato v telovadnici uporablja predvsem vadbene naprave.

Za svojo dolgoživost se zahvaljuje urejenemu življenjskemu slogu. Kot je povedal, nikoli ni resneje zbolel, rezultati večine njegovih zdravstvenih pregledov pa naj bi bili primerljivi z rezultati precej mlajših moških.

Sedem ur spanja in redna vadba

Kanazawa se drži več pravil, ki jih povezuje z dobrim zdravjem in dolgoživostjo. Poskrbi za približno sedem ur spanja na noč, ne kadi in ne uživa alkohola. Pomemben del njegovega vsakdana ostaja tudi redna telesna dejavnost.

Njegov pristop k prehrani je prav tako dosleden. Pred več desetletji se je odpovedal mesu in ribam, danes pa pogosto uživa pet živil oziroma jedi, ki so stalnica njegovega jedilnika: rjavi riž, japonsko začimbno mešanico furikake, fermentirano sojo, miso juho in jajca.

»Včasih sem vsak dan spil šest beljakovinskih napitkov, zdaj pa tri. Ko se staram, vse težje zaužijem toliko tekočine,« je povedal v pogovoru za britanski časnik The Guardian. Kljub temu ostaja zvest svoji vadbeni rutini. Kanazawa poudarja, da je še vedno v dobri telesni in duševni formi.

»Popolnoma sem naraven. In še vedno imam vse koleščke na svojem mestu, kajne?« se je pošalil.

Pet živil, ki so del njegovega jedilnika

Živila, ki jih uživa Kanazawa, imajo nekatere prehranske prednosti. Vendar njegovega zdravja in dolgoživosti ni mogoče pripisati samo prehrani. Pomembni so tudi gibanje, spanje, življenjske navade, genetika in drugi dejavniki.

1. Rjavi riž

Rjavi riž je polnozrnato živilo, saj pri predelavi ohrani otrobe in kalček, ki ju pri belem rižu odstranijo. Prav v teh plasteh je precej hranilnih snovi.

V primerjavi z belim rižem praviloma vsebuje več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov, med drugim magnezija, mangana in fosforja. Vlaknine podpirajo prebavo ter lahko prispevajo k daljšemu občutku sitosti.

Raziskave so uživanje rjavega riža povezale z manjšim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, vendar rezultati kliničnih raziskav, ki so neposredno primerjale rjavi in beli riž, niso enotni.

Na splošno je prehrana, ki vključuje dovolj polnozrnatih živil, povezana z boljšim presnovnim in srčno-žilnim zdravjem.

2. Furikake - japonska začimbna mešanica

Furikake je tradicionalna japonska suha začimbna mešanica, ki jo potresejo po rižu. Njena sestava je odvisna od različice, pogosto pa vsebuje sezamova semena, morske alge, sol, sladkor in posušene ribe. Jedem doda okus, ne da bi bistveno povečala njihovo energijsko vrednost. Vendar se hranilna sestava med izdelki precej razlikuje. Nekatere različice vsebujejo veliko soli, zato je priporočljivo, da jo uporabljamo zmerno. Furikake tako ni samodejno zdravo živilo, temveč predvsem začimba, katere prehranska vrednost je odvisna od sestavin.

3. Fermentirana soja

Med značilnimi japonskimi jedmi iz fermentirane soje je natto. Gre za tradicionalno jed iz fermentiranih sojinih zrn, ki ima izrazit vonj in značilno lepljivo teksturo.

Soja je dober vir rastlinskih beljakovin, prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov. Med fermentacijo nastajajo tudi različne bioaktivne spojine, ki so predmet raziskav zaradi morebitnih ugodnih učinkov na zdravje.

Natto je posebej bogat z vitaminom K2, vendar je njegova količina odvisna od izdelka. Raziskovalci proučujejo tudi izoflavone, peptide in druge spojine, ki nastajajo med fermentacijo ter bi lahko ugodno vplivale na presnovo in srčno-žilno zdravje.

Kljub obetavnim ugotovitvam še ni dovolj dokazov, da bi lahko posameznim fermentiranim živilom pripisali vse učinke, ki jih nakazujejo dosedanje raziskave.

Primer Toshisukeja Kanazawe je zanimiv predvsem zaradi njegove doslednosti. FOTO: Getty Images
Primer Toshisukeja Kanazawe je zanimiv predvsem zaradi njegove doslednosti. FOTO: Getty Images

4. Miso juha

Miso je fermentirana pasta iz soje, ki se pogosto uporablja za pripravo tradicionalne japonske juhe. Vsebuje rastlinske beljakovine, vitamine, minerale in različne bioaktivne spojine. Raziskave nakazujejo, da bi lahko imelo uživanje misa nekatere ugodne učinke na presnovo, srčno-žilno zdravje in zaščito celic pred oksidativnim stresom. Vendar so za zanesljivejše sklepe o učinkih samega misa potrebne dodatne raziskave na ljudeh. Pri miso juhi je treba upoštevati tudi vsebnost soli, ki je lahko precejšnja. Zato je pomembno, da je del uravnotežene prehrane in da skupni dnevni vnos soli ne presega priporočil.

5. Jajca

Jajca so kakovosten vir beljakovin, vsebujejo pa tudi različne vitamine in minerale. Dve jajci lahko obroku zagotovita precejšen delež beljakovin in več pomembnih mikrohranil. Beljakovine so pomembne za ohranjanje mišične mase, kar je zlasti v starosti pomembno za telesno moč, gibljivost in samostojnost. Pri starejših ljudeh je zato smiselno poskrbeti za zadosten vnos beljakovin v okviru raznolike prehrane. Kanazawa jajca uživa surova, vendar to ne pomeni, da so zaradi tega hranilno vrednejša kot kuhana. Surova ali premalo toplotno obdelana jajca lahko vsebujejo bakterije salmonele, ki povzročajo okužbe prebavil.

Tveganje je mogoče zmanjšati z izbiro pasteriziranih jajc oziroma jajčnih izdelkov. Za običajno domačo prehrano je varnejša izbira temeljita toplotna obdelava jajc, zlasti pri starejših ljudeh in drugih skupinah, pri katerih so lahko posledice okužbe resnejše.

Dolgoživost ni odvisna samo od prehrane

Primer Toshisukeja Kanazawe je zanimiv predvsem zaradi njegove doslednosti. Tudi pri 90 letih ostaja telesno dejaven, skrbi za spanec in se izogiba kajenju ter alkoholu. Njegov jedilnik vključuje živila, ki so lahko del uravnotežene prehrane, vendar ni mogoče trditi, da je prav teh pet živil razlog za njegovo dobro zdravje.

Za ohranjanje zdravja v starosti je pomembna kombinacija različnih dejavnikov: redne telesne dejavnosti, vadbe za moč, kakovostnega spanca, raznolike prehrane in izogibanja škodljivim navadam. Prehrano je treba prilagoditi tudi posameznikovim potrebam, zdravstvenemu stanju in morebitnim omejitvam.

Kanazawa s svojim zgledom predvsem kaže, da starost sama po sebi še ne pomeni, da se je treba odpovedati gibanju in zastavljenim ciljem. Pri tem pa je pomembno, da se intenzivnost vadbe prilagaja telesnim zmožnostim in da se ob zdravstvenih težavah o primernih obremenitvah posvetujemo z zdravnikom.

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