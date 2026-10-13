Pri 92 letih postal kolesarski svetovni prvak, rekordno vožnjo pa namerava nadaljevati tudi po stotem letu

Čeprav je bil edini tekmovalec v svoji starostni kategoriji, je z vožnjo dokazal, da se od tekmovalnega kolesarstva ne namerava posloviti še dolgo.

Walter Fowler je vedel, da bo postal svetovni prvak, če bo uspešno odpeljal dva kroga na velodromu.

V njegovi starostni kategoriji od 90 do 94 let namreč ni bilo drugih tekmovalcev. Še več, na lanskem svetovnem prvenstvu v kolesarstvu na velodromu za veterane pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI), ki je potekalo v Londonu, je bil edini udeleženec, starejši od 90 let.

»Na svetovnih prvenstvih sem vedno najstarejši na seznamu,« je povedal Fowler, ki je letos dopolnil 92 let. Kljub temu se je odrezal bolje od nekaterih precej mlajših tekmovalcev. Kot je poudaril, je bilo med udeleženci več kolesarjev, tudi v starostni kategoriji od 75 do 79 let, ki so vozili počasneje od njega.

Pet tednov priprav za svetovni naslov

Fowler je 500-metrsko vožnjo na čas končal v 50,06 sekunde. Dosežek je bil zanj tudi svetovni rekord v njegovi starostni kategoriji, saj pred njim nihče v tej starosti še ni nastopil v tej disciplini.

Da je lahko tekmoval sam v svoji kategoriji, je moral organizatorje zaprositi za posebno dovoljenje. Priprave mu je dodatno otežilo nekaj zdravstvenih težav, ki jih je opisal kot precej neprijetne. Ko se je odločil za nastop, si je za trening vzel le pet tednov.

»V tem času sem se popolnoma osredotočil na en sam cilj: vožnjo na 500 metrov. Nobene druge razdalje nisem treniral. Pomembno je bilo samo, da dobro začnem, ohranim dober ritem v srednjem delu in dobro končam,« je povedal za kolesarski medij Cycling Weekly.

Načrt se mu ni povsem izšel. »Žal sem dobro začel, nato pa mi je v srednjem delu in v drugem krogu začelo zmanjkovati moči. Toda takšen sem že od leta 2008, ko sem se začel ukvarjati s tem. Vedno sem imel hiter prvi krog,« je pojasnil.

Štirje naslovi svetovnega prvaka

Fowler si je od svojega prvega nastopa na veteranskem svetovnem prvenstvu v avstralskem Sydneyju pred skoraj dvema desetletjema pridirkal že štiri naslove svetovnega prvaka v tej konkurenci.

Njegov najnovejši uspeh kaže, da lahko tudi v poznih življenjskih letih ostanejo živi tekmovalni duh, želja po napredku in veselje do športa. Fowler pa ne namerava odnehati. Še naprej želi tekmovati tudi po stotem letu starosti.