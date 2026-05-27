Prigrizki brez sladkorja pod drobnogledom. Nova raziskava opozarja na vpliv na jetra

V središču raziskave je sorbitol, sladilo, ki ga pogosto vsebujejo žvečilni gumiji brez sladkorja, proteinske ploščice in različni nizkokalorični izdelki. O ugotovitvah raziskave je poročal portal SciTechDaily.

Med raziskavo so pri cebricah, zebrastih ribicah, zaznali znake zamaščenosti jeter, potem ko je bila oslabljena njihova črevesna mikrobiota.

Raziskovalci domnevajo, da določene črevesne bakterije običajno pomagajo razgraditi sorbitol, še preden ta doseže jetra. Če teh bakterij primanjkuje, se lahko sorbitol v telesu pretvori v spojine, podobne fruktozi.

Prav fruktozo so številne pretekle raziskave že povezale z zamaščenostjo jeter ter drugimi presnovnimi motnjami.

Več raziskav prihaja do podobnih zaključkov

Znanstveniki ob tem poudarjajo, da je bila raziskava izvedena na živalih, ne na ljudeh, zato bodo potrebne dodatne študije za potrditev učinkov pri človeku. Kljub temu tudi druge raziskave opozarjajo na morebitne težave, povezane s prekomernim uživanjem sorbitola.

Študija iz leta 2022, objavljena v znanstveni reviji Life Sciences, je pokazala, da lahko sorbitol pri miših spremeni sestavo črevesnih bakterij in vpliva na raven krvnega sladkorja.

Sorbitol sicer naravno najdemo tudi v nekaterih vrstah sadja, denimo v jabolkih in hruškah. Vendar so tam prisotne precej manjše količine kot v številnih industrijsko predelanih izdelkih.

Prigrizki brez sladkorja morda niso povsem nedolžna

Zamaščenost jeter je v svetu vse pogostejša zdravstvena težava, ki jo pogosto povezujejo z debelostjo in čezmernim uživanjem sladkorja. Nova raziskava zdaj odpira vprašanje, ali so alternative brez sladkorja res vedno povsem varna izbira.

Raziskovalci opozarjajo, da bi lahko sorbitol v določenih primerih na jetra vplival podobno kot navadni sladkor.