  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BREZ SLADKORJA

Prigrizki brez sladkorja pod drobnogledom. Nova raziskava opozarja na vpliv na jetra

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko pogosto uporabljeno sladilo v izdelkih brez sladkorja vplivalo na zdravje jeter.
Raziskovalci opozarjajo, da bi lahko sorbitol v določenih primerih na jetra vplival podobno kot navadni sladkor. FOTO: Getty Images
Raziskovalci opozarjajo, da bi lahko sorbitol v določenih primerih na jetra vplival podobno kot navadni sladkor. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 27. 5. 2026 | 06:00
2:13
A+A-

V središču raziskave je sorbitol, sladilo, ki ga pogosto vsebujejo žvečilni gumiji brez sladkorja, proteinske ploščice in različni nizkokalorični izdelki. O ugotovitvah raziskave je poročal portal SciTechDaily.

Med raziskavo so pri cebricah, zebrastih ribicah, zaznali znake zamaščenosti jeter, potem ko je bila oslabljena njihova črevesna mikrobiota.

Raziskovalci domnevajo, da določene črevesne bakterije običajno pomagajo razgraditi sorbitol, še preden ta doseže jetra. Če teh bakterij primanjkuje, se lahko sorbitol v telesu pretvori v spojine, podobne fruktozi.

Prav fruktozo so številne pretekle raziskave že povezale z zamaščenostjo jeter ter drugimi presnovnimi motnjami.

Več raziskav prihaja do podobnih zaključkov

Znanstveniki ob tem poudarjajo, da je bila raziskava izvedena na živalih, ne na ljudeh, zato bodo potrebne dodatne študije za potrditev učinkov pri človeku. Kljub temu tudi druge raziskave opozarjajo na morebitne težave, povezane s prekomernim uživanjem sorbitola.

Študija iz leta 2022, objavljena v znanstveni reviji Life Sciences, je pokazala, da lahko sorbitol pri miših spremeni sestavo črevesnih bakterij in vpliva na raven krvnega sladkorja.

Sorbitol sicer naravno najdemo tudi v nekaterih vrstah sadja, denimo v jabolkih in hruškah. Vendar so tam prisotne precej manjše količine kot v številnih industrijsko predelanih izdelkih.

Prigrizki brez sladkorja morda niso povsem nedolžna

Zamaščenost jeter je v svetu vse pogostejša zdravstvena težava, ki jo pogosto povezujejo z debelostjo in čezmernim uživanjem sladkorja. Nova raziskava zdaj odpira vprašanje, ali so alternative brez sladkorja res vedno povsem varna izbira.

Raziskovalci opozarjajo, da bi lahko sorbitol v določenih primerih na jetra vplival podobno kot navadni sladkor.

Več iz teme

raziskavasladkorjetrašportna prehranazdrava prehranačrevesna flora
ZADNJE NOVICE
06:31
Šport  |  Tekme
ROŽNATA MISIJA

Kolesarstvo: rožnati Jonas napada rumenega Tadeja

Danski šampion kolesari proti zanesljivi zmagi na Giru. V njegovem taboru prepričani, da bo konkurenčen Pogiju.
Miha Hočevar27. 5. 2026 | 06:31
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Lucija Harum: odločna in ognjevita osebnost z močno ustvarjalno in čustveno platjo (Suzy)

Čakajo jo pomembni karierni premiki in osebna preobrazba.
27. 5. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Za denar in ljubezen: trije najsrečnejši datumi v juniju

Če vas skrbi denarno stanje, bi lahko ena sobota rešila marsikatero težavo.
27. 5. 2026 | 06:00
06:00
Novice  |  Slovenija
Z JANOM V KRIŽANKE

NAGRADNA IGRA: 2X vstopnica za koncert Jana Plestenjaka

S Slovenskimi novicami na koncert Jana Plestenjaka. 6. junija bodo ljubljanske Križanke zazvenele v romantičnih melodijah.
27. 5. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Polet
BREZ SLADKORJA

Prigrizki brez sladkorja pod drobnogledom. Nova raziskava opozarja na vpliv na jetra

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko pogosto uporabljeno sladilo v izdelkih brez sladkorja vplivalo na zdravje jeter.
Miroslav Cvjetičanin27. 5. 2026 | 06:00
05:40
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Ljudje se ne spreminjamo dosti

V življenju ostajamo v precej podobnih psiholoških okvirih. Ponovna prijateljstva in vrnitve k bivšim partnerjem nas lahko zmedejo.
27. 5. 2026 | 05:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

S temi vajami izboljšate svoj spomin

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Kam na Hrvaško letos, če bi se radi izognili gneči

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Ste veliki ljubitelji piknikov? Postanite del velike skupnosti

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Prigrizki brez sladkorja pod drobnogledom. Nova raziskava opozarja na vpliv na jetra