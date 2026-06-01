PRESENETLJIVO ODKRITJE

Priljubljena sestavina iz kuhinje pomaga ohranjati mišice tudi v starosti

Odkritje odpira možnost razvoja novih prehranskih dopolnil, namenjenih ohranjanju mišične moči pri starejših ljudeh.
Nova raziskava prinaša spodbudne ugotovitve. FOTO: Slovenske novice 
Miroslav Cvjetičanin
 1. 6. 2026 | 06:30
5:38
A+A-

Nova raziskava razkriva, da spojina iz staranega česna spodbuja delovanje mišic, in bi lahko pomagala pri boju proti starostni oslabelosti.

Staranje prebivalstva in vse večja pojavnost mišične oslabelosti med starejšimi predstavljata velik izziv za zdravstvene sisteme po vsem svetu. Znanstveniki zato intenzivno iščejo načine, kako upočasniti procese staranja ter ohraniti telesno zmogljivost tudi v poznejših letih življenja.

Nova raziskava prinaša spodbudne ugotovitve. Spojina, ki jo vsebuje starani česen, naj bi namreč pomagala ohranjati mišično moč in izboljševati telesno pripravljenost v starosti.

Povezava med maščobnim tkivom, mišicami in možgani

Raziskovalci so ugotovili, da omenjena spojina spodbuja komunikacijo med maščobnim tkivom, mišicami in možgani. Ta proces sproži vrsto bioloških sprememb, ki prispevajo k boljšemu delovanju mišic.

Poskusi na miših so pokazali, da spojina spodbuja maščobno tkivo k izločanju posebnega encima. Ta encim nato poveča tvorbo pomembne molekule v mišičnem tkivu, ki sodeluje pri zaščiti celic, popravljanju poškodb dednega materiala in proizvodnji energije.

Poleg tega encim po krvnem obtoku potuje tudi do dela možganov, ki sodeluje pri uravnavanju številnih telesnih funkcij. Posledica je izboljšano delovanje mišic in večja telesna zmogljivost.

Manj krhkosti, več moči

Po ugotovitvah raziskovalcev spojina spodbuja usklajeno delovanje različnih organov, kar pomaga zmanjševati mišično oslabelost, povezano s staranjem.

Dolgotrajno uživanje spojine je pri laboratorijskih živalih zmanjšalo znake krhkosti in povečalo moč skeletnih mišic. Znanstveniki zato menijo, da bi lahko imela širši učinek proti staranju, kar bo treba preveriti v nadaljnjih raziskavah.

Potencial za prehranska dopolnila

Odkritje odpira možnost razvoja novih prehranskih dopolnil, namenjenih ohranjanju mišične moči pri starejših ljudeh. Raziskovalci poudarjajo, da je starani česen del tradicionalne prehrane in zdravilstva že več generacij. Doslej niso poročali o pomembnejših neželenih učinkih, kar kaže na ugoden varnostni profil.

Kljub obetavnim rezultatom strokovnjaki opozarjajo, da bodo potrebne dodatne raziskave na ljudeh. Te bodo morale potrditi, ali lahko spojina dejansko izboljša mišično funkcijo pri starejših osebah ter kakšni so njeni dolgoročni učinki.

Za zdaj pa ugotovitve predstavljajo pomemben korak k boljšemu razumevanju procesov staranja in iskanju načinov, kako ohraniti moč, gibljivost in kakovost življenja tudi v poznih letih.

Starani česen (ang. aged garlic) ni posebna sorta česna, temveč običajen česen, ki je podvržen dolgotrajnemu postopku staranja v nadzorovanih pogojih. Med tem procesom se njegova kemična sestava bistveno spremeni, zaradi česar se razlikuje od svežega česna po okusu, vonju in potencialnih učinkih na zdravje.

Kako nastane starani česen?

Postopek običajno traja od nekaj mesecev do več kot leta. Sveže stroke česna hranijo v raztopini alkohola ali vode pod skrbno nadzorovanimi pogoji temperature in vlage.

Med staranjem:

  • se zmanjšajo ostre žveplove spojine, ki povzročajo značilen močan vonj svežega česna,
  • nastajajo nove stabilnejše spojine z antioksidativnimi lastnostmi,
  • okus postane milejši in nekoliko sladkast,
  • vonj je bistveno manj intenziven.

Pomembna spojina, ki nastane med staranjem, je S-alil-cistein (SAC), ki velja za eno najbolj raziskanih učinkovin staranega česna. V raziskavi, o kateri pišemo, pa je bila v ospredju druga spojina – S-1-propenil-L-cistein (S1PC).

Kakšna je razlika med staranim in črnim česnom?

Veliko ljudi ju zamenjuje.

Starani česen

  • stara se v tekočini več mesecev,
  • uporablja se predvsem za izdelavo prehranskih dopolnil,
  • vsebuje veliko S-alil-cisteina in drugih vodotopnih spojin.

Črni česen

  • nastane s segrevanjem svežega česna pri povišani temperaturi in vlagi več tednov,
  • stroki postanejo črni, mehki in sladki,
  • pogosto se uporablja v kulinariki.

Gre za dva različna izdelka, čeprav oba izvirata iz navadnega česna.

Kaj pravijo raziskave?

Največ raziskav je bilo opravljenih na področju:

  • zdravja srca in ožilja,
  • krvnega tlaka,
  • antioksidativnega delovanja,
  • vnetnih procesov,
  • imunskega sistema.

Nekatere študije kažejo, da lahko starani česen prispeva k znižanju krvnega tlaka pri ljudeh z blago ali zmerno hipertenzijo ter izboljša delovanje žil. Raziskave o vplivu na staranje mišic pa so še v zgodnji fazi in za zdaj večinoma temeljijo na poskusih na živalih.

Ali ga lahko pripravimo doma?

Pravega staranega česna je doma zelo težko izdelati, saj zahteva večmesečno staranje v natančno nadzorovanih pogojih. Doma je bistveno lažje pripraviti črni česen, čeprav tudi ta zahteva posebno opremo in več tednov časa.

Če vas zanima uporaba za zdravje, je starani česen danes najpogosteje na voljo v obliki kapsul, tablet ali tekočih izvlečkov.

