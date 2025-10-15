  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZLATI KROG

Primož Roglič in četrti Zlati krog: 62 km po Dolenjski za podporo mladim kolesarjem

Letos je kolesarski spektakel prvič potekal po slikoviti Dolenjski, kjer je Roglič tudi začel svojo športno pot v Kolesarskem klubu Adria Mobil.
Primož in Lora sta že četrtič priredila dobrodelno akcijo. FOTO: Žiga Intihar 

Primož in Lora sta že četrtič priredila dobrodelno akcijo. FOTO: Žiga Intihar 

Primož Roglič je bil vidno srečen. FOTO: Žiga Intihar 

Primož Roglič je bil vidno srečen. FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 

Primož in Lora sta že četrtič priredila dobrodelno akcijo. FOTO: Žiga Intihar 
Primož Roglič je bil vidno srečen. FOTO: Žiga Intihar 
FOTO: Žiga Intihar 
FOTO: Žiga Intihar 
FOTO: Žiga Intihar 
FOTO: Žiga Intihar 
Miroslav Cvjetičanin
 15. 10. 2025 | 11:57
 15. 10. 2025 | 11:58
3:34
A+A-

Fundacija Primoža Rogliča je že četrto leto zapored uspešno organizirala edinstven dobrodelni dogodek »Zlati krog s Primožem Rogličem«.

Letos je kolesarski spektakel prvič potekal po slikoviti Dolenjski, kjer je Roglič tudi začel svojo športno pot v Kolesarskem klubu Adria Mobil.

Udeleženci so se podali na 62 km dolgo traso od Novega mesta, prek Straže in Šentjerneja, ter se vrnili nazaj v Novo mesto. Najbolje pripravljeni kolesarji so svoje moči preizkusili tudi na znamenitem vzponu na Trško Goro.

Dogodek so tudi letos podprli OTP banka, Tissot in Adria Mobil, ki je z Zlatim krogom ob tem proslavila svojo 60-letnico. Skupaj so s prijavninami in dobrodelno dražbo zbrali 45.000 evrov, ki jih Fundacija Primoža Rogliča namenja razvoju mladih športnikov in kolesarjev, zlasti tistih iz ekonomsko šibkejših družin, ter organizaciji dogodkov in izobraževanj za otroke in mladostnike.

V preteklem letu je Fundacija med drugim organizirala in podprla:

  • mednarodno BMX tekmovanje v Mariboru,
  • večdnevno kolesarsko tekmovanje za otroke Kids Tour of Slovenia,
  • otroški kolesarski poligon na Lentu,
  • manjše dobrodelne akcije ter nakup novega profesionalnega BMX kolesa za ambasadorja Fundacije.

Po prihodu na cilj so se udeleženci družili v sproščenem vzdušju, dan pa zaključili z dobrodelno dražbo, kjer so se dražitelji med drugim potegovali za originalni dres z letošnjega Tour de France in dres Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki ga je Roglič nosil leta 2015.

Primož Roglič je bil vidno srečen. FOTO: Žiga Intihar 
Primož Roglič je bil vidno srečen. FOTO: Žiga Intihar 

Dogodka so se udeležili številni rekreativni športniki in podporniki Primoža Rogliča, med njimi smučarski skakalec Peter Prevc, selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn ter trener smučarskih skakalcev Robert Hrgota. Rogliču je na kolesu družbo delal tudi njegov ekipni kolega Gianni Moscon. Dogodek je v svojem slogu popestril voditelj Peter Poles.

Lora Roglič Klinc, ki skupaj s Primožem vodi Fundacijo, je po uspešnem četrtem Zlatem krogu povedala:

»Od vsega začetka je Zlati krog izjemno pomemben dogodek za Fundacijo Primoža Rogliča, saj nam pomaga, da z zbranimi sredstvi izpolnjujemo naše poslanstvo in rastemo. Pred štirimi leti v Mariboru smo se prvič predstavili kot Fundacija Primoža Rogliča in iskreno nas veseli, da so nas udeleženci in partnerji letos podprli že četrtič.«

András Hámori, predsednik uprave OTP banke, ki dogodek podpira od samega začetka, je dodal:

»Iskreno me veseli, da naše dolgoletno partnerstvo s Primožem in Loro ustvarja takšne zgodbe, kot je Zlati krog. Varno kolesariti v skupini 400 kolesarjev v družbi slovenskega prvaka, ki je eden najboljših kolesarjev na svetu, je neverjeten občutek. Vesel sem, da lahko takšno izkušnjo vsako leto ponudimo tudi našim strankam, zaposlenim in poslovnim partnerjem.«

Fundacija Primoža Rogliča se zahvaljuje partnerjem dogodka – OTP banki, Tissotu in Adrii Mobil, Kolesarskemu klubu Adria Mobil, občinam Novo mesto, Šentjernej in Straža, slovenski policiji, redarjem ter vsem udeležencem, ki so prispevali k varni in profesionalni izvedbi dogodka ter podprli vizijo Fundacije.

FOTO: Žiga Intihar 
FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 
FOTO: Žiga Intihar 

FOTO: Žiga Intihar 
FOTO: Žiga Intihar 

Več iz teme

Primož RogličkolesarstvokolesarjenjeNovo mestodobrodelnostLora KlincZlati krog s Primožem Rogličem
ZADNJE NOVICE
13:45
Novice  |  Slovenija
ZA VEČJO TRANSPARENTNOST

Plače ne bodo več skrivnost: šef vam bo dolžan povedati, koliko zaslužijo vaši kolegi

Do junija naslednje leto morajo podjetja začeti uveljavljati direktivo o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo.
15. 10. 2025 | 13:45
13:39
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

»V našo hišo ne bodo hodili!« Lastniki peči besni zaradi novega predloga

Strokovnjaki opozarjajo na potrebo po nadzoru kurilnih naprav, javnost pa na varovanje zasebnosti ob predlogu o vstopu dimnikarjev v domove.
15. 10. 2025 | 13:39
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽELELA JE BITI TAM

Meghan Markle se je na velik dogodek povabila kar sama

Pred nedavnim se je brez moža mudila v Parizu.
15. 10. 2025 | 13:25
13:10
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RESNE TEŽAVE

Ko zaboli spodaj desno: to lahko ogrozi vaše življenje

Če se začne okoli popka in se nato premakne navzdol, na desno, je najbolj prepoznaven znak vnetja slepiča.
15. 10. 2025 | 13:10
13:05
Novice  |  Svet
TRETJI OBISK ZELENSKEGA

Trump udaril po Putinu: »Zelo sem razočaran, imela sva dober odnos!« (VIDEO)

Putin noče prekiniti spopadov, zaradi česar pušča »zelo slab« vtis, meni Donald Trump.
15. 10. 2025 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
NEODKRITI DIAMANT

Zamejska komičarka Irene Pahor: Uživam v zabavanju ljudi (Suzy)

V svojem nastopu se je obregnila ob jezikovne zagate, ki se pojavijo, ko pride 'zamejc' v Ljubljano.
15. 10. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki