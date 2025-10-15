Primož Roglič in četrti Zlati krog: 62 km po Dolenjski za podporo mladim kolesarjem

Fundacija Primoža Rogliča je že četrto leto zapored uspešno organizirala edinstven dobrodelni dogodek »Zlati krog s Primožem Rogličem«.

Letos je kolesarski spektakel prvič potekal po slikoviti Dolenjski, kjer je Roglič tudi začel svojo športno pot v Kolesarskem klubu Adria Mobil.

Udeleženci so se podali na 62 km dolgo traso od Novega mesta, prek Straže in Šentjerneja, ter se vrnili nazaj v Novo mesto. Najbolje pripravljeni kolesarji so svoje moči preizkusili tudi na znamenitem vzponu na Trško Goro.

Dogodek so tudi letos podprli OTP banka, Tissot in Adria Mobil, ki je z Zlatim krogom ob tem proslavila svojo 60-letnico. Skupaj so s prijavninami in dobrodelno dražbo zbrali 45.000 evrov, ki jih Fundacija Primoža Rogliča namenja razvoju mladih športnikov in kolesarjev, zlasti tistih iz ekonomsko šibkejših družin, ter organizaciji dogodkov in izobraževanj za otroke in mladostnike.

V preteklem letu je Fundacija med drugim organizirala in podprla:

mednarodno BMX tekmovanje v Mariboru,

večdnevno kolesarsko tekmovanje za otroke Kids Tour of Slovenia,

otroški kolesarski poligon na Lentu,

manjše dobrodelne akcije ter nakup novega profesionalnega BMX kolesa za ambasadorja Fundacije.

Po prihodu na cilj so se udeleženci družili v sproščenem vzdušju, dan pa zaključili z dobrodelno dražbo, kjer so se dražitelji med drugim potegovali za originalni dres z letošnjega Tour de France in dres Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki ga je Roglič nosil leta 2015.

Primož Roglič je bil vidno srečen. FOTO: Žiga Intihar

Dogodka so se udeležili številni rekreativni športniki in podporniki Primoža Rogliča, med njimi smučarski skakalec Peter Prevc, selektor slovenske kolesarske reprezentance Uroš Murn ter trener smučarskih skakalcev Robert Hrgota. Rogliču je na kolesu družbo delal tudi njegov ekipni kolega Gianni Moscon. Dogodek je v svojem slogu popestril voditelj Peter Poles.

Lora Roglič Klinc, ki skupaj s Primožem vodi Fundacijo, je po uspešnem četrtem Zlatem krogu povedala:

»Od vsega začetka je Zlati krog izjemno pomemben dogodek za Fundacijo Primoža Rogliča, saj nam pomaga, da z zbranimi sredstvi izpolnjujemo naše poslanstvo in rastemo. Pred štirimi leti v Mariboru smo se prvič predstavili kot Fundacija Primoža Rogliča in iskreno nas veseli, da so nas udeleženci in partnerji letos podprli že četrtič.«

András Hámori, predsednik uprave OTP banke, ki dogodek podpira od samega začetka, je dodal:

»Iskreno me veseli, da naše dolgoletno partnerstvo s Primožem in Loro ustvarja takšne zgodbe, kot je Zlati krog. Varno kolesariti v skupini 400 kolesarjev v družbi slovenskega prvaka, ki je eden najboljših kolesarjev na svetu, je neverjeten občutek. Vesel sem, da lahko takšno izkušnjo vsako leto ponudimo tudi našim strankam, zaposlenim in poslovnim partnerjem.«

Fundacija Primoža Rogliča se zahvaljuje partnerjem dogodka – OTP banki, Tissotu in Adrii Mobil, Kolesarskemu klubu Adria Mobil, občinam Novo mesto, Šentjernej in Straža, slovenski policiji, redarjem ter vsem udeležencem, ki so prispevali k varni in profesionalni izvedbi dogodka ter podprli vizijo Fundacije.

FOTO: Žiga Intihar

FOTO: Žiga Intihar