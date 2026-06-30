Princesa Kate osvojila najvišje vrhove Velike Britanije. Njen pomembni mejnik po boju z rakom

Princesa Walesa je v manj kot 24 urah osvojila tri najvišje vrhove Anglije, Škotske in Walesa ter z izjemnim podvigom opozorila na pomen celostne podpore bolnikom z rakom.

Princesa Kate je dosegla nov pomemben mejnik na poti okrevanja po zdravljenju raka. Kensingtonska palača je potrdila, da je princesa Walesa uspešno opravila znameniti izziv National Three Peaks Challenge, v okviru katerega je v manj kot 24 urah osvojila najvišje vrhove Anglije, Škotske in Walesa.

Na zahtevni poti je prehodila približno 37 kilometrov, premagala več tisoč metrov višinske razlike ter med posameznimi gorami opravila še dolge vožnje z avtomobilom. Zaradi varnosti so jo spremljale ekipe gorskih reševalcev, vendar je vse tri vzpone opravila sama.

Kensingtonska palača je ob tem objavila fotografijo z vrha Ben Nevisa, na kateri je Kate oblečena v pohodniško opremo. Fotografija predstavlja precej drugačno podobo od običajne kraljeve elegance in poudarja, kako osebno pomemben je bil ta podvig zanjo.

Več kot le športni izziv

Princesa je poudarila, da vzpon ni bil zgolj preizkus telesne pripravljenosti, temveč predvsem simbol življenja po diagnozi raka in priložnost, da nekaj vrne ljudem, ki se spopadajo z boleznijo. Z izzivom je zbirala sredstva za The Royal Marsden Cancer Charity, dobrodelno organizacijo bolnišnice, kjer se je tudi sama zdravila, hkrati pa je želela opozoriti na pomen celostne obravnave bolnikov z rakom. Po njenih besedah zdravljenje raka ni zgolj medicinski proces, saj bolezen močno zaznamuje tudi psihološko, čustveno in družbeno življenje posameznika.

»Vsako leto več sto tisoč ljudi v tej državi sliši besede, ki jih nihče ne želi slišati. Sledi pot, ki preizkuša vsak del našega bitja, telesno, čustveno, psihološko in duhovno. Posledice bolezni segajo tudi do družin, prijateljstev, službe in tihih trenutkov, ko ostanemo sami s svojimi mislimi. Rak ne prizadene le telesa. Spremeni način razmišljanja in doživljanja sveta ter globoko vpliva na vsak vidik življenja,« je sporočila princesa Kate.

Ob tem je poudarila, da morajo bolniki vedeti, da niso sami ter da imajo ob sebi ljudi, ki jih razumejo in podpirajo.

Od kemoterapije do osvajanja vrhov

Princesi Walesa so v začetku leta 2024 po obsežni operaciji trebušne votline odkrili raka, katerega vrste javnosti niso razkrili. Zdravila se je v londonski bolnišnici The Royal Marsden, kjer je prestala preventivno kemoterapijo. Januarja 2025 je sporočila, da je bolezen v remisiji, nato pa se je postopoma začela vračati h kraljevim dolžnostim, med drugim tudi z obiski v tujini. Uspešno opravljen izziv treh vrhov predstavlja njen prvi večji vzdržljivostni podvig po končanem zdravljenju in simbolizira novo poglavje v njenem življenju ter upanje za številne ljudi, ki se po težki bolezni vračajo v vsakdanje življenje.

Celostna pomoč bolnikom z rakom

Sredstva, zbrana v okviru akcije, bodo namenjena izboljšanju dostopa do celostne oskrbe bolnikov z rakom. Ta vključuje psihološko podporo, telesno dejavnost, ustrezno prehrano, dopolnilne terapevtske pristope ter aktivnosti v naravi. V Kensingtonski palači poudarjajo, da takšna podpora bolnikom pomaga lažje prenašati zdravljenje in jim omogoča, da med okrevanjem znova pridobijo občutek nadzora nad svojim življenjem. Princesa Kate je ob tem izrazila željo, da bi bila takšna oblika pomoči dostopna vsem bolnikom z rakom, ne glede na njihove finančne možnosti ali osebne povezave.