Proteinski pudingi: zdrava izbira ali le spretna marketinška poteza

Beljakovine so pomemben del uravnotežene prehrane. Prispevajo k ohranjanju mišične mase, sodelujejo pri obnovi tkiv in nas dlje časa nasitijo. Prav zato jih danes najdemo skoraj povsod, ne le v mlečnih izdelkih, ampak tudi v pudingih, sladoledih, čokoladicah in drugih sladicah.

Toda oznaka »visokoproteinsko« še ne pomeni nujno tudi bolj zdravo.

Več beljakovin, a tudi več predelanih sestavin

Večina proteinskih pudingov vsebuje od 15 do 25 gramov beljakovin na porcijo, kar je bistveno več kot klasične sladice. Hkrati pa številni izdelki vsebujejo sladila, zgoščevalce, arome in druge dodatke, zaradi katerih sodijo med bolj predelana živila.

Čeprav so lahko priročen prigrizek po vadbi ali ob pomanjkanju časa, ne bi smeli postati glavni vir beljakovin v prehrani.

Kaj je boljša izbira?

Če želite povečati vnos beljakovin, imajo prednost naravna živila, kot so:

navaden grški jogurt,

skuta,

jajca,

ribe,

pusto meso,

stročnice.

Takšna živila poleg beljakovin vsebujejo tudi vitamine, minerale in druge koristne hranilne snovi, brez dolgega seznama dodatkov.

Kateri proteinski pudingi so najboljša izbira?

Med primerjanimi izdelki so se najbolje odrezali predvsem tisti, katerih glavna sestavina je mleko ali kvark, vsebujejo veliko beljakovin, malo maščob in čim krajši seznam sestavin.

Največ prednosti imajo izdelki, ki:

vsebujejo okoli 20 gramov beljakovin na porcijo,

nimajo dodanega sladkorja,

vsebujejo malo maščob,

temeljijo na mlečnih beljakovinah in ne na številnih dodatkih.

Grški jogurt ostaja zmagovalec

Po hranilni vrednosti proteinske sladice še vedno težko prekašajo navaden grški jogurt. Ta naravno vsebuje veliko kakovostnih beljakovin, kalcij, vitamin B12 in koristne mlečnokislinske kulture, brez umetnih sladil in stabilizatorjev. Za boljši okus mu lahko dodate sveže sadje, jagodičevje ali pest oreščkov ter tako dobite hranljiv in nasiten obrok.

So proteinski pudingi zdravi?

Odgovor je: lahko so, vendar zmerno.

Proteinski pudingi niso slaba izbira, če občasno potrebujete priročen vir beljakovin, zlasti po vadbi. Kljub temu ostajajo predelana živila, zato ne morejo nadomestiti raznolike in uravnotežene prehrane. Pri nakupu je priporočljivo preveriti hranilno tabelo in seznam sestavin. Več beljakovin je prednost, vendar naj bo izdelek tudi čim manj predelan in z manj dodanimi sladili. Za večino ljudi še vedno velja preprosto pravilo: večino beljakovin je najbolje zaužiti z običajno hrano, proteinske sladice pa naj ostanejo le občasna dopolnitev jedilnika.