Prvi korak do boljšega zdravja? Vstanite s kavča in začnite se gibati

Za boljšo telesno pripravljenost ne potrebujete fitnesa, dragih naprav ali dolgih treningov. Že trije polurni sprehodi na teden so dober začetek, še boljše rezultate pa dosežemo, če hojo dopolnimo z vajami za moč, gibljivost in ravnotežje.

Pomanjkanje gibanja je ena največjih težav sodobnega življenjskega sloga. Veliko časa presedimo pred računalnikom, na delovnem mestu in doma pred televizijskim zaslonom. Tudi prosti čas vse pogosteje preživljamo sede. Posledice se kažejo v slabši telesni pripravljenosti, zmanjšani gibljivosti, bolečinah v hrbtu in vratu ter pomanjkanju energije.

Največja ovira pogosto ni pomanjkanje časa, temveč odločitev, da bomo sploh začeli. Prvi korak je preprost: vstati s kavča in se premakniti.

Sedeči življenjski slog pušča posledice

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje, ne za večurno sedenje. Dolgotrajna telesna neaktivnost lahko prispeva k slabši telesni zmogljivosti, zmanjšanju mišične moči in povečanju tveganja za različne kronične bolezni. Posebej zaskrbljujoče je pomanjkanje gibanja pri otrocih in mladostnikih. Šolske obveznosti, uporaba elektronskih naprav in manj časa za igro na prostem lahko pomembno vplivajo na razvoj gibalnih sposobnosti. Med prvimi se lahko poslabšajo vzdržljivost, koordinacija in splošna telesna pripravljenost.

Tudi odrasli niso izjema. Zaradi sedečega dela se pogosto pojavljajo bolečine v vratu, ramenih, med lopaticami in v ledvenem delu hrbtenice. Dolgotrajno sedenje povzroča zakrčenost, pomanjkanje gibanja pa lahko težave še stopnjuje. Rešitev ni nujno zahtevna športna vadba. Pomembno je, da v vsakdan vključimo več različnih oblik gibanja in se izognemo dolgotrajnemu neprekinjenemu sedenju.

Že trije polurni sprehodi na teden so dober začetek

Pri uvajanju telesne dejavnosti je najpomembnejša postopnost. Kdor je dalj časa telesno neaktiven, naj ne začne z intenzivnimi treningi, temveč z obremenitvijo, ki jo lahko brez večjih težav prenese. Dober začetek so trije 30-minutni sprehodi na teden. Hoja pomaga izboljševati aerobno vzdržljivost, spodbuja delovanje srčno-žilnega sistema in je odlična priložnost za sprostitev po napornem delovnem dnevu. Vendar sama hoja ni dovolj za celovito ohranjanje telesne zmogljivosti. Pri njej so najbolj obremenjene mišice nog, medtem ko zgornji del telesa in trup ne dobita vedno dovolj različnih gibalnih dražljajev.

Zato je priporočljivo hojo dopolniti z drugimi oblikami vadbe. Vključimo lahko jogo, pilates, raztezne vaje in preproste vaje za moč z lastno telesno težo. Tako bomo poskrbeli za večjo gibljivost, mišično moč in boljše obvladovanje telesa.

Vadba doma ne zahteva posebne opreme

Ena najpogostejših ovir pri začetku vadbe je prepričanje, da potrebujemo fitnes, naprave ali veliko prostora. V resnici za osnovno vadbo potrebujemo le približno dva kvadratna metra prostora, udobna oblačila in nekaj volje. Veliko vaj lahko izvajamo brez pripomočkov. Mednje sodijo počepi, dvigi na prste, različne različice opore, vaje za trebušne in hrbtne mišice ter nadzorovani gibi za izboljšanje gibljivosti. Koristne so tudi vaje z elastičnim trakom, ki omogoča preprosto obremenitev mišic zgornjega dela telesa. Pripomoček je cenovno dostopen in zavzame zelo malo prostora.

Za začetek izberimo nizkointenzivno vadbo, ki vključuje gibanje celotnega telesa. Dobrodošle so rotacije trupa, nadzorovani odmiki, kroženje z rokami in nogami ter vaje za gibljivost sklepov. Obremenitev povečujmo postopoma in pri izvajanju pazimo na pravilno tehniko. Pomembno je tudi, da ne pretiravamo. Lastna telesna teža je lahko pri nekaterih vajah precejšnja obremenitev, zato naj bodo zahtevnejše različice namenjene šele tistim, ki so že pridobili nekaj osnovne moči in nadzora nad gibanjem.

Gibanje pomaga tudi pri psihičnem počutju

Redna telesna dejavnost ne vpliva samo na mišice, sklepe in srčno-žilni sistem, temveč tudi na duševno počutje. Gibanje lahko pomaga zmanjševati stres, izboljšuje razpoloženje in prispeva k boljšemu spancu. Ko smo po delovnem dnevu psihično utrujeni, se pogosto odločimo za počitek pred televizorjem ali računalnikom. Toda prav takrat nam lahko koristi krajši sprehod ali nekaj minut razgibavanja. Telesna dejavnost je lahko učinkovit način za prekinitev vsakodnevne rutine. Že kratek sprehod na svežem zraku nam omogoči, da se odmaknemo od zaslonov, sprostimo misli in se ponovno osredotočimo nase. Pomembno je, da gibanja ne razumemo kot dodatno obveznost, temveč kot naložbo v kakovostnejše življenje.

Na spletu poiščite strokovno vodeno vadbo

Če ne vemo, katere vaje izbrati, lahko poiščemo strokovno pripravljene programe vadbe na spletu. Na voljo so številne vadbe za začetnike, od joge in pilatesa do vaj za moč, gibljivost in stabilizacijo trupa. Pri izbiri bodimo pozorni na strokovnost izvajalca, zahtevnost programa in primernost vaj za svoje sposobnosti. Še posebej previdni moramo biti, če imamo kronične bolečine, težave s sklepi ali posledice preteklih poškodb. V takšnih primerih je smiselno poiskati nasvet ustreznega strokovnjaka.

Za začetek lahko za nasvet prosimo tudi prijatelje ali znance, ki že redno vadijo. Pomembno pa je, da ne posnemamo zahtevnih treningov, ki so namenjeni dobro telesno pripravljenim posameznikom.

Najtežje je začeti, najpomembneje pa vztrajati

Za bolj aktiven življenjski slog ne potrebujemo velikih načrtov in radikalnih sprememb. Veliko več dosežemo z majhnimi, vendar rednimi koraki. Namesto dvigala izberimo stopnice, krajše razdalje prehodimo peš, med delom večkrat vstanimo in si vsak teden načrtujmo nekaj časa za vadbo. Hoja, raztezanje in vaje za moč so preprosta kombinacija, s katero lahko postopoma izboljšamo telesno pripravljenost. Ko postanejo del vsakdana, jih ne dojemamo več kot dodatno nalogo, temveč kot nekaj povsem običajnega.

Prvi korak je torej najpreprostejši in hkrati najtežji: vstati s kavča. Naslednji je, da to ponovimo tudi jutri.