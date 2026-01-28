Rahlo povišan holesterol pri rekreativcu! Kdaj je neškodljiv in kdaj zahteva ukrepanje

Rahlo povišan holesterol je pri telesno aktivnih moških po 50. letu razmeroma pogost pojav, zlasti pri športnih rekreativcih in kolesarjih. Pri športnem rekreativcu, ki redno trenira, takšna vrednost praviloma ne vpliva neposredno na vzdržljivost, moč ali regeneracijo.

Pogosto je razlog za višji skupni holesterol povišan delež HDL, tako imenovanega dobrega holesterola, ki ima zaščitno vlogo in je pri aktivnih ljudeh običajno višji. Zato se lahko zgodi, da je športnik z rahlo povišanim holesterolom presnovno bolj zdrav kot neaktivna oseba z navidezno normalnimi laboratorijskimi izvidi.

Šport kot zaščita - vendar nepopoln ščit

Redno kolesarjenje na primer oziroma vsaka redna vzdržljivostna športna rekreacija ima izrazito ugoden vpliv na srce in ožilje. Izboljšuje delovanje žil, znižuje trigliceride in zmanjšuje kronično vnetje, kar dolgoročno zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Kljub temu šport ne pomeni popolne zaščite.

Po 50. letu se lahko tudi pri zelo aktivnih posameznikih postopoma začnejo kazati posledice genetike, staranja in preteklih življenjskih navad. Rahlo povišan LDL holesterol lahko na dolgi rok prispeva k počasnemu nalaganju oblog v žilah, zato je pomembno, da športnik holesterola ne ignorira, temveč ga razume kot signal za premišljeno spremljanje zdravja.

Ko pridejo v igro tablete za holesterol

Zdravila za zniževanje holesterola, predvsem statini, so za mnoge športne rekreativce občutljiva tema. Pogosto prevladuje prepričanje, da redna vadba že sama po sebi zadostuje. V resnici so zdravila lahko pomemben dodatek, kadar obstaja povečano tveganje za srčno-žilne zaplete.

Pri večini športnikov statini ne vplivajo bistveno na zmogljivost, trening ali tekmovalni občutek. V manjšem delu primerov se lahko pojavijo mišične bolečine ali nekoliko počasnejša regeneracija, vendar so ti učinki pogosto obvladljivi z ustrezno prilagoditvijo terapije.

Zdravje na dolgi rok je prava zmaga

Za rekreativca, starejšega od 50 let, rahlo povišan holesterol običajno ni ovira pri športnem udejstvovanju, je pa pomemben opomnik, da je zdravje maraton, ne šprint. Redna telesna aktivnost ostaja temelj dobrega počutja in vitalnosti, po potrebi pa jo je smiselno dopolniti z zdravili, ne kot znak šibkosti, temveč kot naložbo v dolgo, aktivno in kakovostno življenje.