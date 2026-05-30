Raziskava opozarja: spanje ob prižganih lučeh ali zaslonih škoduje srcu

Nova raziskava je razkrila zaskrbljujočo povezavo med izpostavljenostjo svetlobi ponoči in povečanim tveganjem za resne bolezni srca in ožilja. Strokovnjaki zato svetujejo uporabo zatemnitvenih zaves, ugašanje elektronskih naprav pred spanjem in zmanjšanje osvetlitve v spalnici.

Raziskovalci so analizirali zdravstvene podatke skoraj 89.000 prebivalcev Združenega kraljestva. Udeleženci so približno deset let nosili posebne naprave na zapestju, ki so beležile njihovo izpostavljenost svetlobi. Skupno je bilo zbranih več kot 13 milijonov ur podatkov.

Večje tveganje za srčno popuščanje in srčni infarkt

Rezultati so pokazali, da imajo ljudje, ki so ponoči izpostavljeni najmočnejši svetlobi, kar 56 odstotkov večje tveganje za srčno popuščanje in 47 odstotkov večje tveganje za srčni infarkt.

Povezava je ostala izrazita tudi po upoštevanju drugih znanih dejavnikov tveganja, kot so telesna dejavnost, prehrana in dedna nagnjenost.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko redna izpostavljenost močni svetlobi v času, ko bi moralo biti telo v temi, zmoti notranjo biološko uro oziroma cirkadiani ritem. Posledica so lahko številne motnje v delovanju organizma, med drugim tudi povečano tveganje za bolezni srca.

Tudi šibka svetloba ni povsem nedolžna

Po mnenju raziskovalcev lahko k škodljivi izpostavljenosti prispevajo vsakdanje navade, kot so brskanje po telefonu v postelji, gledanje televizije pred spanjem ali spanje ob prižgani luči. Opozarjajo, da ni treba, da gre za zelo močno svetlobo. Tudi nižje ravni umetne osvetlitve v prostoru lahko zmotijo naravni ritem telesa in vplivajo na zdravje.

Zaradi ugotovitev raziskave strokovnjaki pozivajo k dodatnim raziskavam in pripravi smernic glede osvetlitve v domovih, bolnišnicah in urbanih okoljih.

Kako zmanjšati tveganje?

Za boljši spanec in zaščito zdravja srca priporočajo:

uporabo zatemnitvenih zaves,

zmanjšanje osvetlitve v večernih urah,

ugašanje televizorjev in drugih elektronskih naprav pred spanjem,

izogibanje uporabi telefonov in tablic tik pred odhodom v posteljo.

Znaki srčnega infarkta, ki jih ne smemo prezreti

Srčni infarkt je nujno zdravstveno stanje, ki nastane zaradi nenadne zapore pretoka krvi do srčne mišice, najpogosteje zaradi krvnega strdka.

Med najpogostejše simptome sodijo:

bolečina ali pritisk v prsnem košu,

občutek teže, stiskanja ali tiščanja v prsih,

težko dihanje,

slabost ali bruhanje,

močno potenje,

omotica ali vrtoglavica,

občutek tesnobe,

bolečina, ki se iz prsnega koša širi v roke, vrat, čeljust, hrbet ali trebuh,

kašelj ali piskanje pri dihanju.

Če sumite na srčni infarkt, je treba nemudoma poklicati nujno medicinsko pomoč. Hitro ukrepanje bistveno poveča možnosti za preživetje in zmanjša tveganje za trajne poškodbe srca.

Strokovnjaki opozarjajo, da se simptomi med posamezniki razlikujejo. Čeprav je bolečina v prsnem košu najpogostejši znak, se lahko pri nekaterih ljudeh pojavijo predvsem težko dihanje, slabost ali bolečine v hrbtu in čeljusti, tudi brez izrazite bolečine v prsih.