Raziskava razkrila novo povezavo med jajci in Alzheimerjevo boleznijo

Zajtrk je za mnoge le še en hiter del jutranje rutine, vendar raziskovalci vse bolj opozarjajo, da lahko prav majhne prehranske navade, ki jih ponavljamo desetletja, pomembno vplivajo na zdravje možganov v poznejših letih.

Nova raziskava kalifornijske univerzitetne zdravstvene ustanove kaže, da bi redno uživanje jajc lahko prispevalo k manjšemu tveganju za razvoj Alzheimerjeve bolezni.

Skoraj 40000 sodelujočih

Raziskovalci so več kot 15 let spremljali skoraj 40.000 oseb, starejših od 65 let. Primerjali so njihove prehranske navade z zdravstvenimi kartotekami in podatki o diagnozah Alzheimerjeve bolezni.

Rezultati so pokazali, da so imeli posamezniki, ki so jajca uživali vsaj petkrat tedensko, do 27 odstotkov manjše tveganje za razvoj bolezni v primerjavi s tistimi, ki so jih jedli redko.

Manjše tveganje so opazili tudi pri ljudeh, ki so jajca uživali le nekajkrat na mesec.

Zakaj so jajca zanimiva za znanstvenike?

Raziskovalci menijo, da bi lahko pomembno vlogo igrala hranila, ki jih jajca naravno vsebujejo. Med najpomembnejšimi je holin, snov, ki sodeluje pri spominu in komunikaciji med možganskimi celicami.

Jajca vsebujejo tudi omega-3 maščobne kisline ter lutein in zeaksantin, spojine, ki jih prejšnje raziskave povezujejo z boljšim delovanjem možganov in manjšim oksidativnim stresom.

Kljub spodbudnim rezultatom strokovnjaki opozarjajo, da jajca niso čudežno živilo. Poudarjajo pa, da lahko dolgoročne prehranske navade pomembno prispevajo k bolj zdravemu staranju možganov.