Razkrita idealna številka korakov: Toliko jih potrebujete za daljše in bolj zdravo življenje

Dolga leta je veljalo prepričanje, da je za dobro zdravje treba vsak dan prehoditi 10.000 korakov. Nova mednarodna raziskava pa kaže, da so lahko pomembne koristi za zdravje dosegljive že pri precej nižjem številu.

Analiza 57 raziskav, v katere je bilo vključenih več kot 160000 odraslih oseb, je pokazala, da je približno 7000 korakov na dan optimalna meja za zmanjšanje tveganja številnih kroničnih bolezni in prezgodnje smrti.

Raziskovalci so ugotovili, da se zdravstvene koristi pri večini bolezni po doseženih 7.000 korakih začnejo postopoma zmanjševati, dodatni koraki pa prinesejo le omejene izboljšave.

Že 7000 korakov prinaša velike koristi

Rezultati raziskave kažejo, da lahko 7.000 korakov na dan:

zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt za 47 odstotkov,

zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja za 25 odstotkov,

zmanjša tveganje za razvoj sladkorne bolezni za 14 odstotkov,

zmanjša tveganje za demenco za 38 odstotkov,

zmanjša tveganje za depresijo za 22 odstotkov,

nekoliko zmanjša tudi tveganje za pojav nekaterih vrst raka.

Pozitivni učinki so bili opazni že pri približno 4000 korakih dnevno v primerjavi z ljudmi, ki so opravili le okoli 2000 korakov. Raziskovalci so obenem ugotovili, da vsak dodatni tisoč korakov prinese še nekaj dodatnih koristi.

Mit o 10000 korakih

Strokovnjaki poudarjajo, da je človek ustvarjen za gibanje. Redna telesna aktivnost izboljšuje delovanje srca, pljuč in celotnega organizma ter zmanjšuje tveganje za številne bolezni.

Po njihovih besedah je cilj 10000 korakov čez leta postal splošno sprejeto priporočilo, čeprav zanj ni bilo veliko znanstvenih dokazov. Število naj bi izviralo iz promocijske kampanje za prvi komercialni števec korakov v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Od takrat se je številka zasidrala v javni zavesti in postala sinonim za zdrav življenjski slog.

Premalo gibanja ostaja velik problem

Po podatkih mednarodnih zdravstvenih organizacij je telesna neaktivnost eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za prezgodnjo smrt. Vsako leto je z njo povezanih več milijonov smrti po svetu.

Sedeč življenjski slog povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, debelost, nekatere vrste raka ter upad kognitivnih sposobnosti v starosti.

Dobra novica za večino ljudi

Nova spoznanja prinašajo spodbudno novico predvsem za ljudi, ki težko dosežejo cilj 1.000 korakov dnevno. Strokovnjaki poudarjajo, da je 7000 korakov za večino prebivalcev precej bolj dosegljiv cilj.

Še pomembneje pa je, da koristi prinaša že vsak korak več. Namesto osredotočanja na popolno številko je ključno, da posameznik postopoma povečuje svojo vsakodnevno telesno aktivnost.

Kaj pa zdravje možganov?

Posebej zanimivi so rezultati glede demence. Raziskava potrjuje vse več dokazov, da telesna dejavnost pomembno vpliva tudi na zdravje možganov.

Strokovnjaki poudarjajo, da je tisto, kar koristi srcu, običajno koristno tudi za možgane. Redna hoja izboljšuje prekrvavitev, telesno pripravljenost in splošno zdravje, kar lahko pomaga zmanjševati tveganje za upad spomina in drugih kognitivnih sposobnosti v poznejših letih.

Koliko korakov torej potrebujete?

Če želite izboljšati svoje zdravje, vam ni nujno doseči magične meje 10.000 korakov. Najnovejše ugotovitve kažejo, da je že približno 7000 korakov na dan povezanih z občutnim zmanjšanjem tveganja za številne bolezni in prezgodnjo smrt.

Najpomembnejše sporočilo raziskave je preprosto: več gibanja pomeni boljše zdravje, tudi če skrajšate razdaljo.