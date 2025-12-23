Razkritje leta! Manj rib v prehrani pomaga ohranjati mladost in zdravje

Omejevanje uživanja ene vrste živil lahko pomembno prispeva k ohranjanju mladostnega telesa in dobrega zdravja, opozarjajo strokovnjaki za dolgoživost. Raziskave s področja staranja in bolezni kažejo, da ima prehrana ključno vlogo pri tem, kako hitro se telo stara in kako dolgo ostaja v dobri kondiciji.

Čeprav povprečna življenjska doba v razvitih državah dosega približno 80 let, strokovnjaki poudarjajo, da jo je mogoče podaljšati z upoštevanjem nekaj temeljnih prehranskih in življenjskih smernic.

Redna telesna dejavnost in hranilno bogata prehrana sta osnovi, hkrati pa svetujejo tudi zmernost pri uživanju določenih živil.

Presenetljivo se med njimi pojavljajo tudi ribe

Strokovna priporočila navajajo, da naj bi odrasli za dolgoročno zdravje in dolgoživost zaužili le dve do tri porcije rib na teden. Prehranski vzorec naj bi temeljil predvsem na rastlinskih živilih, ribe pa naj bodo le dopolnilo.

Pri izbiri rib je pomembna tudi kakovost. Priporočajo se vrste z visoko vsebnostjo omega-3 in omega-6 maščobnih kislin ter vitamina B12, ob tem pa je treba paziti na nizko vsebnost težkih kovin, zlasti živega srebra. Prav omega-3 maščobe so povezane z boljšim delovanjem možganov, ugodnim vplivom na srce in zmanjševanjem vnetnih procesov v telesu.

Kljub dokazanim koristim ima prekomerno uživanje rib tudi svoje slabosti

Nekatere vrste rib, predvsem mastne, lahko vsebujejo večje količine onesnaževal, ki se kopičijo v telesu. Med njimi je tudi živo srebro, ki je za človeka strupeno. Dolgotrajna izpostavljenost večjim količinam lahko povzroča nevrološke težave, motnje spomina, otrplost in druge zdravstvene zaplete.

Zmernost pri eni vrsti hrane ni prepoved, ampak način, kako zmanjšati tveganja, hkrati pa ohraniti koristi za zdravje in dolgoživost.

Zdravstvene smernice zato priporočajo vsaj eno porcijo mastnih rib na teden, vendar opozarjajo na zgornje meje, zlasti pri določenih skupinah prebivalstva. Posebno previdnost svetujejo mladim dekletom, ženskam v rodni dobi, nosečnicam in doječim materam, saj lahko onesnaževala vplivajo na razvoj ploda ali otroka. Tem skupinam se priporoča največ dve porciji mastnih rib na teden.

Poleg izbire živil strokovnjaki poudarjajo tudi pomen časovnega razporeda prehranjevanja. Priporočljivo je, da dnevni obroki potekajo znotraj približno 12-urnega časovnega okna, kar telesu omogoča daljše obdobje regeneracije. Takšen ritem je skladen z naravnim cirkadianim ritmom, ki uravnava delovanje celic, presnovo in hormone.

Raziskave kažejo, da uživanje hrane pozno zvečer lahko vpliva na večjo lakoto naslednje jutro, tudi če je količina zaužite hrane enaka. Ljudje, ki jedo pozneje v dnevu, so pogosto bolj lačni, kar lahko dolgoročno vodi v prenajedanje in presnovne težave.

Strokovnjaki zato poudarjajo, da dolgoročno zdravje in mladost nista odvisna od enega samega živila, temveč od ravnovesja. Zmernost pri uživanju rib, pretežno rastlinska prehrana, kakovostna živila in premišljen čas obrokov skupaj tvorijo temelje prehrane, ki lahko pomembno prispeva k daljšemu in bolj zdravemu življenju.