Razkrito: skrivnost 117-letne ženske je to živilo, ki je na voljo v vsaki trgovini

Zdravniki so analizirali DNK ženske, ki je dočakala neverjetnih 117 let, in ugotovili nekaj, kar je šokiralo znanstveno javnost – ključ do dolgega življenja bi se lahko skrival v vsakdanjem živilu iz trgovine.

Superstarka dolgoživosti, Maria Branyas Morera, rojena leta 1907 v San Franciscu, je umrla leta 2024 kot najstarejša oseba na svetu.

Preživela je dve svetovni vojni, pandemije in celo okužbo s covidom v pozni starosti. Tik pred smrtjo pa je prosila zdravnike, naj raziščejo njen organizem, da bi njene izkušnje koristile tudi drugim.

Znanstveniki v šoku: starost brez bolezni

Raziskavo so izvedli zdravniki in znanstveniki iz Španije, med njimi strokovnjaki z Univerze v Barceloni in z Inštituta za raziskovanje levkemije Josepa Carrerasa. Vodja študije, dr. Manel Esteller, je za britanski Times dejal:

»Običajno velja pravilo, da z leti prihajajo bolezni. Maria je bila izjema, bila je stara, a zdrava. Prvič nam je uspelo ločiti starost od bolezni.«

Dodaja, da bi lahko v prihodnosti celo razvili zdravila, ki bi posnemala učinke dobrih genov.

Kaj je skrivnost? Jogurt in kosmiči!

Čeprav Maria ni kadila, ni pila alkohola, ni bila pretežka in je živela družabno življenje, so znanstveniki posebno pozornost namenili eni razvadi – jogurtu. Maria ga je jedla trikrat na dan, in sicer probiotični jogurt La Fageda, ki vsebuje bakterije z močnim protivnetnim učinkom.

Vsako jutro si je privoščila tudi smuti iz osmih vrst žit, bogat z vlakninami, ki so hranile dobre bakterije v njenem črevesju. Rezultat? Nizke ravni vnetij in genetske posebnosti, povezane z dolgo življenjsko dobo.

Jogurt, čudežno živilo?

Jogurt ni le bogat vir beljakovin, kalcija in vitaminov B, ampak vsebuje tudi probiotike, ki lahko krepijo imunski sistem. Študije kažejo, da lahko redno uživanje probiotikov zmanjša tveganje ali ublaži potek bolezni, kot so:

covid-19,

gripa,

rotavirus,

gastroenteritis,

navaden prehlad.

Poleg tega jogurt vsebuje cink, magnezij in selen, ki prav tako podpirajo odpornost. Če je obogaten še z vitaminom D, pa lahko dodatno zaščiti pred sezonskimi boleznimi.

Bi tudi vi poskusili njen recept za dolgo življenje?

Zdi se, da je Maria Branyas Morera dokazala, da je skrivnost dolgoživosti lahko presenetljivo preprosta, jogurt in polnovredna živila vsak dan.