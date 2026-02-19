Raztezanje doma: zakaj ga večina dela narobe in kako ga izvajati pravilno

Raztezanje doma velja za eno najbolj preprostih in varnih oblik skrbi za telo. Ne zahteva posebne opreme, članarine ali veliko časa. Prav zato mnogi verjamejo, da pri njem skoraj ni mogoče narediti napake. A resnica je drugačna, strokovnjaki opozarjajo, da večina ljudi raztezanje izvaja napačno, pogosto brez zavedanja, da si s tem lahko celo škodujejo.

Če želite izboljšati gibljivost, zmanjšati bolečine v hrbtu ali preprečiti poškodbe, je ključno, da raztezne vaje izvajate pravilno.

Raztezanje hladnih mišic: najpogostejša napaka

Ena največjih napak je raztezanje brez ogrevanja. Ko vstanemo s kavča ali iz postelje in se takoj močno raztegnemo, so mišice še toge in slabše prekrvavljene.

V takšnem stanju so bolj občutljive na mikropoškodbe, ki se lahko kasneje pokažejo kot bolečina, zategnjenost ali celo vnetje.

Rešitev: pred raztezanjem naredite, vsaj 5 minut lahkotnega gibanja, hoja po stanovanju, kroženje z rokami, nekaj počepov ali hoja po stopnicah. Ogreta mišica je bolj prožna in varnejša za raztezanje.

Raztezanje ne sme boleti

Veliko ljudi je prepričanih, da mora pri raztezanju »zategniti«, sicer vaja ni učinkovita. To je zmotno prepričanje.

Bolečina je znak, da ste šli predaleč. Pravilno raztezanje je zmerno in prijetno, občutek naj bo rahlo napet, ne pa pekoč ali oster. Agresivno raztezanje lahko povzroči poškodbe mišičnih vlaken ali draženje tetiv.

Posebej previdni naj bodo rekreativci po 40. letu, ko je elastičnost tkiv že nekoliko zmanjšana.

Ne zadržujte diha

Še ena pogosta napaka pri raztezanju doma je zadrževanje diha. Ko zadržujemo dih, se telo nehote napne, mišice pa se težje sprostijo.

Dihanje mora biti počasno in enakomerno. Priporočljivo je, da vdihnete skozi nos in izdihnete skozi usta, pri čemer izdih podaljšate. Prav izdih pomaga mišici, da se postopno sprosti in varneje podaljša.

Raztezanje samo bolečega dela telesa vodi v neravnovesje

Veliko ljudi razteza zgolj tisti del telesa, ki jih boli, na primer vrat ali spodnji del hrbta. Druge mišične skupine pa zanemarijo. To lahko vodi v mišična neravnovesja. Nekatere mišice so preobremenjene in zakrčene, druge pa šibke in premalo aktivne. Celostno raztezanje naj vključuje:

zadnje stegenske mišice,

kolčne upogibalke,

hrbtne mišice,

prsne mišice,

ramenski obroč.

Telo deluje kot celota, če zanemarimo en del, se posledice pokažejo drugje.

Kako pravilno izvajati raztezanje doma?

Pravilno raztezanje doma je preprosto, če upoštevate osnovna pravila:

Ogrejte se vsaj 5 minut.

Raztezajte se počasi in kontrolirano.

Vsak položaj zadržite 15–30 sekund.

Dihajte mirno in enakomerno.

Nikoli ne silite v bolečino.

Že 10 minut pravilnega raztezanja na dan lahko:

zmanjša jutranjo togost,

izboljša gibljivost,

zmanjša tveganje za poškodbe,

izboljša držo.

Raztezanje je odlična navada, če jo izvajamo pametno

Raztezanje doma je lahko izjemno koristno orodje za ohranjanje gibljivosti in preprečevanje bolečin, zlasti pri sedečem načinu življenja, ki je v Sloveniji zelo razširjen.

A dobra navada lahko hitro postane slaba, če jo izvajamo napačno. Namesto agresivnih gibov in siljenja v bolečino izberite postopnost, zavedanje telesa in pravilno dihanje.

Vaše mišice vam bodo hvaležne, danes in čez deset let.