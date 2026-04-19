Raztezanje: korist ali izguba časa?

Raztezanje je skoraj samoumeven del vadbe. Večina ga vključuje v svojo rutino ali pa vsaj misli, da bi ga morala. Dolga leta smo poslušali enotno sporočilo: brez raztezanja ni prave vadbe, pomaga preprečevati poškodbe in je nujno tako pred kot po telesni aktivnosti.

A v zadnjih letih so raziskave to prepričanje postavile pod vprašaj. Slika ni več črno-bela.

Resnica ni enostavna

Danes vemo, da raztezanje samo po sebi ne preprečuje poškodb. To pa še ne pomeni, da je brez vrednosti. Nasprotno, lahko prispeva k boljši gibljivosti, občutku sproščenosti in celo boljšemu nadzoru gibanja.

Težava je drugje: večina ljudi raztezanje izvaja avtomatsko, brez razumevanja in občutka. Ker »tako pač mora biti«. Prav zato pogosto ne doseže želenega učinka.

Kdaj raztezati in kako

Ključno vprašanje ni le, ali raztezati, ampak predvsem kdaj in na kakšen način.

Pred vadbo je smiselnejša izbira dinamično razgibavanje, aktivni gibi, ki telo pripravijo na napor. Dolgotrajno statično raztezanje pred intenzivno aktivnostjo lahko celo zmanjša mišično moč in učinkovitost.

Po vadbi ima raztezanje več smisla. Pomaga umiriti telo, zmanjšati občutek napetosti in postopoma preiti v fazo regeneracije. A tudi tukaj ne gre za dolžino ali popolnost izvedbe, temveč za občutek.

Raztezanje ni čudež

Raztezanje ni univerzalna rešitev. Je le orodje in kot vsako orodje je učinkovito le, če ga uporabljamo premišljeno.

Morda še pomembnejše spoznanje pa je, da sama gibljivost ni vedno prednost. Če je ne znamo nadzorovati, lahko postane celo tveganje. Telo namreč ne potrebuje zgolj večjega obsega gibanja. Potrebuje predvsem nadzor nad njim.