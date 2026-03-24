  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSKUSIMO ŽE DANES

Rdeča pesa kot naravna alternativa Ozempicu? Strokovnjaki pojasnjujejo učinke

Rdeča pesa v prahu postaja vse bolj priljubljen dodatek k smutijem in sokovom.
Za večino ljudi je optimalno: 5 gramov na dan kot zlata sredina. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 24. 3. 2026 | 11:00
A+A-

V času, ko mnogi iščejo enostavne rešitve za izboljšanje zdravja in telesne teže, se vse pogosteje pojavlja vprašanje: ali lahko naravni dodatki nadomestijo sodobna zdravila? Eden izmed trendov, ki je v zadnjem času pritegnil veliko pozornosti, je rdeča pesa v prahu, nekateri jo celo primerjajo z zdravilom Ozempic.

Toda ali so te primerjave upravičene?

Rastoč trend: rdeča pesa v prahu v vsakodnevni prehrani

Rdeča pesa v prahu postaja vse bolj priljubljen dodatek k smutijem in sokovom. Uporabniki jo vključujejo v svojo dnevno rutino kot preprost način za podporo zdravju, brez večjih sprememb življenjskega sloga.

Za povečano zanimanje so zaslužne tudi objave znanih osebnosti, ki delijo svoje prehranske navade, kar je še dodatno spodbudilo zanimanje javnosti.

Priporočena dnevna količina rdeče pese v prahu ni enotno določena, saj gre za prehranski dodatek (ne zdravilo), vendar obstajajo smernice, ki temeljijo na raziskavah in praksi.

Koliko rdeče pese v prahu na dan?

Najpogosteje priporočeni odmerki so:

  • 3 do 10 gramov na dan (približno 1–2 čajni žlički)
  • za športnike ali pred vadbo: 5 do 8 gramov približno 1–2 uri pred aktivnostjo

Ta količina običajno zagotovi dovolj nitratov za učinek na prekrvavitev in zmogljivost.

Zakaj ravno ta količina?

Rdeča pesa vsebuje nitrate, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid. Ta pomaga širiti krvne žile, kar lahko:

  • zniža krvni tlak
  • izboljša pretok kisika
  • poveča vzdržljivost

Učinki so opazni že pri zmernih odmerkih, zato več ni nujno bolje.

Na kaj morate biti pozorni

Začnite postopno (npr. 3 g dnevno), da preverite odziv telesa. Preveliki odmerki lahko povzročijo prebavne težave. Urin in blato se lahko obarvata rdečkasto (neškodljivo). Če imate težave z ledvicami ali jemljete zdravila za tlak, se posvetujte z zdravnikom.

Pomembno opozorilo

Rdeča pesa v prahu ni nadomestilo za zdravila, kot je Ozempic, in nima enakega učinka na hujšanje ali uravnavanje apetita.

Kratek povzetek

Za večino ljudi je optimalno: 5 gramov na dan kot zlata sredina.

Zakaj je rdeča pesa posebna?

Ključna prednost rdeče pese je visoka vsebnost nitratov. Po zaužitju se ti v telesu pretvorijo v dušikov oksid, spojino, ki ima pomembno vlogo pri širjenju krvnih žil.

Rezultat tega procesa je:

  • boljši pretok krvi
  • nižji krvni tlak
  • boljša oskrba tkiv s kisikom

Kaj pravi znanost?

Raziskave, na katere se sklicuje tudi National Institutes of Health, kažejo, da lahko rdeča pesa prispeva k začasnemu znižanju krvnega tlaka.

Izboljšana prekrvavitev pa pomeni tudi učinkovitejši prenos kisika po telesu, zaradi česar jo pogosto uporabljajo športniki za izboljšanje zmogljivosti.

Najpogosteje omenjene koristi:

  • boljši pretok kisika med vadbo
  • večja vzdržljivost
  • podpora delovanju srčno-žilnega sistema

Primerjava z zdravilom Ozempic: zakaj ni enakovredna

Kljub vse pogostejšim primerjavam z zdravilom Ozempic strokovnjaki opozarjajo na bistvene razlike.

Ozempic (semaglutid) deluje tako, da:

  • zmanjšuje apetit
  • vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja
  • pomaga pri nadzoru telesne teže

Rdeča pesa pa teh učinkov nima. Ne vpliva neposredno na občutek sitosti ali presnovo glukoze, zato je njena vloga pri hujšanju precej omejena.

Koristen dodatek, ne čudežna rešitev

Rdeča pesa v prahu je lahko koristen naravni dodatek za podporo srčno-žilnemu zdravju in telesni zmogljivosti. Vendar pa ne gre za čudežno rešitev za hujšanje niti za pravo alternativo zdravilom.

Čeprav jo lahko brez težav vključite v vsakodnevno prehrano, strokovnjaki poudarjajo: dolgoročni rezultati še vedno temeljijo na uravnoteženi prehrani, redni telesni aktivnosti in zdravem življenjskem slogu.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki