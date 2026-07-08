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Rdeče vino, sir in jogurt lahko pomagajo zniževati holesterol

Strokovnjaki razkrivajo, kaj koristi srcu.
Članek ne pomeni priporočila za začetek pitja alkohola. Če alkohola ne pijete, zdravstveni strokovnjaki ne priporočajo, da bi ga začeli uživati zaradi morebitnih koristi za srce. FOTO: Getty Images 
Članek ne pomeni priporočila za začetek pitja alkohola. Če alkohola ne pijete, zdravstveni strokovnjaki ne priporočajo, da bi ga začeli uživati zaradi morebitnih koristi za srce. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 8. 7. 2026 | 18:00
6:14
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Nova spoznanja kažejo, da pri zdravju srca ni pomembno le zniževanje »slabega« holesterola, temveč tudi zviševanje »dobrega«. Pri tem imajo pomembno vlogo prehrana, telesna dejavnost in zdrav življenjski slog.

Holesterol pogosto velja za enega glavnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni ves holesterol škodljiv. Ključno je razmerje med tako imenovanim slabim (LDL) in dobrim (HDL) holesterolom.

LDL oziroma lipoproteini nizke gostote povzročajo nalaganje maščobnih oblog v žilah. Posledično se pretok krvi zmanjša, kar povečuje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Po drugi strani HDL oziroma lipoproteini visoke gostote opravljajo zaščitno funkcijo. Iz krvnih žil odstranjujejo odvečni holesterol in ga vračajo v jetra, kjer se razgradi in izloči iz telesa. Hkrati pomagajo varovati stene krvnih žil pred nastankom oblog.

Višji HDL pomeni manjše tveganje

Strokovnjaki poudarjajo, da je razmerje med HDL in LDL pomembnejše od skupne vrednosti holesterola. Višja, kot je raven dobrega holesterola v primerjavi s slabim, manjše je tveganje za bolezni srca in ožilja.

Na razmerje med obema vrstama holesterola lahko vplivamo z:

  • redno telesno dejavnostjo,
  • vzdrževanjem zdrave telesne teže,
  • opustitvijo kajenja,
  • kakovostno in uravnoteženo prehrano.

Pomembno vlogo ima tudi zmanjševanje kroničnega vnetja v telesu, ki pomembno prispeva k razvoju ateroskleroze.

Zakaj je vnetje tako nevarno?

Dolgotrajno vnetje spodbuja zlepljanje krvnih ploščic in nastanek krvnih strdkov. Posledično se HDL težje spopada z odstranjevanjem odvečnega LDL holesterola iz žil. Prehrana, bogata s protivnetnimi živili, lahko zato pomaga ohranjati zdrave krvne žile in zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja.

Štiri skupine živil, ki koristijo srcu

1. Sadje in zelenjava

Sadje in zelenjava sodita med najpomembnejša živila za zdravo srce. Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki ju uživajo v večjih količinah: višje vrednosti HDL holesterola, ugodnejše razmerje med dobrim in slabim holesterolom, nižji krvni tlak, bolj urejeno raven krvnega sladkorja.

Zaščitni učinek izhaja predvsem iz antioksidantov, ki nevtralizirajo proste radikale. Ti namreč poškodujejo celice in spodbujajo vnetne procese.

2. Mastne ribe in oljčno olje

Med najbolj priporočljiva živila sodijo tudi mastne ribe, kot so: losos, sardine, tuna. Skupaj z ekstra deviškim oljčnim oljem vsebujejo posebne maščobne spojine, ki pomagajo zmanjševati vnetje in preprečujejo prekomerno zlepljanje krvnih ploščic. Raziskave kažejo, da lahko takšna prehrana zmanjša tveganje za nastanek krvnih strdkov ter ugodno vpliva na razmerje med HDL in LDL holesterolom.

3. Fermentirani mlečni izdelki

Jogurt, kefir in siri sodijo med fermentirana živila, ki lahko pozitivno vplivajo na zdravje srca. Med fermentacijo nastanejo manjše maščobne spojine z izrazitejšim protivnetnim učinkom kot pri navadnem mleku. Poleg tega vsebujejo koristne maščobe, ki prispevajo k boljšemu delovanju srčno-žilnega sistema. Nekatere raziskave kažejo, da je redno uživanje fermentiranih mlečnih izdelkov povezano z nekoliko manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

4. Rdeče vino - previdnost je nujna

Rdeče vino pogosto sproža razprave med strokovnjaki. Nekatere raziskave kažejo, da je zmerno uživanje, približno eden do dva manjša kozarca dnevno, povezano z nekoliko ugodnejšim razmerjem med HDL in LDL holesterolom. Za ta učinek naj bi bile zaslužne nekatere bioaktivne snovi, ki lahko zmanjšujejo vnetje.

Vendar strokovnjaki opozarjajo, da koristi hitro izničijo škodljivi učinki alkohola, če ga zaužijemo preveč. Večje količine alkohola povečujejo vnetne procese ter tveganje za številne bolezni.

Poleg tega Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da varne količine alkohola za zdravje ni mogoče določiti. Že manjše količine alkohola lahko povečajo tveganje za nekatere vrste raka, zato morebitnih koristi ni mogoče obravnavati ločeno od znanih tveganj.

Zanimivo je tudi, da podobne koristne rastlinske spojine vsebujejo nekatera brezalkoholna rdeča vina, zato raziskovalci menijo, da bi lahko bila prav ta bolj zdrava izbira za ljudi, ki želijo poskrbeti za zdravje srca brez škodljivih učinkov alkohola.

Zdrav življenjski slog ostaja najboljša zaščita

Strokovnjaki poudarjajo, da nobeno posamezno živilo ne more preprečiti bolezni srca. Največ koristi prinaša kombinacija zdravih navad:

  • vsakodnevno uživanje sadja in zelenjave,
  • redno uživanje mastnih rib in kakovostnega oljčnega olja,
  • fermentirani mlečni izdelki,
  • redna telesna dejavnost,
  • vzdrževanje primerne telesne teže,
  • opustitev kajenja,
  • zmernost ali popolna odpoved alkoholu.

Kaj to pomeni za Slovence?

Bolezni srca in ožilja so tudi v Sloveniji med najpogostejšimi vzroki smrti. Zato je pomembno, da skrb za srce temelji na celostnem življenjskem slogu in ne na posameznih »čudežnih« živilih. Uravnotežena prehrana, veliko gibanja in čim manj dejavnikov tveganja ostajajo najboljša naložba v zdravje.

Pomembno opozorilo: Članek ne pomeni priporočila za začetek pitja alkohola. Če alkohola ne pijete, zdravstveni strokovnjaki ne priporočajo, da bi ga začeli uživati zaradi morebitnih koristi za srce. Te koristi je mogoče doseči tudi z zdravo prehrano in drugimi življenjskimi navadami, brez tveganj, ki jih prinaša alkohol.

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