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Redna telesna dejavnost je pomembnejša od intenzivne vadbe. Že kratka aktivnost prinaša koristi

Mišice niso pomembne samo za gibanje, ravnotežje in telesno moč. Imajo tudi pomembno vlogo pri presnovi in sposobnosti telesa, da se upira boleznim.
Ključno sporočilo je preprosto: za dolgoročno zdravje ni treba vsakokrat trenirati do skrajnih meja. FOTO: Shutterstock 
Ključno sporočilo je preprosto: za dolgoročno zdravje ni treba vsakokrat trenirati do skrajnih meja. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 4. 11. 2026 | 08:36
 4. 11. 2026 | 09:02
3:34
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Za zdravje ni najpomembnejše, kako intenzivno telovadimo, temveč predvsem, kako redno smo telesno dejavni. Tudi kratki treningi imajo lahko pozitivne učinke na mišice in splošno zdravje, medtem ko lahko že vsakodnevna hoja pomeni pomemben prvi korak k bolj aktivnemu življenju.

Sodobna medicina omogoča, da ljudje živijo dlje kot kadar koli prej. Toda daljša življenjska doba sama po sebi še ne zagotavlja tudi kakovostnega življenja. Pomembno je namreč, koliko let preživimo zdravi, gibljivi in telesno sposobni.

Zdravstveni sistemi se pogosto bolj osredotočajo na zdravljenje bolezni kot na njihovo preprečevanje. Prav zato postajata redna telesna dejavnost in skrb za zdravje vse pomembnejši del prizadevanj za boljšo kakovost življenja.

Kakšna vadba je najboljša za zdravje?

Univerzalne oblike vadbe, ki bi ustrezala vsem, ni. Telesno dejavnost je treba prilagoditi posamezniku, njegovim potrebam, starosti in splošnemu zdravstvenemu stanju. Pri izbiri vadbe je zato pomembno upoštevati telesne sposobnosti in morebitne zdravstvene omejitve. Cilj ne bi smel biti doseganje čim večje intenzivnosti, temveč vzpostavitev takšnega načina gibanja, ki ga je mogoče dolgoročno ohranjati. Redna telesna dejavnost je namreč pomembnejša od občasnih zelo intenzivnih treningov. Veliko več koristi lahko prinesejo krajše, vendar redne vadbene enote kot naporna vadba le nekajkrat na mesec.

Tudi klinične raziskave kažejo, da imajo lahko že kratke vadbene enote pozitivne učinke na mišice in splošno zdravje. To je pomembno predvsem za ljudi, ki zaradi pomanjkanja časa ali slabše telesne pripravljenosti težko vzpostavijo redno vadbeno rutino.

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Hoja je dober začetek, vendar ne zadostuje

Hoja je ena najpreprostejših oblik telesne dejavnosti in odlično izhodišče za vse, ki želijo v vsakdan vključiti več gibanja. Ne zahteva posebne opreme ali zahtevne priprave, poleg tega jo je mogoče prilagoditi skoraj vsaki telesni pripravljenosti.

Kljub temu samo hoja ne zagotavlja vseh koristi, ki jih telo potrebuje. Za celovito skrb za zdravje je priporočljiva kombinacija različnih oblik telesne dejavnosti. Med njimi ima posebno mesto vadba za moč, ki jo številni ljudje še vedno zanemarjajo.

Zakaj je vadba za moč tako pomembna?

Mišice niso pomembne samo za gibanje, ravnotežje in telesno moč. Imajo tudi pomembno vlogo pri presnovi in sposobnosti telesa, da se upira boleznim. Zato bi morala biti vadba za moč sestavni del redne telesne dejavnosti, ne glede na starost. Z ustrezno prilagojenimi vajami je mogoče krepiti mišično maso in ohranjati telesne sposobnosti, ki so pomembne za samostojno življenje. Najboljši pristop je kombinacija hoje oziroma drugih vzdržljivostnih dejavnosti, vaj za moč in različnih oblik gibanja, prilagojenih posameznikovim zmožnostim.

Ključno sporočilo je preprosto: za dolgoročno zdravje ni treba vsakokrat trenirati do skrajnih meja. Veliko pomembneje je, da gibanje postane redna navada. Tudi krajša vadba je boljša kot popolna telesna nedejavnost.

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