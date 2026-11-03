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Redno gibanje krepi srce, izboljšuje spomin in zmanjšuje stres. To je 8 koristi za zdravje

Redna telesna aktivnost prinaša več kot le dobro telesno pripravljenost. Tako vpliva na zdravje in počutje.
Z vztrajnostjo se telesna zmogljivost postopoma povečuje, vsakodnevna opravila pa postajajo manj naporna. FOTO: Shutterstock
Z vztrajnostjo se telesna zmogljivost postopoma povečuje, vsakodnevna opravila pa postajajo manj naporna. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 3. 11. 2026 | 01:00
 3. 11. 2026 | 09:21
4:37
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Redno gibanje ni pomembno le za ohranjanje telesne teže in dobro telesno pripravljenost, temveč ima številne pozitivne učinke tudi na duševno zdravje.

Krepi srce in mišice, izboljšuje prekrvitev, povečuje raven energije ter pomaga pri obvladovanju stresa. Poleg tega pozitivno vpliva na spomin, koncentracijo in čustveno ravnovesje.

Telesna aktivnost je eden najpomembnejših temeljev zdravega življenjskega sloga. Njeni učinki se kažejo na različnih področjih delovanja organizma, redna vadba pa lahko dolgoročno izboljša kakovost življenja.

Močnejše srce in boljša prekrvitev

Med telesno aktivnostjo srce deluje intenzivneje in sčasoma postaja učinkovitejše pri črpanju krvi. Tako lahko kisik in hranila lažje dosežejo različne dele telesa. Redno gibanje pomaga tudi pri vzdrževanju normalnega krvnega tlaka ter prispeva k dolgoročnemu zdravju srca in ožilja. Z redno telesno aktivnostjo lahko zmanjšamo tveganje za številne bolezni srca in ožilja ter izboljšamo splošno telesno zmogljivost.

Več energije in manj utrujenosti

Čeprav se med vadbo porablja energija, lahko redna telesna aktivnost dolgoročno poveča občutek vitalnosti. Izboljšuje krvni obtok in oskrbo telesa s kisikom, kar prispeva k učinkovitejšemu delovanju organizma. Posledično so lahko vsakodnevne dejavnosti manj naporne, občutek utrujenosti pa manj izrazit. Redno gibanje tako pomaga ohranjati energijo in telesno zmogljivost tudi med običajnimi dnevnimi opravili.

Boljše duševno zdravje in čustveno ravnovesje

Telesna aktivnost pomembno vpliva tudi na duševno počutje. Pomaga pri zmanjševanju stresa, izboljšuje razpoloženje ter lahko pozitivno vpliva na samozavest in samospoštovanje. Občutek zadovoljstva po opravljeni vadbi lahko okrepi tudi občutek osebne uspešnosti in zaupanja vase. Redno gibanje tako ni koristno le za telo, temveč je pomembna podpora čustvenemu ravnovesju.

Lažje vzdrževanje zdrave telesne teže

Med gibanjem telo porablja kalorije, redna telesna aktivnost pa pomaga ohranjati presnovno aktivnost in uravnavati telesno težo. Najboljše rezultate prinaša kombinacija rednega gibanja in uravnotežene prehrane. Takšen življenjski slog pomaga vzdrževati zdravo telesno težo ter hkrati podpira splošno zdravje.

Boljša koncentracija, spomin in miselna zbranost

Gibanje spodbuja krvni pretok v možganih, kar lahko ugodno vpliva na različne miselne funkcije. Med njimi so koncentracija, spomin in sposobnost razmišljanja. Redna telesna aktivnost lahko pomaga ohranjati miselno prožnost in zbranost ter olajša opravljanje vsakodnevnih nalog. Njeni pozitivni učinki se tako ne kažejo samo pri telesni zmogljivosti, ampak tudi pri delovanju možganov.

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Močnejše mišice in boljša gibljivost

Z redno vadbo krepimo mišice in ohranjamo njihovo moč, ki je pomembna za stabilnost, gibljivost in samostojno opravljanje vsakodnevnih opravil. Močne mišice zagotavljajo tudi boljšo oporo sklepom in pomagajo zmanjševati obremenitve telesa pri gibanju. Ohranjanje mišične moči je zato pomembno v vseh življenjskih obdobjih, še posebej pa z leti, ko se mišična masa naravno zmanjšuje.

Manj stresa in več sproščenosti

Telesna aktivnost spodbuja sproščanje naravnih kemičnih snovi v telesu, ki sodelujejo pri uravnavanju razpoloženja in odziva na stres. Po vadbi se zato pogosto pojavi občutek sproščenosti in notranjega ravnovesja. Redno gibanje lahko pomaga pri učinkovitejšem obvladovanju vsakodnevnih obremenitev ter prispeva k boljšemu psihičnemu počutju.

Boljše delovanje celotnega organizma

Redna telesna aktivnost ugodno vpliva na številne telesne sisteme. Krepi srce in ožilje, izboljšuje mišično moč ter podpira učinkovito delovanje organov. Z vztrajnostjo se telesna zmogljivost postopoma povečuje, vsakodnevna opravila pa postajajo manj naporna. Telo postaja močnejše in vzdržljivejše, kar omogoča bolj dejavno in kakovostno življenje.

Gibanje je zato veliko več kot način ohranjanja telesne pripravljenosti. Je ena najpomembnejših naložb v dolgoročno telesno in duševno zdravje.

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