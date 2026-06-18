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NAJNOVEJŠE O HOLESTEROLU

Revolucija v zdravljenju holesterola: ena sama injekcija lahko slab holesterol zniža za kar 60 odstotkov

Znanstveniki poročajo o enem največjih napredkov zadnjih let na področju zdravljenja povišanega holesterola.
Strokovnjaki priporočajo, da odrasli preverijo vrednosti holesterola vsaj vsakih nekaj let, pogosteje pa, če imajo prisotne dejavnike tveganja. FOTO: Medicofit
Strokovnjaki priporočajo, da odrasli preverijo vrednosti holesterola vsaj vsakih nekaj let, pogosteje pa, če imajo prisotne dejavnike tveganja. FOTO: Medicofit
Miroslav Cvjetičanin
 18. 6. 2026 | 09:00
5:27
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Nova genska terapija obeta velik preboj v boju proti srčno-žilnim boleznim. Že ena sama injekcija bi lahko dolgoročno nadomestila vsakodnevno jemanje zdravil za zniževanje holesterola in pomembno zmanjšala tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap.

Znanstveniki poročajo o enem največjih napredkov zadnjih let na področju zdravljenja povišanega holesterola. Nova genska terapija je v klinični raziskavi že po enem samem zdravljenju znižala raven tako imenovanega »slabega« holesterola (LDL) za več kot 60 odstotkov.

Če bodo nadaljnje raziskave uspešne, bi lahko to pomenilo konec vsakodnevnega jemanja tablet za milijone ljudi po svetu.

Zakaj je visok holesterol tako nevaren?

Povišan holesterol je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. Presežek LDL-holesterola se nalaga na stene arterij, kjer sčasoma tvori maščobne obloge, ki:

  • zožujejo krvne žile,
  • zmanjšujejo pretok krvi,
  • povečujejo tveganje za srčni infarkt,
  • povečujejo tveganje za možgansko kap.

Težava je predvsem v tem, da visok holesterol običajno ne povzroča nobenih simptomov. Mnogi ljudje zato sploh ne vedo, da imajo težavo.

Tveganje dodatno povečujejo:

  • nezdrava prehrana,
  • premalo gibanja,
  • kajenje,
  • prekomerno uživanje alkohola,
  • dedna nagnjenost.

Ena sama terapija namesto vsakodnevnih tablet

Novo zdravilo deluje po principu genske terapije. Njegov cilj je trajno onemogočiti delovanje gena, ki v jetrih sodeluje pri nastajanju LDL-holesterola. Terapijo bolnik prejme v obliki enkratne intravenske infuzije.

V raziskavi je najvišji odmerek povzročil:

  • do 62-odstotno zmanjšanje LDL-holesterola,
  • dolgotrajno ohranitev nižjih vrednosti,
  • učinek, ki je trajal vsaj 18 mesecev.

To predstavlja povsem drugačen pristop od sedanjega zdravljenja.

Zakaj številni ljudje prenehajo jemati zdravila?

Danes veliko bolnikov uporablja statine in druga zdravila za uravnavanje holesterola. Toda raziskave kažejo, da precejšen delež ljudi zdravljenje opusti že v prvem letu.

Najpogostejši razlogi so:

  • težave z rednim vsakodnevnim jemanjem zdravil,
  • strah pred stranskimi učinki,
  • mišične bolečine,
  • občutek, da zdravila ne potrebujejo.

Nova terapija bi lahko to težavo v veliki meri odpravila.

Pomembno tudi za Slovenijo

Bolezni srca in ožilja ostajajo tudi v Sloveniji eden vodilnih vzrokov smrti. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) predstavljajo pomemben javnozdravstveni izziv, saj številni dejavniki tveganja ostajajo močno razširjeni med prebivalstvom. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da veliko ljudi povišanega holesterola ne odkrije pravočasno.

Strokovnjaki zato priporočajo redne preventivne preglede, predvsem po 40. letu starosti oziroma še prej pri osebah z družinsko obremenjenostjo.

Posebej ogroženi so ljudje z dedno obliko visokega holesterola

Nova terapija je bila preizkušena pri osebah, ki imajo dedno obliko zelo visokega holesterola. Gre za stanje, pri katerem telo že od rojstva proizvaja preveč LDL-holesterola.

Takšni bolniki imajo bistveno večje tveganje za:

  • zgodnji srčni infarkt,
  • možgansko kap,
  • prezgodnje bolezni srca.

Pri njih običajna zdravila pogosto ne zadoščajo.

Dobra novica: učinek traja dolgo

Posebnost nove terapije je njena dolgotrajnost. Po 18 mesecih spremljanja so raziskovalci ugotovili, da so nižje vrednosti holesterola ostale stabilne. Če bodo prihodnje raziskave potrdile varnost in učinkovitost zdravljenja, bi lahko v prihodnosti zadostovala le ena sama terapija na daljše obdobje.

Ženske še vedno prepogosto spregledane

Najnovejša mednarodna poročila opozarjajo tudi na veliko težavo pri obravnavi srčno-žilnih bolezni pri ženskah.

Te namreč pogosto:

  • dobijo diagnozo pozneje,
  • prejemajo manj intenzivno zdravljenje,
  • imajo večje tveganje za zaplete.

Strokovnjaki zato pozivajo k bolj specializirani obravnavi ženskega srčno-žilnega zdravja.

Kaj lahko naredite že danes?

Ne glede na prihod novih terapij ostajajo temeljni ukrepi enaki:

  • redno gibanje,
  • zdrava prehrana,
  • vzdrževanje primerne telesne teže,
  • opustitev kajenja,
  • omejitev alkohola,
  • redno merjenje holesterola.

Strokovnjaki priporočajo, da odrasli preverijo vrednosti holesterola vsaj vsakih nekaj let, pogosteje pa, če imajo prisotne dejavnike tveganja.

Pomembno: Nova genska terapija je še vedno v fazi kliničnih raziskav in za zdaj še ni del rutinskega zdravljenja.

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