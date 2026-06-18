Revolucija v zdravljenju holesterola: ena sama injekcija lahko slab holesterol zniža za kar 60 odstotkov

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Nova genska terapija obeta velik preboj v boju proti srčno-žilnim boleznim. Že ena sama injekcija bi lahko dolgoročno nadomestila vsakodnevno jemanje zdravil za zniževanje holesterola in pomembno zmanjšala tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap.
Znanstveniki poročajo o enem največjih napredkov zadnjih let na področju zdravljenja povišanega holesterola. Nova genska terapija je v klinični raziskavi že po enem samem zdravljenju znižala raven tako imenovanega »slabega« holesterola (LDL) za več kot 60 odstotkov.
Če bodo nadaljnje raziskave uspešne, bi lahko to pomenilo konec vsakodnevnega jemanja tablet za milijone ljudi po svetu.
Povišan holesterol je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. Presežek LDL-holesterola se nalaga na stene arterij, kjer sčasoma tvori maščobne obloge, ki:
Težava je predvsem v tem, da visok holesterol običajno ne povzroča nobenih simptomov. Mnogi ljudje zato sploh ne vedo, da imajo težavo.
Tveganje dodatno povečujejo:
Novo zdravilo deluje po principu genske terapije. Njegov cilj je trajno onemogočiti delovanje gena, ki v jetrih sodeluje pri nastajanju LDL-holesterola. Terapijo bolnik prejme v obliki enkratne intravenske infuzije.
V raziskavi je najvišji odmerek povzročil:
To predstavlja povsem drugačen pristop od sedanjega zdravljenja.
Danes veliko bolnikov uporablja statine in druga zdravila za uravnavanje holesterola. Toda raziskave kažejo, da precejšen delež ljudi zdravljenje opusti že v prvem letu.
Najpogostejši razlogi so:
Nova terapija bi lahko to težavo v veliki meri odpravila.
Bolezni srca in ožilja ostajajo tudi v Sloveniji eden vodilnih vzrokov smrti. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) predstavljajo pomemben javnozdravstveni izziv, saj številni dejavniki tveganja ostajajo močno razširjeni med prebivalstvom. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da veliko ljudi povišanega holesterola ne odkrije pravočasno.
Strokovnjaki zato priporočajo redne preventivne preglede, predvsem po 40. letu starosti oziroma še prej pri osebah z družinsko obremenjenostjo.
Nova terapija je bila preizkušena pri osebah, ki imajo dedno obliko zelo visokega holesterola. Gre za stanje, pri katerem telo že od rojstva proizvaja preveč LDL-holesterola.
Takšni bolniki imajo bistveno večje tveganje za:
Pri njih običajna zdravila pogosto ne zadoščajo.
Posebnost nove terapije je njena dolgotrajnost. Po 18 mesecih spremljanja so raziskovalci ugotovili, da so nižje vrednosti holesterola ostale stabilne. Če bodo prihodnje raziskave potrdile varnost in učinkovitost zdravljenja, bi lahko v prihodnosti zadostovala le ena sama terapija na daljše obdobje.
Najnovejša mednarodna poročila opozarjajo tudi na veliko težavo pri obravnavi srčno-žilnih bolezni pri ženskah.
Te namreč pogosto:
Strokovnjaki zato pozivajo k bolj specializirani obravnavi ženskega srčno-žilnega zdravja.
Ne glede na prihod novih terapij ostajajo temeljni ukrepi enaki:
Strokovnjaki priporočajo, da odrasli preverijo vrednosti holesterola vsaj vsakih nekaj let, pogosteje pa, če imajo prisotne dejavnike tveganja.
Pomembno: Nova genska terapija je še vedno v fazi kliničnih raziskav in za zdaj še ni del rutinskega zdravljenja.