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NOVO O STARANJU

S temi živili upočasnite staranje. Raziskave kažejo, da ni nikoli prepozno

Staranje je naraven proces, vendar hitrost telesnega in duševnega pešanja ni povsem odvisna od let.
Najboljši čas za spremembo življenjskih navad je danes. FOTO: Getty Images
Najboljši čas za spremembo življenjskih navad je danes. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 30. 6. 2026 | 15:00
5:03
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Se bojite pešanja spomina, izgube mišične moči ali kroničnih bolezni? Raziskave kažejo, da lahko že majhne spremembe v prehrani in življenjskem slogu bistveno vplivajo na zdravje tudi v poznejših letih. Nekatere koristi so dokazali celo pri ljudeh, starejših od 78 let.

Staranje je naraven proces, vendar hitrost telesnega in duševnega pešanja ni povsem odvisna od let. Vedno več raziskav potrjuje, da lahko vsakodnevne navade pomembno vplivajo na zdravje možganov, srca, mišic in kosti ter pomagajo ohraniti samostojnost tudi v visoki starosti.

Med najpomembnejšimi dejavniki so uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, kakovosten spanec, družabno življenje in skrb za ustno higieno.

Sedem živil, ki jih je po 50. letu priporočljivo uživati pogosteje

Po 50. letu se presnova začne upočasnjevati, mišična masa pa postopoma upada. Zato telo potrebuje več kakovostnih hranil, ki pomagajo ohranjati vitalnost.

Strokovne raziskave priporočajo, da na jedilnik redno vključite:

  • listnato zelenjavo (špinača, blitva, ohrovt),
  • jagodičevje (borovnice, maline, jagode),
  • ribe, zlasti mastne morske ribe,
  • oreščke in semena,
  • stročnice (fižol, leča, čičerika),
  • avokado,
  • skuto oziroma druge kakovostne mlečne izdelke z več beljakovinami.

Ta živila vsebujejo veliko vlaknin, kakovostnih beljakovin, omega-3 maščobnih kislin, vitaminov in mineralov, ki prispevajo k zdravju srca, možganov, sklepov in mišic.

Majhne spremembe prinesejo velike koristi

Zdrav jedilnik ne zahteva popolne prenove prehrane. Veliko lahko naredite že z nekaj preprostimi spremembami.

Poskusite:

  • zajtrk obogatiti z jagodičevjem, ovsenimi kosmiči in grškim jogurtom ali skuto,
  • pri kosilu dodati več listnate zelenjave,
  • večkrat pripraviti jedi iz fižola, leče ali čičerike,
  • piškote zamenjati za pest neslanih oreščkov,
  • večerjo pogosteje sestaviti iz rib, zelenjave in stročnic namesto ocvrte ali močno predelane hrane.

Takšne spremembe pomagajo telesu zagotoviti hranila, ki jih s staranjem vse bolj potrebuje.

Zdrava prehrana lahko upočasni staranje

Dolgoletne raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki se prehranjujejo po načelih sredozemske prehrane ali prehranskega vzorca MIND, manjše tveganje za razvoj kroničnih bolezni. Prehrana z veliko zelenjave, sadja, polnovrednih žit, stročnic, rib in zdravih maščob je povezana z manjšim vnetjem v telesu, boljšim zdravjem srca in ožilja ter počasnejšim pešanjem spomina. Koristi so raziskovalci opazili tudi pri ljudeh, starejših od 78 let, kar potrjuje, da za bolj zdrave prehranske navade nikoli ni prepozno.

Gibanje je enako pomembno kot prehrana

Prehrana sama po sebi ni dovolj. Raziskave kažejo, da lahko že nekaj minut hoje ali druge lahke telesne aktivnosti vsako uro zmanjša škodljive posledice dolgotrajnega sedenja.

Priporočljivo je tudi:

  • redno izvajanje vaj za moč,
  • vsakodnevna hoja,
  • vaje za ravnotežje in gibljivost,
  • čim manj sedenja brez prekinitve.

Telesna dejavnost pomaga ohranjati mišično maso, zmanjšuje tveganje za padce ter izboljšuje delovanje srca in možganov.

Za zdrave možgane niso pomembni le prehrana in gibanje

Na zdravje možganov vplivajo tudi številni drugi dejavniki.

Pomembni so:

  • kakovosten in dovolj dolg spanec,
  • redno druženje s prijatelji in družino,
  • učenje novih spretnosti,
  • branje in miselni izzivi,
  • hobiji,
  • dobra ustna higiena in redni obiski zobozdravnika.

Takšne navade pomagajo ohranjati tako imenovano kognitivno rezervo, ki lahko upočasni upad spomina in drugih miselnih sposobnosti.

Nikoli ni prepozno, da začnete

Čeprav staranja ni mogoče ustaviti, številne raziskave potrjujejo, da ga je mogoče upočasniti. Že majhne spremembe življenjskega sloga lahko zmanjšajo tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, osteoporozo ter upad kognitivnih sposobnosti. Ne glede na to, ali imate 50, 60, 70 ali več let, lahko zdrava prehrana, redno gibanje, kakovosten spanec in aktivno družabno življenje pomembno prispevajo k boljšemu zdravju in daljši samostojnosti. Najboljši čas za spremembo življenjskih navad je danes. Vaše telo in možgani vam bodo hvaležni tudi čez deset ali dvajset let.

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