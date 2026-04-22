  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODMEVNA RAZISKAVA

Sadje povzroča pljučnega raka? Nova študija dvignila prah, a stroka miri

Raziskava je retrospektivna, to pomeni, da so znanstveniki analizirali navade ljudi, ki so že zboleli.
Res je: sadje in zelenjava lahko vsebujeta ostanke pesticidov.   FOTO: Ljubo Vukelič
Miroslav Cvjetičanin
 22. 4. 2026 | 08:50
4:04
A+A-

V zadnjih dneh je zaokrožila presenetljiva trditev: da bi lahko sadje in zelenjava celo prispevala k razvoju pljučnega raka. Novica je hitro sprožila zmedo in strah, upravičeno, saj že desetletja poslušamo ravno nasprotno.

Stroka je jasna: razlogov za paniko ni.

Ena majhna študija - velik odziv

Za odmevno trditvijo ne stoji velika, prelomna raziskava, temveč manjša analiza, predstavljena na znanstveni konferenci. V njej so raziskovalci obravnavali 187 bolnikov z zgodnjo obliko bolezni, večinoma nekadilcev.

Ugotovili so, da so številni med njimi uživali precej sadja, zelenjave in polnozrnatih živil, skratka prehrano, ki jo običajno označujemo kot zdravo.

Na tej podlagi so postavili hipotezo, da bi lahko določeno vlogo igrali pesticidi na teh živilih. A pozor: to je zgolj domneva, ne dokaz.

Ključna pomanjkljivost: pogled nazaj

Raziskava je retrospektivna, to pomeni, da so znanstveniki analizirali navade ljudi, ki so že zboleli. Tak pristop pa ne more odgovoriti na ključno vprašanje: kaj je bolezen dejansko povzročilo.

Še več: raziskovalci sploh niso neposredno merili prisotnosti pesticidov v telesu bolnikov, temveč so izpostavljenost le ocenili na podlagi povprečnih vrednosti.

Širša slika pove drugačno zgodbo

Ko pogledamo širši nabor raziskav, so ugotovitve precej bolj pomirjujoče. Dolgoročne študije, ki spremljajo desetine tisočev ljudi, dosledno kažejo: več sadja in zelenjave ne povečuje tveganja in pogosto ga celo zmanjšuje.

To potrjujejo tudi t. i. meta-analize, združene analize več raziskav, na katerih temeljijo uradna prehranska priporočila.

Zakaj pride do napačnih zaključkov?

Pri manjših študijah lahko hitro pride do izkrivljenih rezultatov. Razlogi so različni:

  • naključje: pri majhnem vzorcu ima sreča (ali smola) večjo vlogo
  • življenjski slog: ljudje, ki jedo več zelenjave, pogosto živijo drugače
  • težko ločevanje vplivov: prehrana je le en del celotne slike

Zato znanstveniki večjo težo vedno dajejo obsežnim, dolgoročnim raziskavam.

Kaj pa pesticidi? Razlog za skrb?

Res je: sadje in zelenjava lahko vsebujeta ostanke pesticidov. In res je tudi, da imajo ljudje, ki so tem snovem izpostavljeni v velikih količinah (na primer kmetijski delavci), večje tveganje za nekatere bolezni. A to še ne pomeni, da običajno uživanje sadja in zelenjave povzroča raka. Gre predvsem za vprašanje nadzora, pravilne uporabe in zakonodaje, ne pa za razlog, da bi se odpovedali zdravim živilom.

Kako ravnati v praksi?

Če vas pesticidi skrbijo, lahko brez pretiravanja storite nekaj preprostih korakov:

  • sadje in zelenjavo dobro operite
  • jejte raznoliko
  • po možnosti izberite ekološke izdelke pri določenih živilih

Ključno pa je: ne zamenjajte jabolka za vrečko čipsa.

Naučimo se brati šokantne naslove

Ko naslednjič naletite na bombastičen naslov o prehrani, se vprašajte:

  • Kako velika je bila raziskava?
  • So spremljali ljudi čez čas ali analizirali za nazaj?
  • So dejansko merili to, kar trdijo?
  • Se rezultati ujemajo z obstoječimi raziskavami?

V tem primeru so odgovori jasni: majhna študija, posredne ocene in zaključki, ki ne sledijo širši znanstveni sliki.

Sadje in zelenjava ostajata temelj zdrave prehrane. Posamezna študija tega ne spreminja, še posebej, če je v nasprotju z desetletji preverjenih dokazov.

Več iz teme

raziskavasadje in zelenjavazdrava prehranazelenjavasadjepesticidi
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki