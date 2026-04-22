Sadje povzroča pljučnega raka? Nova študija dvignila prah, a stroka miri

V zadnjih dneh je zaokrožila presenetljiva trditev: da bi lahko sadje in zelenjava celo prispevala k razvoju pljučnega raka. Novica je hitro sprožila zmedo in strah, upravičeno, saj že desetletja poslušamo ravno nasprotno.

Stroka je jasna: razlogov za paniko ni.

Ena majhna študija - velik odziv

Za odmevno trditvijo ne stoji velika, prelomna raziskava, temveč manjša analiza, predstavljena na znanstveni konferenci. V njej so raziskovalci obravnavali 187 bolnikov z zgodnjo obliko bolezni, večinoma nekadilcev.

Ugotovili so, da so številni med njimi uživali precej sadja, zelenjave in polnozrnatih živil, skratka prehrano, ki jo običajno označujemo kot zdravo.

Na tej podlagi so postavili hipotezo, da bi lahko določeno vlogo igrali pesticidi na teh živilih. A pozor: to je zgolj domneva, ne dokaz.

Ključna pomanjkljivost: pogled nazaj

Raziskava je retrospektivna, to pomeni, da so znanstveniki analizirali navade ljudi, ki so že zboleli. Tak pristop pa ne more odgovoriti na ključno vprašanje: kaj je bolezen dejansko povzročilo.

Še več: raziskovalci sploh niso neposredno merili prisotnosti pesticidov v telesu bolnikov, temveč so izpostavljenost le ocenili na podlagi povprečnih vrednosti.

Širša slika pove drugačno zgodbo

Ko pogledamo širši nabor raziskav, so ugotovitve precej bolj pomirjujoče. Dolgoročne študije, ki spremljajo desetine tisočev ljudi, dosledno kažejo: več sadja in zelenjave ne povečuje tveganja in pogosto ga celo zmanjšuje.

To potrjujejo tudi t. i. meta-analize, združene analize več raziskav, na katerih temeljijo uradna prehranska priporočila.

Zakaj pride do napačnih zaključkov?

Pri manjših študijah lahko hitro pride do izkrivljenih rezultatov. Razlogi so različni:

naključje: pri majhnem vzorcu ima sreča (ali smola) večjo vlogo

ljudje, ki jedo več zelenjave, pogosto živijo drugače

težko ločevanje vplivov: prehrana je le en del celotne slike

Zato znanstveniki večjo težo vedno dajejo obsežnim, dolgoročnim raziskavam.

Kaj pa pesticidi? Razlog za skrb?

Res je: sadje in zelenjava lahko vsebujeta ostanke pesticidov. In res je tudi, da imajo ljudje, ki so tem snovem izpostavljeni v velikih količinah (na primer kmetijski delavci), večje tveganje za nekatere bolezni. A to še ne pomeni, da običajno uživanje sadja in zelenjave povzroča raka. Gre predvsem za vprašanje nadzora, pravilne uporabe in zakonodaje, ne pa za razlog, da bi se odpovedali zdravim živilom.

Kako ravnati v praksi?

Če vas pesticidi skrbijo, lahko brez pretiravanja storite nekaj preprostih korakov:

sadje in zelenjavo dobro operite

jejte raznoliko

po možnosti izberite ekološke izdelke pri določenih živilih

Ključno pa je: ne zamenjajte jabolka za vrečko čipsa.

Naučimo se brati šokantne naslove

Ko naslednjič naletite na bombastičen naslov o prehrani, se vprašajte:

Kako velika je bila raziskava?

So spremljali ljudi čez čas ali analizirali za nazaj?

So dejansko merili to, kar trdijo?

Se rezultati ujemajo z obstoječimi raziskavami?

V tem primeru so odgovori jasni: majhna študija, posredne ocene in zaključki, ki ne sledijo širši znanstveni sliki.

Sadje in zelenjava ostajata temelj zdrave prehrane. Posamezna študija tega ne spreminja, še posebej, če je v nasprotju z desetletji preverjenih dokazov.