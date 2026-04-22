Sadje povzroča pljučnega raka? Nova študija dvignila prah, a stroka miri

Galerija
V zadnjih dneh je zaokrožila presenetljiva trditev: da bi lahko sadje in zelenjava celo prispevala k razvoju pljučnega raka. Novica je hitro sprožila zmedo in strah, upravičeno, saj že desetletja poslušamo ravno nasprotno.
Stroka je jasna: razlogov za paniko ni.
Za odmevno trditvijo ne stoji velika, prelomna raziskava, temveč manjša analiza, predstavljena na znanstveni konferenci. V njej so raziskovalci obravnavali 187 bolnikov z zgodnjo obliko bolezni, večinoma nekadilcev.
Ugotovili so, da so številni med njimi uživali precej sadja, zelenjave in polnozrnatih živil, skratka prehrano, ki jo običajno označujemo kot zdravo.
Na tej podlagi so postavili hipotezo, da bi lahko določeno vlogo igrali pesticidi na teh živilih. A pozor: to je zgolj domneva, ne dokaz.
Raziskava je retrospektivna, to pomeni, da so znanstveniki analizirali navade ljudi, ki so že zboleli. Tak pristop pa ne more odgovoriti na ključno vprašanje: kaj je bolezen dejansko povzročilo.
Še več: raziskovalci sploh niso neposredno merili prisotnosti pesticidov v telesu bolnikov, temveč so izpostavljenost le ocenili na podlagi povprečnih vrednosti.
Ko pogledamo širši nabor raziskav, so ugotovitve precej bolj pomirjujoče. Dolgoročne študije, ki spremljajo desetine tisočev ljudi, dosledno kažejo: več sadja in zelenjave ne povečuje tveganja in pogosto ga celo zmanjšuje.
To potrjujejo tudi t. i. meta-analize, združene analize več raziskav, na katerih temeljijo uradna prehranska priporočila.
Pri manjših študijah lahko hitro pride do izkrivljenih rezultatov. Razlogi so različni:
Zato znanstveniki večjo težo vedno dajejo obsežnim, dolgoročnim raziskavam.
Res je: sadje in zelenjava lahko vsebujeta ostanke pesticidov. In res je tudi, da imajo ljudje, ki so tem snovem izpostavljeni v velikih količinah (na primer kmetijski delavci), večje tveganje za nekatere bolezni. A to še ne pomeni, da običajno uživanje sadja in zelenjave povzroča raka. Gre predvsem za vprašanje nadzora, pravilne uporabe in zakonodaje, ne pa za razlog, da bi se odpovedali zdravim živilom.
Če vas pesticidi skrbijo, lahko brez pretiravanja storite nekaj preprostih korakov:
Ključno pa je: ne zamenjajte jabolka za vrečko čipsa.
Ko naslednjič naletite na bombastičen naslov o prehrani, se vprašajte:
V tem primeru so odgovori jasni: majhna študija, posredne ocene in zaključki, ki ne sledijo širši znanstveni sliki.
Sadje in zelenjava ostajata temelj zdrave prehrane. Posamezna študija tega ne spreminja, še posebej, če je v nasprotju z desetletji preverjenih dokazov.