Samo 5 minut gibanja na dan? Ali to res, kaj pomaga

Veliko ljudi je prepričanih, da se gibanje splača le, če traja dolgo in je fizično zahtevno. Če nimajo vsaj pol ure časa ali dovolj energije, se raje sploh ne lotijo vadbe. Prav takšna miselnost pa je ena največjih ovir za boljše zdravje in počutje, še posebej v hladnejših mesecih, ko smo manj aktivni.

Pet minut gibanja je vedno boljše kot nič

Resnica je presenetljivo preprosta: pet minut gibanja na dan je neprimerno boljše kot popolna neaktivnost. Človeško telo se na redne dražljaje odziva zelo hitro. Že kratek, vsakodneven gib pomaga ohranjati mišično aktivnost, gibljivost sklepov in osnovno telesno kondicijo.

Pet minut je povsem dovolj za nekaj osnovnih vaj: nekaj počepov ob stolu, kroženje z rameni, raztezanje hrbta ali lahkotno hojo po stanovanju. Takšna oblika gibanja izboljša prekrvavitev in zmanjša togost, ki se pogosto pojavi zaradi dolgotrajnega sedenja.

Majhen cilj, velik učinek na motivacijo

Poleg fizičnih koristi ima kratko gibanje tudi pomemben psihološki učinek. Ko si zadamo majhen in dosegljiv cilj, ga veliko lažje uresničimo. Pet minut gibanja ne deluje zastrašujoče, zato se lažje spravimo v akcijo.

Pogosto se zgodi, da se po nekaj minutah že počutimo bolje in z gibanjem nadaljujemo še nekoliko dlje, povsem spontano in brez pritiska. Prav v tem je moč majhnih korakov.

Gibanje izboljšuje razpoloženje, tudi pozimi

Redno, četudi kratko gibanje pozitivno vpliva tudi na razpoloženje. Med telesno aktivnostjo se sproščajo hormoni dobrega počutja, kar je v zimskem času, ko so dnevi krajši in volje pogosto manj, še posebej pomembno.

Čeprav se sliši skromno, pet minut gibanja vsak dan pomeni več kot pol ure telesne aktivnosti na teden. To je dovolj, da telo ne »zmrzne« v neaktivnosti in da ohranjamo osnovno vitalnost.

Začnite najmanjši možen korak

Če imate občutek, da nimate časa ali energije, začnite najmanjši možen korak. Pet minut je dovolj, da telesu sporočite: še vedno skrbim zate. In pogosto je prav ta mali začetek tisti, ki vodi do večjih sprememb.