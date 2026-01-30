  • Delo d.o.o.
BOJ PROTI SLADKORNI

Samo izločanje sladkorja ni dovolj! Ta živila so ključna pri sladkorni bolezni

Če vam kljub zdravi prehrani krvni sladkor niha, je razlog pomanjkanje prehranskih vlaknin.
Pomembno je, da vnos vlaknin razporedimo čez ves dan in hkrati zaužijemo dovolj tekočine, saj to olajša prebavo in zmanjša možnost prebavnih težav. FOTO: Getty Images
Pomembno je, da vnos vlaknin razporedimo čez ves dan in hkrati zaužijemo dovolj tekočine, saj to olajša prebavo in zmanjša možnost prebavnih težav. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 30. 1. 2026 | 06:00
4:34
A+A-

Izločanje dodanega sladkorja iz prehrane je pomemben korak pri obvladovanju sladkorne bolezni, vendar samo po sebi pogosto ne zadošča. Pri številnih ljudeh se namreč vrednosti glukoze v krvi še naprej gibljejo nepredvidljivo, kljub temu da se prehranjujejo »zdravo«. Eden ključnih, a pogosto spregledanih razlogov je prenizek vnos prehranskih vlaknin.

Vlaknine delujejo kot naravni regulator krvnega sladkorja, saj upočasnjujejo absorpcijo glukoze po obroku, preprečujejo hitre skoke sladkorja in prispevajo k daljšemu občutku sitosti. Zato so izjemno pomembne pri sladkorni bolezni tipa 2, hkrati pa tudi pri preprečevanju njenega nastanka.

Zakaj so vlaknine ključne za stabilen krvni sladkor?

Prehranske vlaknine so oblika ogljikovih hidratov, ki jih telo ne more v celoti prebaviti. Za razliko od rafiniranih ogljikovih hidratov ne povzročajo nenadnih porastov krvnega sladkorja, temveč uravnavajo prehajanje glukoze v kri.

Poznamo topne in netopne vlaknine, obe vrsti pa igrata pomembno vlogo pri presnovi. Reden in zadosten vnos vlaknin izboljšuje občutljivost na inzulin, pomaga pri nadzoru telesne teže in dolgoročno olajša obvladovanje sladkorne bolezni.

Raziskave kažejo, da je večji vnos vlaknin povezan z nižjimi vrednostmi krvnega sladkorja na tešče. Strokovne smernice priporočajo približno 22 do 35 gramov vlaknin na dan, in sicer iz naravnih prehranskih virov.

Sadje z veliko vlakninami, primerno za sladkorne bolnike

Avokado

Avokado vsebuje veliko prehranskih vlaknin in zdravih enkrat nenasičenih maščob, obenem pa zelo malo sladkorja. V 100 gramih ga je približno 6,7 grama vlaknin. Zdrave maščobe pozitivno vplivajo na občutljivost na inzulin in zdravje srca. Primeren je za solate, namaze, smutije ali kot dodatek polnozrnatemu kruhu.

Jagodičevje

Jagode, borovnice in maline vsebujejo razmeroma malo sladkorja, a veliko vlaknin in antioksidantov. Maline na primer vsebujejo okoli 6,5 grama vlaknin na 100 gramov. Vlaknine upočasnjujejo dvig glukoze, antioksidanti pa pomagajo zmanjševati vnetne procese, povezane s sladkorno boleznijo.

Hruške

Srednje velika hruška vsebuje približno 6 gramov vlaknin, še posebej če jo zaužijemo z lupino. Poleg ugodnega vpliva na krvni sladkor podaljšuje občutek sitosti in zmanjšuje tveganje za prenajedanje.

Zelenjava, ki pomaga uravnavati raven glukoze

Brokoli

Brokoli vsebuje okoli 2,2 grama vlaknin na skodelico ter obilico vitaminov in antioksidantov. Zaradi nizke energijske vrednosti in visoke vsebnosti vlaknin je odlična izbira za urejeno prebavo in stabilnejši krvni sladkor.

Grah

Skodelica kuhanega graha vsebuje približno 8,8 grama vlaknin. Počasi se prebavlja, zato preprečuje nenadne poraste krvnega sladkorja po obroku, hkrati pa nudi naravno sladkobo brez izrazitega glikemičnega učinka.

Stročnice in polnozrnata žita za boljši nadzor sladkorne bolezni

Leča

Leča velja za eno najboljših živil pri sladkorni bolezni. V 100 gramih vsebuje okoli 7,9 grama vlaknin, ima nizek glikemični indeks ter zagotavlja rastlinske beljakovine, železo in folate. Pomaga ohranjati stabilen krvni sladkor po obroku.

Ječmen in oves

Ječmen in oves sta bogata s topnimi vlakninami, ki v prebavilih tvorijo gelasto strukturo. Ta upočasni absorpcijo glukoze in hkrati prispeva k zniževanju holesterola. Skodelica kuhanega ječmena vsebuje približno 6 gramov vlaknin, pol skodelice ovsa pa okoli 4 grame.

Kako povečati vnos vlaknin brez večjih sprememb

Za več vlaknin ni treba povsem spremeniti prehranjevalnih navad. Dovolj je, da rafinirana žita zamenjamo s polnozrnatimi, ob obrokih dodamo več zelenjave, izbiramo sadje z lupino in pogosteje vključujemo stročnice.

Pomembno je, da vnos vlaknin razporedimo čez ves dan in hkrati zaužijemo dovolj tekočine, saj to olajša prebavo in zmanjša možnost prebavnih težav.

zdravje, sladkorna bolezen, zdrava hrana, sladkor, športna rekreacija, zdravo prehranjevanje
