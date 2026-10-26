Samo toliko telesne teže manj lahko po 50. letu izboljša zdravje srca

Za bolj zdravo srce in presnovo ni nujno treba izgubiti veliko kilogramov. Raziskava kaže, da je lahko že petodstotno zmanjšanje telesne teže v srednjih letih povezano z boljšim zdravjem srca in ožilja v poznejšem življenjskem obdobju. Ugodnejši so lahko krvni tlak, raven holesterola in kazalniki vnetja, rezultati pa so primerljivi s tistimi pri ljudeh, ki so imeli zdravo telesno težo vse življenje.

S staranjem se veliko ljudi zredi. Odvečni kilogrami dodatno obremenjujejo telo, lahko zmanjšujejo kakovost življenja in povečujejo tveganje za težave s presnovo ter srčno-žilnimi boleznimi.

Čeprav večina ljudi ve, da čezmerna telesna teža in debelost škodujeta zdravju, nekateri pridobivanje kilogramov sprejemajo kot neizogiben del staranja. Drugi menijo, da bi morali za izboljšanje zdravja izgubiti veliko kilogramov, kar jih lahko odvrne od sprememb. Ugotovitve nove raziskave kažejo, da je lahko pomemben že razmeroma majhen, vendar vzdržen padec telesne teže.

Že petodstotno zmanjšanje teže lahko prinese koristi

Raziskovalci z londonske univerze so ugotovili, da so imeli ljudje s čezmerno telesno težo, ki so v svojih 40. in 50. letih izgubili vsaj pet odstotkov telesne teže, pri 62 letih primerljivo zdravje srca in presnove kot ljudje, ki so imeli zdravo telesno težo skozi vse življenje.

Obe skupini sta imeli primerljive vrednosti holesterola in krvnega tlaka ter podobne kazalnike vnetja. Vse to so pomembni pokazatelji zdravja srca, ožilja in presnove. Staranje pogosto povezujemo z neizogibnim slabšanjem zdravja, vendar rezultati kažejo, da ni nujno tako. Tudi zmerno zmanjšanje telesne teže v srednjih letih je lahko povezano z izboljšanjem zdravja in kakovosti življenja ter manjšim tveganjem za srčno-žilne težave.

Pri tem je pomembno razumeti, da pet odstotkov ne pomeni petih kilogramov pri vsakem človeku. Oseba, ki tehta 100 kilogramov, bi morala za petodstotno zmanjšanje telesne teže izgubiti pet kilogramov, pri osebi, ki tehta 80 kilogramov, pa bi to pomenilo štiri kilograme.

Odvečna teža povečuje tveganje za bolezni srca in sladkorno bolezen

Slabše presnovno in srčno-žilno zdravje je povezano z večjim tveganjem za številne resne bolezni, med drugim sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca ter srčni infarkt in možgansko kap. Debelost je pomemben dejavnik tveganja, saj je povezana z motnjami presnove, zvišanim krvnim tlakom, neugodnimi spremembami ravni krvnih maščob in kroničnim vnetjem. Kombinacija teh dejavnikov lahko dolgoročno povečuje obremenitev srca in ožilja. Raziskovalci opozarjajo, da bi bilo mogoče v prihodnjih letih preprečiti številne prezgodnje smrti, povezane s slabim zdravjem zaradi čezmerne telesne teže in debelosti.

Preventivni programi so pogosto usmerjeni predvsem v otroke in mlade, vendar ugotovitve poudarjajo, da je treba več pozornosti nameniti tudi ljudem v srednjih letih. Petdeseta leta namreč niso obdobje, ko bi bilo za izboljšanje zdravja že prepozno.

Kako je potekala raziskava

Raziskovalci so analizirali podatke več kot 6000 ljudi, rojenih v Združenem kraljestvu leta 1958. Spremljali so njihov indeks telesne mase in ugotovili najvišjo vrednost, ki so jo posamezniki dosegli do 42. leta starosti. Nato so preverili, ali so udeleženci do 50. leta izgubili ali pridobili najmanj pet odstotkov telesne teže ter ali so to razliko ohranili tudi pri 55 letih. Analizirali so še krvni tlak, holesterol in kazalnike vnetja. Pri 62 letih so imeli ljudje, ki so v srednjih letih izgubili odvečno težo, ugodnejše kazalnike presnovnega in srčno-žilnega zdravja. Njihovi rezultati so bili primerljivi z rezultati skupine, ki je imela zdravo telesno težo ves čas.

Pomembno je, da so udeleženci zmanjšanje telesne teže tudi ohranili. Raziskovalci so namreč ugotovili, da je bilo nadaljnje pridobivanje kilogramov v srednjih letih povezano s hitrejšim slabšanjem zdravja srca in presnove.

Raziskava ne dokazuje neposredne vzročne povezave

Kljub spodbudnim ugotovitvam je treba rezultate razlagati previdno. Šlo je za opazovalno raziskavo, zato na njeni podlagi ni mogoče dokazati, da je bilo izboljšanje zdravstvenih kazalnikov neposredna posledica izgube telesne teže. Na zdravje namreč vplivajo tudi drugi dejavniki, med njimi telesna dejavnost, prehrana, kajenje, uživanje alkohola, dednost in morebitne bolezni. Raziskava ima tudi druge omejitve, ki jih je treba upoštevati pri razlagi rezultatov.

Ugotovitve kljub temu podpirajo pristop, pri katerem je cilj postopno in dolgoročno izboljšanje telesne teže, ne pa hitro hujšanje z velikimi in težko vzdržnimi spremembami.

Raziskovalci opozarjajo tudi na pomen dostopa do učinkovite podpore pri hujšanju, vključno z zdravili za zmanjševanje telesne teže, kadar so ta glede na zdravstveno stanje primerna in jih predpiše zdravnik. Sporočilo raziskave je spodbudno: za izboljšanje zdravja tudi v zrelejših letih ni nujno potrebna velika izguba kilogramov. Že zmerno zmanjšanje telesne teže, če ga človek dolgoročno ohrani, je lahko pomemben korak k boljšemu zdravju srca in presnove.