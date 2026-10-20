Savna in krvni tlak nista vedno najboljša kombinacija. Zakaj?

Savna je za marsikoga prijeten način sprostitve po napornem dnevu ali telesni dejavnosti. Vročina sprošča mišice, spodbuja potenje in vpliva na krvni obtok. Toda kako varna je za ljudi z visokim krvnim tlakom? Kaj pa tisti, ki imajo nizek krvni tlak ali jemljejo zdravila za uravnavanje srčnega ritma?

Odgovor ni odvisen samo od izmerjene vrednosti krvnega tlaka, temveč tudi od splošnega zdravstvenega stanja, vrste zdravljenja, temperature v savni in trajanja izpostavljenosti vročini. Pri ljudeh z urejenim krvnim tlakom in stabilnim zdravstvenim stanjem savnanje pogosto ni prepovedano, vendar je v nekaterih primerih potrebna dodatna previdnost.

Kaj se v telesu dogaja med savnanjem?

Vročina povzroči širjenje žil v koži in poveča pretok krvi skozi kožo. Krvni tlak se zniža, srčni utrip pa se praviloma pospeši, saj mora srce vzdrževati krvni obtok kljub spremembam v žilnem sistemu. S potenjem telo oddaja toploto, hkrati pa izgublja tekočino, kar lahko dodatno vpliva na krvni tlak. Zdrav človek se na te spremembe običajno ustrezno odzove. Pri ljudeh s srčno-žilnimi boleznimi in tistih, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, pa je odziv lahko drugačen.

Zato ni dovolj, da je krvni tlak pred vstopom v savno normalen. Pomembno je tudi, kako se telo odzove na vročino in ali obstajajo druge bolezni ali okoliščine, zaradi katerih bi bilo savnanje lahko tvegano.

Visok krvni tlak še ne pomeni, da je savna prepovedana

Ljudje z zvišanim krvnim tlakom se savnanju včasih izogibajo zaradi strahu pred dodatno obremenitvijo srca. Vendar dobro urejen visok krvni tlak sam po sebi praviloma ni razlog, da bi se morali savni odpovedati. Pomembno je, da je krvni tlak stabilen, da ni pridruženih bolezni, pri katerih bi bila izpostavljenost vročini nevarna, in da je savnanje zmerno.

Drugače je pri izrazito povišanem ali neurejenem krvnem tlaku. V takšnem primeru je smiselno savnanje odložiti, dokler se stanje ne uredi oziroma dokler zdravnik ne presodi, da je varno. Tudi nenadne temperaturne spremembe, denimo prehod iz zelo vroče savne v ledeno vodo, lahko dodatno obremenijo srčno-žilni sistem.

Kardiolog poudarja, da je pri presoji primernosti savnanja treba upoštevati tudi morebitne druge bolezni srca. Kot pojasnjuje: »Če ni prisotno popuščanje srca, če nimate angine pektoris, ni razlogov, da se ne bi savnali.« To priporočilo velja ob predpostavki, da je krvni tlak urejen. Pri posamezniku je treba upoštevati tudi druge bolezni, morebitne simptome in zdravljenje.

Tudi pri nizkem krvnem tlaku je potrebna previdnost

Pri ljudeh z nizkim krvnim tlakom lahko vročina tlak še dodatno zniža. Posledice so lahko omotica, šibkost, zamegljen vid ali celo omedlevica. Težave se lahko pojavijo zlasti ob vstajanju po savnanju, ko se kri zaradi sile težnosti začasno prerazporedi v spodnje dele telesa. Nizek krvni tlak sam po sebi ni nujno bolezensko stanje. Če človek nima težav in je sicer zdrav, nižja vrednost pogosto ne pomeni ovire za savnanje. Več previdnosti je potrebne pri ljudeh, ki imajo zaradi nizkega tlaka simptome, jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka ali se jim tlak izrazito zniža ob spremembi položaja.

Če se po savnanju pojavijo omotica, slabost ali občutek bližajoče se omedlevice, je treba savno zapustiti, se varno usesti ali uleči in počakati, da se stanje umiri. Ob ponavljajočih se težavah je potreben posvet z zdravnikom.

Zdravila za krvni tlak zahtevajo dodatno pozornost

Zdravila za zniževanje krvnega tlaka lahko vplivajo na odziv telesa na vročino. Nekatera širijo žile, druga vplivajo na srčni utrip ali uravnavanje tekočine v telesu. V kombinaciji s savnanjem se lahko poveča tveganje za padec krvnega tlaka, omotico in dehidracijo. To ne pomeni, da se morajo vsi, ki jemljejo zdravila za visok krvni tlak, odpovedati savni. Pomembno je, da je tlak urejen in da zdravnik glede na vrsto zdravljenja ter morebitne druge bolezni presodi, ali je savnanje primerno.

Zdravil pred obiskom savne ne smemo izpuščati ali spreminjati odmerkov na lastno pest. Prav tako varnosti savnanja ni mogoče presojati zgolj na podlagi ene meritve krvnega tlaka.

Posebna previdnost pri motnjah srčnega ritma

Ljudje, ki jemljejo zdravila za uravnavanje srčnega ritma, morajo biti pri savnanju še posebej pozorni na odziv svojega telesa. Vročina poveča obremenitev krvnega obtoka, srčni utrip se pospeši, izguba tekočine pa lahko vpliva na ravnovesje elektrolitov, ki so pomembni za normalno delovanje srca. Pri nekaterih motnjah srčnega ritma in ob določenih zdravilih je zato potrebna individualna presoja. Dejstvo, da so motnje ob zdravljenju umirjene, še ne pomeni samodejno, da je vsaka stopnja izpostavljenosti vročini varna.

To velja tudi za rekreativne športnike. Po dolgotrajnem ali intenzivnem treningu je telo lahko že dehidrirano in utrujeno, zato lahko dodatno segrevanje pomeni nepotrebno obremenitev. Pred savnanjem je smiselno počakati, da se telo ohladi, nadomestiti izgubljeno tekočino in se ob motnjah srčnega ritma posvetovati z zdravnikom, ki pozna diagnozo in zdravljenje.

Pri ljudeh, ki jemljejo zdravila za uravnavanje srčnega ritma, je treba upoštevati tudi morebitne omejitve pri telesni dejavnosti. Ob nenavadni utrujenosti, omotici, bolečini v prsih, težkem dihanju ali občutku razbijanja srca je potrebna zdravniška ocena. Ob bolečini v prsih, hudi težki sapi ali omedlevici je treba poiskati nujno medicinsko pomoč.

Koliko časa je priporočljivo ostati v savni?

Pri savnanju niso pomembne samo temperatura, temveč tudi trajanje obiska, posameznikova toleranca vročine in zdravstveno stanje. Kardiolog svetuje, naj temperatura ne bo previsoka in naj obisk ne bo predolg. Pri približno 70 stopinjah Celzija, kot orientacijsko zgornjo mejo navaja 20 minut, ob tem pa priporoča spremljanje srčnega utripa.

»Če bo narasel nad 100 utripov na minuto, se iz savne umaknite,« opozarja.

Vendar ta vrednost ni univerzalna meja, ki bi zagotavljala varnost vsem. Srčni utrip se razlikuje glede na starost, zdravila, zdravstveno stanje in vrsto savne. Nekatera zdravila vplivajo tudi na običajen odziv srčnega utripa. Pri ljudeh z motnjami srčnega ritma ali boleznimi srca mora zato konkretne omejitve določiti zdravnik. Ob slabosti, omotici, nenavadnem razbijanju srca, bolečini v prsih ali težkem dihanju je treba savno zapustiti ne glede na izmerjeni utrip.

Tudi infrardeča savna, v kateri je temperatura zraka običajno nižja kot v klasični finski savni, ni brez tveganja. Telo se še vedno segreva, krvni obtok se odziva na vročino, s potenjem pa se izgublja tekočina.

Angina pektoris in savnanje sta lahko tvegana kombinacija predvsem zato, ker srčna mišica pri angini pektoris že sicer ne dobi dovolj kisika, kadar njene potrebe presežejo dotok krvi, vročina pa dodatno obremeni srčno-žilni sistem. Angina pektoris je bolečina, pritisk ali tiščanje v prsih, ki se najpogosteje pojavi zaradi zoženih koronarnih arterij, po katerih kri dovaja kisik srčni mišici. Ni isto kot srčni infarkt, je pa lahko opozorilni znak koronarne bolezni. Kaj se zgodi v savni? Srčni utrip se lahko poveča. Srce začne delati hitreje in lahko potrebuje več kisika.

Žile v koži se razširijo. Krvni tlak lahko pade, zato se spremeni obremenitev srca in uravnavanje krvnega obtoka.

S potenjem izgubljamo tekočino. Če se volumen krvi zmanjša, se lahko poslabša vzdrževanje krvnega obtoka.

Nenadne temperaturne spremembe lahko povzročijo dodatne spremembe krvnega tlaka in obremenitve srca. Pri človeku z zdravo srčno mišico se telo na te spremembe običajno ustrezno odzove. Pri osebi z angino pektoris pa lahko povečana potreba srca po kisiku preseže količino, ki jo zožene koronarne arterije lahko zagotovijo. Posledica je lahko pojav ali poslabšanje bolečine v prsih. Ali je savna vedno prepovedana pri angini pektoris? Ne nujno. Pomembna je razlika med stabilno in nestabilno angino pektoris. Pri stabilni angini, ki je ustrezno zdravljena in se simptomi ne poslabšujejo, je savnanje v nekaterih primerih lahko sprejemljivo, vendar po individualni presoji kardiologa. Pri nestabilni angini, novih ali vse pogostejših bolečinah v prsih oziroma angini v mirovanju pa savnanje ni primerno in je potrebna nujna zdravniška ocena. Če se med savnanjem ali po njem pojavi nova ali vztrajna bolečina oziroma pritisk v prsih, zlasti ob težkem dihanju, hladnem znoju, slabosti ali širjenju bolečine v roko, čeljust ali hrbet, je treba poklicati 112. Ne čakajte, da težave minejo same od sebe. Bistvo: angina pektoris ni v vseh primerih absolutna prepoved savnanja, vendar je lahko znak koronarne bolezni, pri kateri je treba obremenitev s toploto prilagoditi zdravstvenemu stanju. Odločitev naj temelji na presoji kardiologa, ne samo na tem, ali je krvni tlak urejen.

Po treningu najprej ohlajanje in nadomeščanje tekočine

Po kolesarjenju, teku ali drugi dolgotrajni vadbi je treba najprej poskrbeti za umiritev, ohlajanje in nadomeščanje izgubljene tekočine. Savna ni nujen del regeneracije, prav tako ni mogoče trditi, da pri vseh ljudeh bistveno pospeši obnovo mišic. Če se posameznik odloči za savnanje, je smiselno izbrati krajši obisk, se izogibati pretirani vročini in ne tekmovati v vzdržljivosti. Posebna previdnost je potrebna po vadbi v vročem vremenu ali takrat, ko je bilo izgubljene veliko tekočine. Pri ljudeh s srčno-žilnimi boleznimi ni priporočljiv nenaden prehod iz vroče savne v ledeno vodo, saj lahko povzroči hitro zoženje žil in nenadne spremembe krvnega tlaka.

Savna je lahko prijetna, če upoštevamo zdravstveno stanje

Savnanje in visok krvni tlak se ne izključujeta nujno. Pri ljudeh z urejenim krvnim tlakom, brez srčnega popuščanja ali angine pektoris in brez drugih pomembnih zdravstvenih omejitev je savna lahko del zdravega življenjskega sloga. Pri nizkem krvnem tlaku, motnjah srčnega ritma ali zdravljenju z zdravili, ki vplivajo na krvni tlak in srce, pa je potrebna večja previdnost.

Najpomembnejši so zmernost, ustrezna hidracija, postopno ohlajanje in upoštevanje lastnih omejitev. Ob dvomu je najbolje, da se posameznik o primernosti savnanja posvetuje z zdravnikom, ki pozna njegovo zdravstveno stanje.

Savnanje naj bo prijetna sprostitev, ne preizkus vzdržljivosti. Cilj ni zdržati čim dlje, temveč poskrbeti, da je obisk savne varen in da se človek po njem dobro počuti. In še najbolj pomembno: Preden boste uporabili savno in jemljete zdravila, se nujno posvetujte s svojim zdravnikom in kardiologom. Samo onadva vesta, kaj je najboljše za vas.