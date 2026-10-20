Savna po treningu je prijetna, a mišic ne obnovi čudežno

Po treningu se umaknemo v vročo savno in se začnemo potiti še bolj kot med vadbo. Občutek je prijeten, telo se sprosti, dan pa se konča v slogu, ki ga pogosto povezujemo z vrhunskimi športniki. Toda ali savna res pospešuje regeneracijo mišic ali je njena korist predvsem v sprostitvi?

Savna ima v športu skoraj mitski položaj. Treningu sledita prhanje in savnanje, po katerem imamo občutek, da smo za svoje telo naredili še nekaj več. Toda fiziološki učinki vročine niso vedno takšni, kot si predstavljamo.

Kaj se v telesu dogaja med savnanjem?

Zaradi vročine se razširijo žile v koži, poveča se pretok krvi skozi kožo, srčni utrip pa se lahko pospeši. Telo se začne intenzivneje potiti, saj se tako poskuša ohladiti. Vse to so običajni fiziološki odzivi na vročino. Precej manj prepričljiva pa je trditev, da savna iz mišic odstranjuje »toksine« ali čudežno pospešuje njihovo obnovo. Za presnovo in odstranjevanje odpadnih snovi v telesu skrbijo predvsem jetra in ledvice, ne pa potenje v savni.

Ali lahko savna izboljša športno zmogljivost?

Raziskovalci preučujejo tudi, ali lahko redna izpostavljenost vročini vpliva na prilagajanje telesa na obremenitve, delovanje krvnega obtoka in nekatere kazalnike vzdržljivosti. Nekatere raziskave pri športnikih kažejo obetavne rezultate, vendar so učinki odvisni od načina uporabe savne, trajanja izpostavljenosti vročini in vrste vadbe. To še ne pomeni, da je savna nadomestilo za trening, kakovosten spanec ali ustrezno prehrano. Prav tako ni mogoče vseh morebitnih koristi pripisati hitrejši regeneraciji mišic.

Za večino rekreativnih športnikov je lahko savna predvsem prijeten dodatek k aktivnemu življenjskemu slogu. Pomaga jim, da se po napornem dnevu umirijo, subjektivno pa se lahko po njej počutijo bolje. Tudi sprostitev ima svojo vrednost, vendar je ne gre zamenjevati z dokazano hitrejšo obnovo mišic.

Po napornem treningu pazimo na tekočino

Pri savnanju ne smemo pozabiti na izgubo tekočine. Če smo se že med dolgotrajnim treningom močno potili, lahko dodatno potenje v savni poveča tveganje za dehidracijo. Zato je pomembno, da nadomestimo izgubljeno tekočino in se ne osredotočamo na to, koliko časa lahko zdržimo v vročini. Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh s srčno-žilnimi boleznimi, težavami z uravnavanjem krvnega tlaka ali drugimi zdravstvenimi stanji, pri katerih je lahko izpostavljenost vročini tvegana. V takšnih primerih se je o primernosti savnanja smiselno posvetovati z zdravnikom.

Za zdravega človeka je savna lahko prijeten način sprostitve po športni dejavnosti, če jo uporablja premišljeno in upošteva odzive svojega telesa. Savnanje torej ni čudežno sredstvo za regeneracijo. Včasih je vroč prostor preprosto vroč prostor, v katerem se sprostimo. Po dobrem treningu pa je lahko tudi to povsem dovolj.