Mnogi menijo, da je tek šport mladih. Strokovnjaki in številni rekreativci pa dokazujejo nasprotno, tudi po 50. letu lahko tek prinese boljše zdravje, več energije in boljši spanec.

Za številne ljudi je tek nekoč predstavljal pomemben del življenja, nato pa so ga zaradi poškodb, službenih obveznosti ali družinskih razlogov opustili. V zrelejših letih pa se vse pogosteje pojavlja želja po vrnitvi k tej preprosti in dostopni obliki gibanja.

Dobra novica je, da za ponovni začetek nikoli ni prepozno.

Zakaj se po 50. letu splača začeti teči?

Po 50. letu se telo začne spreminjati. Presnova se upočasni, mišična masa se zmanjšuje, spanec je pogosto slabši, številni pa opažajo tudi več stresa in manj energije. Prav zato je redna telesna aktivnost še pomembnejša kot v mlajših letih.

Tek lahko prinese številne koristi:

izboljša delovanje srca in ožilja,

pomaga uravnavati telesno težo,

krepi mišice in kosti,

zmanjšuje stres,

izboljšuje spanec,

povečuje raven energije,

spodbuja dobro razpoloženje.

Številni tekači poročajo, da se po teku počutijo bolj sproščene, osredotočene in psihično močnejše.

Začnite počasi, tudi če ste v dobri formi

Ena najpogostejših napak pri ponovnem začetku teka je prehiter tempo. Čeprav ste morda telesno aktivni in redno kolesarite, hodite v hribe ali obiskujete fitnes, tek obremenjuje telo na poseben način.

Strokovnjaki priporočajo:

kratke tekaške intervale,

kombinacijo hoje in teka,

postopno podaljševanje razdalje,

vsaj en ali dva dneva počitka tedensko.

Za začetnike in tiste, ki se vračajo k teku po daljšem premoru, so lahko odlična izbira programi »od kavča do pet kilometrov«, ki omogočajo varno in postopno napredovanje.

Vadba za moč je pomembnejša kot kadar koli prej

Po 50. letu telo naravno izgublja mišično maso, zato samo tek ni dovolj.

Priporočljivo je, da vsaj dvakrat tedensko izvajate tudi vaje za moč, pri čemer je poudarek na:

nogah,

zadnjičnih mišicah,

trupu oziroma jedru telesa.

Močnejše mišice pomagajo razbremeniti sklepe, izboljšujejo stabilnost in zmanjšujejo tveganje za poškodbe kolen, kolkov in gležnjev.

Počitek ni znak lenobe

Če ste v mlajših letih pogosto trenirali kljub utrujenosti ali manjšim bolečinam, je po 50. letu priporočljiv drugačen pristop. Regeneracija postane ključni del treninga.

Pomembni so:

kakovosten spanec,

dnevi počitka,

raztezanje,

zadostna hidracija,

uravnotežena prehrana.

Dolgotrajne ali ostre bolečine niso nekaj, kar bi smeli ignorirati. Pravočasna reakcija pogosto prepreči dolgotrajne poškodbe.

Dobra tekaška obutev je naložba v zdravje

Strokovnjaki priporočajo kakovostne tekaške copate, prilagojene posameznikovemu stopalu.

S staranjem se lahko spremeni oblika stopala, zato obutev, ki vam je ustrezala pred desetimi ali dvajsetimi leti, morda ni več najboljša izbira.

Pravilno izbrani tekaški copati lahko:

zmanjšajo obremenitve sklepov,

izboljšajo udobje med tekom,

zmanjšajo tveganje za poškodbe.

Ogrevanje je obvezno

Pred vsakim tekom si je smiselno vzeti pet do deset minut za pripravo telesa. Hitrejša hoja, lahkotno razgibavanje in vaje za gibljivost pomagajo aktivirati mišice ter zmanjšujejo možnost poškodb. Ogrevanje je še posebej pomembno v hladnejših mesecih, ko so mišice in sklepi manj pripravljeni na obremenitve.

Ne primerjajte se s svojo mlajšo različico

Veliko rekreativcev naredi napako, ko svoje današnje rezultate primerja s tistimi izpred dvajsetih let. Pomembneje od hitrosti je rednost. Nekateri dnevi bodo lahki, drugi zahtevnejši. Ključno je, da vztrajate in si postavite realne cilje. Tek po 50. letu ni tekmovanje z mlajšo različico sebe, temveč naložba v prihodnje zdravje.

Kombinirajte tek z drugimi športi

Odlična dopolnitev teka so:

kolesarjenje,

plavanje,

joga,

pilates,

pohodništvo,

vadba za moč.

Takšna kombinacija izboljšuje telesno pripravljenost, zmanjšuje enostranske obremenitve in omogoča boljše okrevanje. Za Slovence so še posebej primerne kombinacije teka s pohodništvom in kolesarjenjem, saj ponujajo veliko možnosti za gibanje v naravi.

Ne pozabite na prehrano

Za ohranjanje mišične mase in regeneracijo je po 50. letu pomemben zadosten vnos beljakovin.

Strokovnjaki priporočajo:

redne obroke,

dovolj tekočine,

kakovostne vire beljakovin,

veliko sadja in zelenjave.

Tek na prazen želodec ali pomanjkanje hranil lahko povečata utrujenost in upočasnita okrevanje.

Tek ni več lovljenje rekordov

Največja prednost teka po 50. letu ni doseganje osebnih rekordov, temveč občutek vitalnosti. Reden tek pomaga ohranjati močne kosti, zdravo srce, dobro telesno pripravljenost in psihično ravnovesje. Številni rekreativci ugotavljajo, da jim prav tek pomaga ohranjati občutek mladostnosti in samozavesti tudi v zrelejših letih. Najpomembnejše sporočilo pa ostaja preprosto: za začetek ni nikoli prepozno. Telo je sposobno veliko več, kot si pogosto predstavljamo.