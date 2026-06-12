Se po 50. letu splača začeti teči?

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Mnogi menijo, da je tek šport mladih. Strokovnjaki in številni rekreativci pa dokazujejo nasprotno, tudi po 50. letu lahko tek prinese boljše zdravje, več energije in boljši spanec.
Za številne ljudi je tek nekoč predstavljal pomemben del življenja, nato pa so ga zaradi poškodb, službenih obveznosti ali družinskih razlogov opustili. V zrelejših letih pa se vse pogosteje pojavlja želja po vrnitvi k tej preprosti in dostopni obliki gibanja.
Dobra novica je, da za ponovni začetek nikoli ni prepozno.
Po 50. letu se telo začne spreminjati. Presnova se upočasni, mišična masa se zmanjšuje, spanec je pogosto slabši, številni pa opažajo tudi več stresa in manj energije. Prav zato je redna telesna aktivnost še pomembnejša kot v mlajših letih.
Tek lahko prinese številne koristi:
Številni tekači poročajo, da se po teku počutijo bolj sproščene, osredotočene in psihično močnejše.
Ena najpogostejših napak pri ponovnem začetku teka je prehiter tempo. Čeprav ste morda telesno aktivni in redno kolesarite, hodite v hribe ali obiskujete fitnes, tek obremenjuje telo na poseben način.
Strokovnjaki priporočajo:
Za začetnike in tiste, ki se vračajo k teku po daljšem premoru, so lahko odlična izbira programi »od kavča do pet kilometrov«, ki omogočajo varno in postopno napredovanje.
Po 50. letu telo naravno izgublja mišično maso, zato samo tek ni dovolj.
Priporočljivo je, da vsaj dvakrat tedensko izvajate tudi vaje za moč, pri čemer je poudarek na:
Močnejše mišice pomagajo razbremeniti sklepe, izboljšujejo stabilnost in zmanjšujejo tveganje za poškodbe kolen, kolkov in gležnjev.
Če ste v mlajših letih pogosto trenirali kljub utrujenosti ali manjšim bolečinam, je po 50. letu priporočljiv drugačen pristop. Regeneracija postane ključni del treninga.
Pomembni so:
Dolgotrajne ali ostre bolečine niso nekaj, kar bi smeli ignorirati. Pravočasna reakcija pogosto prepreči dolgotrajne poškodbe.
Strokovnjaki priporočajo kakovostne tekaške copate, prilagojene posameznikovemu stopalu.
S staranjem se lahko spremeni oblika stopala, zato obutev, ki vam je ustrezala pred desetimi ali dvajsetimi leti, morda ni več najboljša izbira.
Pravilno izbrani tekaški copati lahko:
Pred vsakim tekom si je smiselno vzeti pet do deset minut za pripravo telesa. Hitrejša hoja, lahkotno razgibavanje in vaje za gibljivost pomagajo aktivirati mišice ter zmanjšujejo možnost poškodb. Ogrevanje je še posebej pomembno v hladnejših mesecih, ko so mišice in sklepi manj pripravljeni na obremenitve.
Veliko rekreativcev naredi napako, ko svoje današnje rezultate primerja s tistimi izpred dvajsetih let. Pomembneje od hitrosti je rednost. Nekateri dnevi bodo lahki, drugi zahtevnejši. Ključno je, da vztrajate in si postavite realne cilje. Tek po 50. letu ni tekmovanje z mlajšo različico sebe, temveč naložba v prihodnje zdravje.
Odlična dopolnitev teka so:
Takšna kombinacija izboljšuje telesno pripravljenost, zmanjšuje enostranske obremenitve in omogoča boljše okrevanje. Za Slovence so še posebej primerne kombinacije teka s pohodništvom in kolesarjenjem, saj ponujajo veliko možnosti za gibanje v naravi.
Za ohranjanje mišične mase in regeneracijo je po 50. letu pomemben zadosten vnos beljakovin.
Strokovnjaki priporočajo:
Tek na prazen želodec ali pomanjkanje hranil lahko povečata utrujenost in upočasnita okrevanje.
Največja prednost teka po 50. letu ni doseganje osebnih rekordov, temveč občutek vitalnosti. Reden tek pomaga ohranjati močne kosti, zdravo srce, dobro telesno pripravljenost in psihično ravnovesje. Številni rekreativci ugotavljajo, da jim prav tek pomaga ohranjati občutek mladostnosti in samozavesti tudi v zrelejših letih. Najpomembnejše sporočilo pa ostaja preprosto: za začetek ni nikoli prepozno. Telo je sposobno veliko več, kot si pogosto predstavljamo.