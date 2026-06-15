Se redno zbujate sredi noči? Razlog je lahko v štirih zdravstvenih težavah

Ste se že kdaj vprašali, zakaj se skoraj vsako noč zbudite ob približno isti uri, najpogosteje med 3. in 4. uro zjutraj? Občasno nočno prebujanje je povsem običajen del spanja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko redno prebujanje ob isti uri nakazuje na določene težave v telesu ali življenjskem slogu.

Spanje je pogosto prvi kazalnik, da je organizem pod povečanim pritiskom. Če se zbujanje ponavlja več tednov zapored in ste čez dan utrujeni, je smiselno preveriti morebitne vzroke.

1. Povišan stres in preveč stresnih hormonov

Eden najpogostejših razlogov za prebujanje v zgodnjih jutranjih urah je kronični stres. Ko je človek dlje časa pod psihičnim pritiskom, telo ostaja v stanju povečane pripravljenosti tudi med spanjem.

Povišana raven stresnih hormonov lahko moti globoke faze spanja, zaradi česar se pogosteje prebujamo. Mnogi ljudje opažajo, da se jim prav v zgodnjih jutranjih urah začnejo vrteti misli o službi, financah, družinskih obveznostih ali drugih vsakodnevnih skrbeh.

Če se zbujate z občutkom napetosti ali tesnobe, je lahko vzrok prav v preobremenjenosti organizma.

2. Nihanje krvnega sladkorja med spanjem

Manj znan, a pogost razlog za nočno prebujanje je nestabilna raven krvnega sladkorja. Telo med spanjem še vedno potrebuje energijo, zato lahko večja nihanja sladkorja povzročijo prebujanje.

Težava se lahko pojavi predvsem pri ljudeh, ki pozno zvečer uživajo sladke prigrizke ali imajo neredne prehranske navade. Takšna nihanja lahko vplivajo na kakovost spanja in povzročijo občutek nemira sredi noči.

3. Alkohol slabša kakovost spanja

Čeprav alkohol mnogim pomaga hitreje zaspati, njegov vpliv na spanec ni pozitiven. Strokovnjaki opozarjajo, da alkohol pogosto poruši naravno strukturo spanja.

Posledica je bolj plitek spanec, pogostejša prebujanja in manj učinkovita regeneracija organizma. Poleg tega lahko alkohol povzroči dehidracijo, ki dodatno prispeva k nočnemu prebujanju. Zato ni presenetljivo, da se ljudje po večernem uživanju alkohola pogosto zbudijo ravno v zgodnjih jutranjih urah.

4. Kava, energijske pijače in pozni obroki

Veliko Slovencev ne ve, kako dolgo kofein ostane v telesu. Pri nekaterih posameznikih lahko že popoldanska skodelica kave vpliva na kakovost spanja več ur pozneje. Še več težav lahko povzročajo energijske pijače in prehranska dopolnila za vadbo, ki pogosto vsebujejo visoke odmerke stimulativnih snovi.

Na spanec vplivajo tudi pozni in obilni večerni obroki. Če telo ponoči še vedno intenzivno prebavlja hrano, je kakovost spanja običajno slabša. Pojavijo se lahko zgaga, napihnjenost in občutek nelagodja, kar povečuje možnost prebujanja. Posebej problematični so zelo začinjeni obroki ter močno predelana živila, zaužita tik pred spanjem.

Kdaj poiskati pomoč?

Občasno prebujanje sredi noči ni razlog za preplah in ga doživlja večina ljudi. Pozornost pa velja nameniti primerom, ko se prebujanje ob isti uri ponavlja več tednov zapored, hkrati pa se pojavljajo utrujenost, pomanjkanje energije, slabša koncentracija ali druge težave.

V takšnih primerih je priporočljivo pregledati življenjske navade, zmanjšati stres, omejiti uživanje alkohola in kofeina ter poskrbeti za rednejši spalni ritem. Če težave vztrajajo, je smiselno poiskati nasvet zdravstvenega strokovnjaka.

Kako izboljšati spanec?

Hodite spat in vstajajte ob približno isti uri.

Vsaj šest ur pred spanjem omejite kofein.

Izogibajte se alkoholu v večernih urah.

Zadnji večji obrok zaužijte vsaj dve do tri ure pred spanjem.

Pred spanjem zmanjšajte uporabo telefonov, tablic in drugih zaslonov.

Poskrbite za sproščanje in obvladovanje stresa.

Kakovosten spanec je eden najpomembnejših temeljev zdravja. Če vas telo redno prebuja ob isti uri, je to lahko opozorilo, da potrebuje več pozornosti.