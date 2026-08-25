Se trudite shujšati, kilogrami pa vztrajajo? Pet znakov, da je lahko razlog drugje

Vztrajanje pri dieti in redni telesni vadbi še ne pomeni, da bo telesna teža nujno začela padati. Če se kilogrami kljub zdravemu življenjskemu slogu kopičijo, je lahko razlog tudi zdravstveno stanje, ki ga je mogoče zdraviti.

Nekateri ljudje se mesece trudijo izgubiti odvečne kilograme. Spreminjajo prehrano, povečajo telesno dejavnost in pazijo na vnos kalorij, vendar rezultatov ni. Včasih se zgodi celo nasprotno, telesna teža se še povečuje.

V takšnih primerih ni vedno pravi odgovor še strožja dieta ali več ur vadbe. Eden od možnih razlogov je hipotiroidizem oziroma zmanjšano delovanje ščitnice, pri katerem ščitnica ne proizvaja dovolj hormonov.

Gre za pogosto zdravstveno stanje, ki lahko povzroči vrsto različnih težav. Med njimi so utrujenost, občutek mraza, slabša zbranost, slabo razpoloženje in pridobivanje telesne teže.

Pet znakov, da morda ne gre samo za prehrano

1. Kljub zdravemu življenjskemu slogu pridobivate težo

Pridobivanje telesne teže je eden najbolj prepoznavnih znakov zmanjšanega delovanja ščitnice. Presnova se lahko upočasni, zaradi česar telo porablja manj energije. Če se telesna teža povečuje kljub razmeroma uravnoteženi prehrani in redni telesni dejavnosti, je smiselno razmisliti tudi o drugih možnih vzrokih.

2. Ves čas ste utrujeni

Izrazita in dolgotrajna utrujenost je še en pogost znak hipotiroidizma. Človek se lahko počuti brez energije tudi po dovolj dolgem nočnem počitku. Utrujenost je sicer zelo nespecifičen simptom in ima lahko številne vzroke, zato sama po sebi še ne pomeni, da je težava v ščitnici.

3. Pogosto vas zebe

Če vas začne nenavadno pogosto zebsti, čeprav drugim okoli vas temperatura ne predstavlja težave, je lahko vzrok tudi počasnejša presnova, povezana z zmanjšanim delovanjem ščitnice. Občutljivost na mraz je eden od simptomov, ki jih zdravniki upoštevajo pri ocenjevanju delovanja ščitnice.

4. Težko se zberete in imate občutek »meglenih možganov«

Zmanjšano delovanje ščitnice lahko vpliva tudi na kognitivne sposobnosti. Pojavijo se lahko težave z zbranostjo, razmišljanjem in spominom. Nekateri ljudje opisujejo občutek, kot da imajo »meglo v glavi«. Tudi ta simptom ima lahko številne druge vzroke, vendar je v kombinaciji z drugimi znaki lahko pomemben.

5. Razpoloženje je slabše, koža in lasje pa se spreminjajo

Hipotiroidizem je lahko povezan s slabim razpoloženjem ali depresivnimi občutki. Pogosto se pojavijo tudi suha koža, suhi lasje ali izpadanje las. Med druge možne znake sodijo še zaprtje, hripav glas ter pri ženskah neredne ali močnejše menstruacije.

Kaj se zgodi, če težave ne zdravimo?

Simptomi hipotiroidizma se lahko razvijajo postopoma, zato jih človek včasih dolgo pripisuje stresu, staranju ali nezdravemu življenjskemu slogu. Nezdravljeno zmanjšano delovanje ščitnice pa lahko povzroči tudi resnejše zaplete. Med drugim je povezano s težavami s srcem in večjim tveganjem za bolezni kosti. Zato je pomembno, da dolgotrajnih in nepojasnjenih simptomov ne ignoriramo.

Kako zdravniki ugotovijo, ali je kriva ščitnica?

Če zdravnik posumi na bolezen ščitnice, lahko pregleda vrat oziroma področje ščitnice in naroči krvne preiskave. Z njimi je mogoče preveriti delovanje ščitnice in ugotoviti, ali telo proizvaja dovolj ščitničnih hormonov. Ker so simptomi, kot so utrujenost, pridobivanje telesne teže, slabše razpoloženje in težave s koncentracijo, značilni tudi za številna druga stanja, samo na podlagi simptomov ni mogoče postaviti diagnoze.

Zdravljenje običajno nadomešča manjkajoči hormon

Hipotiroidizem se praviloma zdravi z zdravili, ki nadomestijo hormon, ki ga ščitnica ne proizvaja v zadostni količini. Pri številnih bolnikih je zdravljenje dolgotrajno oziroma doživljenjsko. Z ustreznim zdravljenjem se simptomi običajno izboljšajo, raven ščitničnih hormonov pa se lahko vzdržuje v normalnem območju.

Ženske so bolj ogrožene

Zmanjšano delovanje ščitnice je precej pogostejše pri ženskah kot pri moških. Pogosto se pojavi v obdobju menopavze, zaradi česar lahko ženske in celo zdravniki nekatere simptome pripišejo hormonskim spremembam, povezanim z menopavzo. Po ocenah ima hipotiroidizem približno od enega do dva odstotka prebivalstva.

Najpogostejši vzrok je avtoimunska bolezen

Vzrokov za hipotiroidizem je več. Med najpogostejšimi je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem pomotoma napada celice ščitnice. Gre za Hashimotov tiroiditis oziroma Hashimotovo bolezen. Med druge možne vzroke sodijo motnje delovanja hipofize, določena zdravljenja raka, na primer obsevanje ali zdravljenje z radioaktivnim jodom, kirurška odstranitev ščitnice ter nekatera zdravila.

Težave lahko povzročijo tudi nekateri pripravki z zelo veliko količino joda, na primer izdelki iz alg. Pri nekaterih ljudeh je vzrok prirojen, ščitnica se v maternici ne razvije pravilno ali ne proizvaja dovolj hormonov.

Kdaj je čas za pregled?

Če se telesna teža kljub prizadevanjem povečuje, hkrati pa opažate še izrazito utrujenost, občutljivost na mraz, težave s koncentracijo, slabše razpoloženje, suho kožo ali izpadanje las, je smiselno obiskati zdravnika.

Vztrajanje pri dietah brez rezultatov še ne pomeni, da je z vašim življenjskim slogom nekaj narobe. Včasih je treba najprej preveriti, ali se za kilogrami in drugimi težavami ne skriva zdravstveni razlog.