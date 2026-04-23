  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRILAGODITE SE

Se vam ne ljubi telovaditi? Morda vadite ob napačnem času dneva

Ne glede na to, ali izberete jutranji ali večerni termin, pa velja osnovno pravilo: najpomembnejša je rednost.
Avtorji raziskave opozarjajo, da univerzalen pristop k času vadbe ni idealen. FOTO: Getty Images
Avtorji raziskave opozarjajo, da univerzalen pristop k času vadbe ni idealen. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 23. 4. 2026 | 13:00
4:25
A+A-

Če želite iz vadbe iztisniti največ, naj bo to obisk fitnesa, skupinska vadba ali tek, jo prilagodite svoji notranji biološki uri, svetujejo zdravstveni raziskovalci.

Tako imenovani »jutranji tipi« naj bi vadili zjutraj, medtem ko naj bi »nočne ptice« največ koristi dosegle z večerno vadbo. Takšna uskladitev lahko po ugotovitvah nove raziskave, objavljene v reviji Open Heart, pomembno izboljša zdravje srca, še posebej pri ljudeh z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Udeleženci raziskave, ki so vadbo uskladili s svojim bioritmom, so poročali o boljšem spancu, nižjem krvnem tlaku in bolj uravnoteženi ravni krvnega sladkorja.

Opazne izboljšave telesne pripravljenosti

V raziskavi je sodelovalo 134 ljudi, starih med 40 in 50 let. Nihče od njih ni bil vrhunsko telesno pripravljen, vsi pa so imeli vsaj en dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni, kot sta povišan krvni tlak ali prekomerna telesna teža.

Udeleženci so tri mesece izvajali vodene vadbe hitre hoje na tekaški stezi - 40 minut na dan, petkrat na teden.

Na podlagi vprašalnikov so jih raziskovalci razdelili v dve skupini: 70 »jutranjih tipov« in 64 »nočnih ptic«. Nekateri so vadili v skladu s svojim naravnim ritmom (kronotipom), drugi pa ravno nasprotno.

Obe skupini sta izboljšali telesno pripravljenost, vendar so tisti, ki so vadbo uskladili s svojim kronotipom, dosegli večje koristi, zlasti pri krvnem tlaku, aerobni zmogljivosti, presnovnih kazalnikih in kakovosti spanja.

Raziskovalci pojasnjujejo, da notranja biološka ura vpliva na cikle spanja in budnosti, pa tudi na hormonsko ravnovesje in raven energije čez dan, kar lahko pomembno vpliva na uspešnost vadbe in vztrajnost pri njej.

»Socialni jetlag« in tveganje za srce

Avtorji raziskave opozarjajo, da univerzalen pristop k času vadbe ni idealen. Neskladje med biološkim ritmom in družbenimi obveznostmi, tako imenovani »socialni jetlag«, je povezano s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Nočne ptice so pri tem še posebej izpostavljene, zato strokovnjaki opozarjajo, da se ne bi smele siliti v zgodnje jutranje vadbe. Sodobni življenjski slog se temu že prilagaja, številni fitnes centri so odprti 24 ur na dan, kar omogoča večjo prilagodljivost. V zadnjih letih opažamo, da ljudje vse bolj dajejo prednost zdravju in iščejo večjo prilagodljivost.

Ključ do dobre telesne pripravljenosti je predvsem doslednost. Redna vadba je veliko bolj učinkovita kot občasni intenzivni napori. Pogosto vidimo, da si ljudje na začetku zastavijo prevelike cilje, bolje je začeti manjše, dosegljive korake. Trenutni trend v fitnesu je predvsem vadba za moč, ki postaja vse bolj priljubljena med vsemi generacijami.

Vadba naj bo redna - čas je le del enačbe

Rezultati raziskave podpirajo prilagajanje vadbe posameznikovemu bioritmu, vendar so potrebne dodatne študije za dokončne zaključke. Najpomembnejše je predvsem to, da se gibamo redno, ne glede na čas dneva.

Strokovnjaki priporočajo kombinacijo različnih oblik vadbe. Po smernicah britanskega javnega zdravstva naj bi vsaj dvakrat tedensko izvajali vaje za moč, poleg tega pa še najmanj 75 minut intenzivne aerobne aktivnosti.

Katere vaje najbolj pomagajo?

Če razmišljate, ali bi vadili zjutraj ali zvečer, strokovnjaki poudarjajo tudi pomen izbire pravih vaj. Med najučinkovitejšimi za zniževanje krvnega tlaka so izometrične vaje, kot sta počep ob steni in deska (plank). Gre za vaje, pri katerih mišice delujejo brez gibanja sklepov. Pri počepu ob steni se naslonite na steno in se spustite v položaj, kot bi sedeli, dokler stegna niso vzporedna s tlemi. Pri vaji plank pa telo držite v položaju, podobnem skleci, daljši čas, s čimer krepite trebušne mišice, hrbet, ramena, roke in zadnjico.

Ne glede na to, ali izberete jutranji ali večerni termin, pa velja osnovno pravilo: najpomembnejša je rednost.

Več iz teme

telovadbavadba domafitneszdravješportna rekreacija
ZADNJE NOVICE
13:40
Bulvar  |  Glasba in film
OKROGLI JUBILEJ

Zvita feltna: od pivskega ansambla do velikih odrov

Skupina zaznamuje 20 let delovanja, jubilej bodo praznovali na Krasu.
Mojca Marot23. 4. 2026 | 13:40
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SKROMNA MILIJARDERKA

Najbogatejša igralka na svetu: bogatejša je od Cruisa in Pitta, a le redki poznajo njeno ime

Čeprav za razliko od zvezd, kot sta Brad Pitt ali Tom Cruise, njeno ime le redko polni naslovnice tabloidov, je Jami Gertz uradno najbogatejša igralka na svetu.
23. 4. 2026 | 13:25
13:19
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V BOSNI

Grozljiva tragedija: oče ubil dveletno hčerkico, nato sodil sebi

V še eni družinski tragediji mož ubil ženo in storil samomor.
23. 4. 2026 | 13:19
13:14
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Mogočen grad nad dolino Sotle, ki ga je vredno obiskati (FOTO)

Podčetrtek, ki velja za enega najstarejših slovenskih gradov, po letih obnove spet dobiva svojo nekdanjo podobo.
23. 4. 2026 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Andy Garcia (Suzy)

Kubansko-ameriški igralec je zaslovel z vlogo v filmu Boter 3, nato pa zgradil uspešno hollywoodsko kariero in postal prvi Kubanec z nominacijo za oskarja.
23. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
PRILAGODITE SE

Se vam ne ljubi telovaditi? Morda vadite ob napačnem času dneva

Ne glede na to, ali izberete jutranji ali večerni termin, pa velja osnovno pravilo: najpomembnejša je rednost.
Miroslav Cvjetičanin23. 4. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Kar so skrivali o denarju, zdaj prihaja na plano

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki