Sedem bolečin, ki jih ne smete prezreti, saj lahko opozarjajo na resno bolezen

Bolečina je pogosto le prehodna nevšečnost, včasih pa je pomemben opozorilni znak telesa. Nenadna, zelo močna ali nenavadna bolečina lahko kaže na stanje, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Posebej pozorni moramo biti na bolečine v trebuhu, prsnem košu in glavi ter na težave, ki se kljub počitku ne umirijo.

Vsak človek bolečino doživlja drugače. Kar nekdo občuti kot blago nelagodje, je lahko za drugega zelo neprijetno. Pomembno pa je, da jakosti bolečine ne presojamo zgolj po svojem pragu bolečine, temveč upoštevamo tudi njen značaj, mesto nastanka in spremljajoče simptome.

Nekatere bolečine so lahko povezane z vnetji, poškodbami ali kroničnimi boleznimi, druge pa opozarjajo na nujna zdravstvena stanja. Predstavljamo sedem vrst bolečin, pri katerih je potrebna posebna pozornost.

1. Nenadna in huda bolečina v trebuhu

Bolečine v trebuhu so pogoste in so lahko posledica prebavnih motenj, napenjanja ali zaužite hrane. Toda nenadna, močna ali vse hujša bolečina zahteva zdravniško presojo.

Posebej nevarna je bolečina v spodnjem desnem delu trebuha, ki se stopnjuje. Lahko gre za vnetje slepiča, pri katerem je potrebno pravočasno zdravljenje, pogosto tudi operacija. Bolečina v zgornjem delu trebuha, ki seva v hrbet in jo spremljata slabost ali bruhanje, je lahko znak akutnega pankreatitisa oziroma vnetja trebušne slinavke. Podobne težave lahko povzročijo tudi žolčni kamni.

Nenadna ali zelo močna bolečina v trebuhu je razlog za takojšnjo zdravniško oceno, zlasti če jo spremljajo vročina, omedlevica, vztrajno bruhanje ali trd trebuh.

2. Nenavadna bolečina med vadbo ali po njej

Bolečine v mišicah po telesni dejavnosti so običajne, zlasti po intenzivnejšem treningu ali vajah, na katere telo ni navajeno. Praviloma se postopoma zmanjšujejo. Drugače je, če se pojavi nenadna ali ostra bolečina, če se ta stopnjuje ali če ovira normalno gibanje. Takšni znaki lahko kažejo na mišično poškodbo, poškodbo vezi ali celo zlom.

Pozornost zahteva tudi bolečina, ki ne popušča več dni ali se kljub počitku poslabšuje. V takšnih primerih je priporočljiv zdravniški pregled. Posebno opozorilo velja za bolečino ali pritisk v prsnem košu med telesnim naporom, zlasti če ju spremljajo težko dihanje, slabost ali omotica. Takšni simptomi lahko kažejo na težave s srcem in zahtevajo takojšnjo pomoč.

3. Bolečina, ki jo spremlja oteklina

Oteklina skupaj z bolečino je lahko posledica poškodbe, vnetja ali okužbe. Če je prizadeto mesto rdeče, toplo in občutljivo, oteklina pa se povečuje, je potreben zdravniški pregled. Posebej pozorni moramo biti na hitro nastalo oteklino, močno bolečino ali spremljajočo vročino. To so lahko znaki resnejšega vnetja.

Nenadna oteklina ene noge, zlasti če jo spremljata bolečina in občutek toplote, lahko opozarja tudi na globoko vensko trombozo. Če se pojavijo še težko dihanje, bolečina v prsnem košu ali omedlevica, je potrebna takojšnja nujna pomoč.

4. Nenaden in najhujši glavobol doslej

Glavobol je lahko posledica utrujenosti, stresa, pomanjkanja tekočine ali migrene. Vendar vseh glavobolov ni varno zdraviti zgolj s protibolečinskimi zdravili. Če se pojavi nenaden, izjemno močan glavobol, ki doseže največjo intenzivnost v nekaj sekundah ali minutah, je treba takoj poiskati nujno medicinsko pomoč. Takšna bolečina je lahko znak krvavitve v možganih. Zaskrbljujoči so tudi glavoboli, ki jih spremljajo motnje govora ali vida, šibkost ene strani telesa, zmedenost, izguba zavesti, vročina in otrdel vrat.

Nov ali izrazito drugačen glavobol, zlasti če se stopnjuje, prav tako zahteva zdravniško oceno. Vzrok je lahko zelo različen, zato ga ni mogoče zanesljivo določiti samo na podlagi bolečine.

5. Bolečina ali pritisk v prsnem košu

Bolečina v prsnem košu ima lahko številne vzroke, od mišičnih težav do bolezni prebavil. Toda eden najnevarnejših možnih vzrokov je srčni infarkt. Občutek močnega pritiska, stiskanja ali teže v prsnem košu, zlasti če traja več minut ali se ponavlja, je lahko znak srčnega infarkta. Bolečina se lahko širi v roko, ramo, hrbet, vrat ali čeljust. Spremljajoči simptomi so lahko težko dihanje, hladen znoj, slabost, omotica in izrazita oslabelost. Pri ženskah, starejših in ljudeh s sladkorno boleznijo so lahko znaki manj značilni, včasih tudi brez izrazite bolečine v prsnem košu.

Ob sumu na srčni infarkt takoj pokličite 112. Ne čakajte, da bolečina mine, in se v bolnišnico ne odpeljite sami.

6. Nenadna bolečina v palcu na nogi

Močna bolečina v sklepu palca na nogi, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči, je lahko znak protina. Gre za vnetno obliko artritisa, ki nastane zaradi nalaganja kristalov sečne kisline v sklepih. Prizadeti sklep je lahko izrazito boleč, otečen, pordel in topel. Že rahel dotik lahko povzroči hudo bolečino. Protin je povezan s povišano ravnjo sečne kisline v krvi, na katero lahko vplivajo presnovni dejavniki, delovanje ledvic, nekatera zdravila in prehrana. Uživanje alkohola ter večje količine mesa in nekaterih drugih živil lahko pri dovzetnih ljudeh povečajo tveganje za napade.

Protivnetna zdravila lahko pomagajo pri lajšanju napada, vendar je izbira zdravljenja odvisna od zdravstvenega stanja posameznika. Zato je pomemben zdravniški pregled, zlasti ob prvem napadu. Nezdravljen protin lahko povzroči ponavljajoča se vnetja, okvaro sklepov in nastanek ledvičnih kamnov.

7. Menstrualni krči, ki postanejo neobičajno močni

Menstrualni krči so pogosti, vendar zelo močne bolečine, ki ovirajo vsakodnevne dejavnosti ali se sčasoma stopnjujejo, niso nekaj, kar bi bilo treba preprosto prenašati. Vzrok so lahko endometrioza, miomi maternice ali druge ginekološke težave. Pri endometriozi tkivo, podobno maternični sluznici, raste zunaj maternice ter lahko povzroča izrazite bolečine, vnetne spremembe in težave s plodnostjo. Na pregled je smiselno oditi, če so menstruacije postale bistveno bolj boleče, če se bolečina pojavlja tudi zunaj menstruacije, med spolnimi odnosi ali pri odvajanju blata oziroma če običajni ukrepi ne pomagajo.

Nenadna, zelo močna bolečina v spodnjem delu trebuha, zlasti ob možnosti nosečnosti, omedlevici ali močnejši krvavitvi, zahteva takojšnjo zdravniško oceno.

Kdaj ne smemo čakati?

Bolečine ne smemo presojati samo po njeni jakosti. Pomembni so tudi nenaden nastanek, stopnjevanje, ponavljanje in spremljajoči simptomi. Če je bolečina nova, neobičajna ali vztrajna, je priporočljiv posvet z zdravnikom. Ob nenadni hudi bolečini v prsnem košu, najhujšem glavobolu doslej, znakih možganske kapi, hudi bolečini v trebuhu ali drugih znakih življenjsko ogrožajočega stanja pokličite 112.

Najpomembneje je, da ne čakamo več dni, kadar bolečina opozarja na nujno stanje. Pravočasno ukrepanje lahko prepreči zaplete in v nekaterih primerih reši življenje.