  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLETOV POTEP

Sedem evropskih jezer, ki jih morate obiskati vsaj enkrat v življenju

Evropski biseri, v katerih se zrcalijo gore, nebo in mir.
Loch Lomond, Škotska. FOTO: Getty Images/istockphoto

Loch Lomond, Škotska. FOTO: Getty Images/istockphoto

Jezero Como, Italija. FOTO: Getty Images

Jezero Como, Italija. FOTO: Getty Images

Ženevsko jezero. FOTO: Getty Images

Ženevsko jezero. FOTO: Getty Images

Blejsko jezero. FOTO: Špela Ankele 

Blejsko jezero. FOTO: Špela Ankele 

Lovatnet, Norveška. FOTO: Getty Images

Lovatnet, Norveška. FOTO: Getty Images

Čudoviti pogled na ohridsko jezero je s Samuelove utrdbe. FOTO: Getty Images

Čudoviti pogled na ohridsko jezero je s Samuelove utrdbe. FOTO: Getty Images

LOWRES_00000085141_Strandbad-in-Achenkirch-Achensee_Achensee-Tourismus.jpg FOTO: Achensee Tourismus

LOWRES_00000085141_Strandbad-in-Achenkirch-Achensee_Achensee-Tourismus.jpg FOTO: Achensee Tourismus

Loch Lomond, Škotska. FOTO: Getty Images/istockphoto
Jezero Como, Italija. FOTO: Getty Images
Ženevsko jezero. FOTO: Getty Images
Blejsko jezero. FOTO: Špela Ankele 
Lovatnet, Norveška. FOTO: Getty Images
Čudoviti pogled na ohridsko jezero je s Samuelove utrdbe. FOTO: Getty Images
LOWRES_00000085141_Strandbad-in-Achenkirch-Achensee_Achensee-Tourismus.jpg FOTO: Achensee Tourismus
Miroslav Cvjetičanin
 16. 11. 2025 | 07:21
 16. 11. 2025 | 07:25
A+A-

Evropa je znana po čudovitih obalah, a prav tako navdušujejo skriti biseri v notranjosti, sanjska jezera, ki ponujajo nepozabne razglede, kristalno čisto vodo in dih jemajočo naravo.

The Independet je predstavil sedem evropskih jezer, ki bi jih moral obiskati vsak popotnik: od alpskih ikon do skandinavskih naravnih čudes.

1. Jezero Como, Italija

Jezero Como velja za eno najbolj slikovitih in prestižnih jezer v Evropi. Obkrožajo ga elegantna mesteca, mogočni alpski vrhovi in bleščeča modrina, ki ustvarjajo skoraj filmsko kuliso.

Jezero Como, Italija. FOTO: Getty Images
Jezero Como, Italija. FOTO: Getty Images

Za najlepše razglede se lahko popeljete s trajektom med Comom, Bellagiem in Varenno ali se zapeljete s funikularjem, vzpenjačo, na Brunate, kjer se razprostre panoramski pogled na celotno jezero. Ljubitelji miru lahko obiščejo tudi slovite botanične vrtove ob jezeru in se sprehodijo po urejenih obmorskih ulicah.

Dostop: Najbližje letališče je Milano Malpensa (ok. 80 km). Od tam do Coma vozi vlak, nato pa sledi kratka vožnja s trajektom do letoviških krajev.

Nastanitev: Hoteli na pobočjih nad Bellagiem ponujajo terase s čudovitimi razgledi.

2. Ženevsko jezero, Švica/Francija

Eden največjih vodnih biserov zahodne Evrope se razteza kar 72 kilometrov v dolžino in navdušuje s pogledi na švicarske in francoske Alpe. Ob jezeru se vrstijo urejena mesta, zgodovinske znamenitosti in izjemne panoramske točke.

Ženevsko jezero. FOTO: Getty Images
Ženevsko jezero. FOTO: Getty Images

Ena najlepših izkušenj je vožnja z železnico Rochers-de-Naye, ki iz Montreuxa vodi do razglednih vrhov. Od tam se odpre pogled na masive od Eigerja do Mont Blanca. Popotniki radi obiščejo tudi grajsko mogočni Château de Chillon in se po jezeru zapeljejo z ladjami v slogu Belle Époque.

Dostop: Ženevsko letališče je le nekaj minut od obale, mesto Montreux pa je lahko dosegljivo z vlakom.

Nastanitev: Hoteli v slogu Belle Époque tik ob jezeru ponujajo nepozabne razglede.

3. Blejsko jezero, Slovenija

Blejsko jezero je eden najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije in velja za eno najbolj romantičnih evropskih destinacij. V osrčju ledeniškega jezera stoji ljubek otok s cerkvijo, nad gladino pa se dviga Blejski grad, postavljen na skalni pečini.

Blejsko jezero. FOTO: Špela Ankele 
Blejsko jezero. FOTO: Špela Ankele 

Najlepši način za obisk otoka je vožnja s tradicionalnim lesenim čolnom – pletno. Razgledi na jezero so najlepši z grajskega obzidja ali s priljubljenih razglednikov Ojstrica in Mala Osojnica. Po sprehodu se prileže še rezina znamenite kremne rezine.

Dostop: Redne avtobusne povezave vozijo z ljubljanskega letališča (pribl. 35 km). Železniška postaja Lesce-Bled je oddaljena približno 3 km.

Nastanitev: Hoteli ob vzhodni obali jezera ponujajo čudovit pogled na otok.

4. Loch Lomond, Škotska

Največje škotsko celinsko jezero navdušuje s surovo naravo, otočki in razgledi na starodavne vulkanske vrhove. Zaradi bližine Glasgowa je lahko dostopno, hkrati pa ohranja pristno divjino.

Med približno 30 otočki je najbolj priljubljen Inchcailloch, do katerega vozijo majhni leseni čolni. Pohodniške poti vodijo do mirnih razglednih točk, medtem ko je daljši obisk možen na največjem otoku Loch Lomonda – Inchmurrinu.

Loch Lomond, Škotska. FOTO: Getty Images/istockphoto
Loch Lomond, Škotska. FOTO: Getty Images/istockphoto

Za najbolj spektakularen razgled je priporočljiv vzpon na najvišji vrh nad jezerom, s katerega se ob lepem vremenu vidi tudi do 100 kilometrov daleč.

Dostop: Do jezera je z letališča Glasgow le približno 20 minut vožnje. Iz centra mesta vozi vlak do Ballocha.

Nastanitev: Ob jezeru se nahajajo razkošni hoteli s pogledom na vodo in notranjimi wellness centri.

5. Lovatnet, Norveška

Lovatnet je eden najbolj osupljivih skandinavskih biserov. Slovi po izjemni modrikasti barvi, ki jo ustvarja ledeniški prah, ter po gorskih vrhovih, visokih več kot 1800 metrov.

Najlepši razgledi se ponujajo iz razgledne točke Rakssetra – zgodovinske gorske planine nad severnim bregom. Ne pozabite niti na panoramsko vožnjo z žičnico Loen Skylift, ki se dvigne nad 1000 metrov in razkrije izjemne poglede proti jezeru.

Lovatnet, Norveška. FOTO: Getty Images
Lovatnet, Norveška. FOTO: Getty Images

Dostop: Najbližje večje letališče je v Bergnu (ok. 200 km). Pot vodi po slikovitih fjordskih cestah.

Nastanitev: Družinsko vodeni hoteli v okolici ponujajo wellness in termalne bazene.

6. Ohridsko jezero, Severna Makedonija

Ohridsko jezero, staro približno štiri milijone let, je eden najstarejših vodnih ekosistemov na svetu. Zaradi več kot 200 endemičnih vrst ga pogosto imenujejo »evropski Galapagos«.

Jezero je čudovito v vseh letnih časih: ponuja kristalno čisto vodo, majhne ribiške vasice, zgodovinske obale in slikovita razgledišča. Poleti se voda ogreje na prijetnih 24 °C. Eden najbolj posebnih izletov je obisk rekonstruirane prazgodovinske koliščarske vasi v zalivu Kosti.

Dostop: Letališče Ohrid je oddaljeno približno 10 km od mestnega središča.

Nastanitev: Ob jezeru so priljubljeni hoteli s plažo in spa ponudbo.

7. Achensee, Avstrija

Achensee, največje tirolsko jezero, je zaradi modrozelenih odtenkov in strmih pobočij dobilo vzdevek »fjord Alp«. Voda, ki prihaja iz podzemnih izvirov, je izjemno čista, preglednost pa pogosto preseže 10 metrov.

Poleti se jezero ogreje na okoli 20 °C, zato je primerno za kopanje, supanje in izlete z ladjico. Ena najbolj privlačnih izkušenj je vožnja z zgodovinsko zobato železnico Achensee, ki od leta 1889 vozi iz Jenbacha do Seespitza in ponuja izjemne panoramske razglede.

LOWRES_00000085141_Strandbad-in-Achenkirch-Achensee_Achensee-Tourismus.jpg FOTO: Achensee Tourismus
LOWRES_00000085141_Strandbad-in-Achenkirch-Achensee_Achensee-Tourismus.jpg FOTO: Achensee Tourismus

Dostop: Najbližje letališče je Innsbruck (pribl. 50 km). Do jezera vozijo vlaki in avtobusi.

Nastanitev: Hoteli v Pertisau ponujajo čudovit pogled na jezero in sodobno wellness ponudbo.

Več iz teme

turizempotovanjaEvropska jezerajezeraznamenita jezera
ZADNJE NOVICE
07:45
Šport  |  Tekme
NBA

Neverjetna predstava Luke Dončića: Vem, da so vsi utrujeni, a prišli smo, da zmagamo

Dončić je priznal, da bo vesel, ko se bodo po dobrem tednu dni gostovanj vrnili domov.
16. 11. 2025 | 07:45
07:31
Novice  |  Svet
TRI NOVA NASELJA

Pri sosedih grdijo prvo ogljično nevtralno sosesko

Na Dunaju pospešeno gradijo nova občinska stanovanja. Sosesko bo odlikovala predvsem učinkovita energetska oskrba.
16. 11. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako posušiti kaki po japonski metodi hošigaki

Kako posušiti kaki po japonski metodi hošigaki – naraven postopek, ki trpkim sadežem podari sladkost in izjemen okus.
Karina Cunder Reščič16. 11. 2025 | 07:30
07:21
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Sedem evropskih jezer, ki jih morate obiskati vsaj enkrat v življenju

Evropski biseri, v katerih se zrcalijo gore, nebo in mir.
Miroslav Cvjetičanin16. 11. 2025 | 07:21
07:15
Bulvar  |  Domači trači
NAPADI IN ŽALJIVKE

»Najdi si moškega in splav preizkusi v praksi.« Zakaj Nika Kovač verjetno nikdar ne bo imela otrok?

Spregovorila je tudi o ranah in bolečini.
16. 11. 2025 | 07:15
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Veso (41) umrl pod streli v ljubljanskem lokalu: če imate kaj informacij, pokličite policijo

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
16. 11. 2025 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki