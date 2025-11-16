Sedem evropskih jezer, ki jih morate obiskati vsaj enkrat v življenju

Evropa je znana po čudovitih obalah, a prav tako navdušujejo skriti biseri v notranjosti, sanjska jezera, ki ponujajo nepozabne razglede, kristalno čisto vodo in dih jemajočo naravo.

The Independet je predstavil sedem evropskih jezer, ki bi jih moral obiskati vsak popotnik: od alpskih ikon do skandinavskih naravnih čudes.

1. Jezero Como, Italija

Jezero Como velja za eno najbolj slikovitih in prestižnih jezer v Evropi. Obkrožajo ga elegantna mesteca, mogočni alpski vrhovi in bleščeča modrina, ki ustvarjajo skoraj filmsko kuliso.

Jezero Como, Italija. FOTO: Getty Images

Za najlepše razglede se lahko popeljete s trajektom med Comom, Bellagiem in Varenno ali se zapeljete s funikularjem, vzpenjačo, na Brunate, kjer se razprostre panoramski pogled na celotno jezero. Ljubitelji miru lahko obiščejo tudi slovite botanične vrtove ob jezeru in se sprehodijo po urejenih obmorskih ulicah.

Dostop: Najbližje letališče je Milano Malpensa (ok. 80 km). Od tam do Coma vozi vlak, nato pa sledi kratka vožnja s trajektom do letoviških krajev.

Nastanitev: Hoteli na pobočjih nad Bellagiem ponujajo terase s čudovitimi razgledi.

2. Ženevsko jezero, Švica/Francija

Eden največjih vodnih biserov zahodne Evrope se razteza kar 72 kilometrov v dolžino in navdušuje s pogledi na švicarske in francoske Alpe. Ob jezeru se vrstijo urejena mesta, zgodovinske znamenitosti in izjemne panoramske točke.

Ženevsko jezero. FOTO: Getty Images

Ena najlepših izkušenj je vožnja z železnico Rochers-de-Naye, ki iz Montreuxa vodi do razglednih vrhov. Od tam se odpre pogled na masive od Eigerja do Mont Blanca. Popotniki radi obiščejo tudi grajsko mogočni Château de Chillon in se po jezeru zapeljejo z ladjami v slogu Belle Époque.

Dostop: Ženevsko letališče je le nekaj minut od obale, mesto Montreux pa je lahko dosegljivo z vlakom.

Nastanitev: Hoteli v slogu Belle Époque tik ob jezeru ponujajo nepozabne razglede.

3. Blejsko jezero, Slovenija

Blejsko jezero je eden najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije in velja za eno najbolj romantičnih evropskih destinacij. V osrčju ledeniškega jezera stoji ljubek otok s cerkvijo, nad gladino pa se dviga Blejski grad, postavljen na skalni pečini.

Blejsko jezero. FOTO: Špela Ankele

Najlepši način za obisk otoka je vožnja s tradicionalnim lesenim čolnom – pletno. Razgledi na jezero so najlepši z grajskega obzidja ali s priljubljenih razglednikov Ojstrica in Mala Osojnica. Po sprehodu se prileže še rezina znamenite kremne rezine.

Dostop: Redne avtobusne povezave vozijo z ljubljanskega letališča (pribl. 35 km). Železniška postaja Lesce-Bled je oddaljena približno 3 km.

Nastanitev: Hoteli ob vzhodni obali jezera ponujajo čudovit pogled na otok.

4. Loch Lomond, Škotska

Največje škotsko celinsko jezero navdušuje s surovo naravo, otočki in razgledi na starodavne vulkanske vrhove. Zaradi bližine Glasgowa je lahko dostopno, hkrati pa ohranja pristno divjino.

Med približno 30 otočki je najbolj priljubljen Inchcailloch, do katerega vozijo majhni leseni čolni. Pohodniške poti vodijo do mirnih razglednih točk, medtem ko je daljši obisk možen na največjem otoku Loch Lomonda – Inchmurrinu.

Loch Lomond, Škotska. FOTO: Getty Images/istockphoto

Za najbolj spektakularen razgled je priporočljiv vzpon na najvišji vrh nad jezerom, s katerega se ob lepem vremenu vidi tudi do 100 kilometrov daleč.

Dostop: Do jezera je z letališča Glasgow le približno 20 minut vožnje. Iz centra mesta vozi vlak do Ballocha.

Nastanitev: Ob jezeru se nahajajo razkošni hoteli s pogledom na vodo in notranjimi wellness centri.

5. Lovatnet, Norveška

Lovatnet je eden najbolj osupljivih skandinavskih biserov. Slovi po izjemni modrikasti barvi, ki jo ustvarja ledeniški prah, ter po gorskih vrhovih, visokih več kot 1800 metrov.

Najlepši razgledi se ponujajo iz razgledne točke Rakssetra – zgodovinske gorske planine nad severnim bregom. Ne pozabite niti na panoramsko vožnjo z žičnico Loen Skylift, ki se dvigne nad 1000 metrov in razkrije izjemne poglede proti jezeru.

Lovatnet, Norveška. FOTO: Getty Images

Dostop: Najbližje večje letališče je v Bergnu (ok. 200 km). Pot vodi po slikovitih fjordskih cestah.

Nastanitev: Družinsko vodeni hoteli v okolici ponujajo wellness in termalne bazene.

6. Ohridsko jezero, Severna Makedonija

Ohridsko jezero, staro približno štiri milijone let, je eden najstarejših vodnih ekosistemov na svetu. Zaradi več kot 200 endemičnih vrst ga pogosto imenujejo »evropski Galapagos«.

Jezero je čudovito v vseh letnih časih: ponuja kristalno čisto vodo, majhne ribiške vasice, zgodovinske obale in slikovita razgledišča. Poleti se voda ogreje na prijetnih 24 °C. Eden najbolj posebnih izletov je obisk rekonstruirane prazgodovinske koliščarske vasi v zalivu Kosti.

Dostop: Letališče Ohrid je oddaljeno približno 10 km od mestnega središča.

Nastanitev: Ob jezeru so priljubljeni hoteli s plažo in spa ponudbo.

7. Achensee, Avstrija

Achensee, največje tirolsko jezero, je zaradi modrozelenih odtenkov in strmih pobočij dobilo vzdevek »fjord Alp«. Voda, ki prihaja iz podzemnih izvirov, je izjemno čista, preglednost pa pogosto preseže 10 metrov.

Poleti se jezero ogreje na okoli 20 °C, zato je primerno za kopanje, supanje in izlete z ladjico. Ena najbolj privlačnih izkušenj je vožnja z zgodovinsko zobato železnico Achensee, ki od leta 1889 vozi iz Jenbacha do Seespitza in ponuja izjemne panoramske razglede.

LOWRES_00000085141_Strandbad-in-Achenkirch-Achensee_Achensee-Tourismus.jpg FOTO: Achensee Tourismus

Dostop: Najbližje letališče je Innsbruck (pribl. 50 km). Do jezera vozijo vlaki in avtobusi.

Nastanitev: Hoteli v Pertisau ponujajo čudovit pogled na jezero in sodobno wellness ponudbo.