Sedem simptomov, ki jih ne smete ignorirati! Telo pogosto opozarja, da nekaj ni v redu

Nenadna bolečina v prsih, izguba vida ali močne bolečine v trebuhu so opozorilni znaki, ob katerih večina ljudi hitro poišče zdravniško pomoč. Veliko težje pa je prepoznati manj očitne simptome, ki lahko prav tako nakazujejo resnejše zdravstvene težave.

Zdravniki opozarjajo, da telo pogosto pošilja opozorilne znake, ki jih ljudje prepogosto spregledajo ali pripišejo stresu, utrujenosti in vsakodnevnim obremenitvam. Med njimi so tudi naslednji simptomi, ki jih ni priporočljivo prezreti.

Nepojasnjena izguba telesne teže

Če izgubljate kilograme, ne da bi spremenili prehrano ali povečali telesno dejavnost, je to lahko znak zdravstvenih težav. Nepričakovano hujšanje je lahko povezano z motnjami delovanja ščitnice, sladkorno boleznijo, depresijo, boleznimi jeter ali celo rakavimi obolenji. Pozornost je priporočljiva predvsem, če v obdobju šestih do dvanajstih mesecev izgubite več kot pet odstotkov telesne teže.

Dolgotrajna ali visoka vročina

Povišana telesna temperatura je pogosto znak, da se telo bori proti okužbi. Če vročina vztraja več dni ali je zelo visoka, je priporočljiv posvet z zdravnikom. Dolgotrajna vročina lahko spremlja različne bakterijske, virusne ali druge okužbe, lahko pa je tudi posledica določenih zdravil ali drugih bolezni.

Težko dihanje

Zasoplost se lahko pojavi po večjem telesnem naporu, v vročini ali na visoki nadmorski višini, včasih pa opozarja na resnejše zdravstvene težave. Nenadno ali izrazito oteženo dihanje je lahko povezano z boleznimi pljuč, srca ali krvnega obtoka. V določenih primerih se lahko pojavi tudi ob hudih napadih tesnobe ali panike.

Spremembe pri odvajanju blata

Nenavadne spremembe prebave in odvajanja lahko kažejo na različne zdravstvene težave. Med opozorilne znake sodijo kri v blatu, zelo temno blato, dolgotrajna driska ali zaprtje ter bolečine v trebuhu, ki ne minejo. Takšne spremembe lahko spremljajo okužbe prebavil, kronične črevesne bolezni ali tudi resnejša obolenja debelega črevesa.

Zmedenost ali spremembe vedenja

Nenadna zmedenost, težave s koncentracijo ali opazne spremembe vedenja niso nekaj, kar bi smeli zanemariti. Vzrok so lahko okužbe, dehidracija, pomanjkanje hranil, duševne motnje ali reakcije na zdravila. Posebno pozornost je treba nameniti nenadnim spremembam pri starejših ljudeh.

Občutek sitosti po majhnem obroku

Če imate občutek sitosti že po nekaj grižljajih hrane, čeprav običajno pojeste več, je priporočljiv pregled pri zdravniku. Takšen občutek lahko spremljajo še slabost, napihnjenost, bruhanje ali izguba telesne teže. Med možnimi vzroki so prebavne motnje, razjede ali druge bolezni želodca.

Nenadni bliski svetlobe pred očmi

Svetlobni bliski ali svetle pike pred očmi so lahko pri nekaterih ljudeh povezani z migreno, v določenih primerih pa opozarjajo tudi na resnejše težave z očmi. Nenaden pojav bliskanja lahko pomeni spremembe na očesni mrežnici, zato strokovnjaki svetujejo čim hitrejši pregled, saj lahko pravočasno zdravljenje prepreči trajne poškodbe vida.