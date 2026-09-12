  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O STRESU

Šest opozorilnih znakov, da je stres že nevaren za vaše zdravje

Stres je lahko koristen, vendar le, dokler je kratkotrajen.
Pomembno je, da se človek zna psihološko odmakniti od stresnih dejavnikov. FOTO: Getty Images
Pomembno je, da se človek zna psihološko odmakniti od stresnih dejavnikov. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 9. 2026 | 07:00
8:36
A+A-

Ko postane kroničen, lahko začne vplivati na številne telesne funkcije. Nekateri opozorilni znaki so precej nenavadni in jih s stresom pogosto sploh ne povezujemo.

Obstajata dve pomembni obliki stresnega odziva. Kratkotrajni stres je lahko celo koristen, saj človeka spodbudi k boljšemu odzivu na zahtevne okoliščine, poveča zbranost in pomaga pri soočanju z izzivi.

Težava nastane, ko stres postane dolgotrajen. Takrat telo ostaja v stanju pripravljenosti, posledice pa se lahko začnejo kopičiti. Med drugim se pospešita srčni utrip in dihanje, zviša se krvni tlak, več krvi priteče v mišice, povečata se sproščanje adrenalina in aktivnost imunskega sistema.

Pomembno vlogo ima tudi kortizol, pogosto imenovan stresni hormon. V kratkem obdobju pomaga telesu zagotoviti več energije in izboljša sposobnost koncentracije. Pri dolgotrajnem stresu pa je lahko njegova raven dlje časa povišana, kar začne na telo delovati neugodno.

1. Nehoteno trzanje očesa

Eden manj znanih znakov stresa je trzanje oziroma drobno nehoteno krčenje mišice v veki. Pojav je pogosto povezan s stresom in pomanjkanjem spanja. Pri dolgotrajnem stresu je simpatični živčni sistem nenehno bolj dejaven, kar lahko povzroča kratke izbruhe živčne aktivnosti v predelu očesa in posledično trzanje mišice. Pojav je običajno začasen in praviloma ne vpliva na vid. Vendar lahko skrb zaradi trzanja povzroči še več napetosti in tako težavo dodatno okrepi.

Kaj lahko pomaga? Kakovostnejši spanec, hladen obkladek in zmanjšanje uživanja kofeina ter alkohola so lahko kratkoročno koristni. Še pomembneje pa je poiskati vzrok kroničnega stresa. Pri dolgotrajnih težavah lahko pomaga pogovor z ustreznim strokovnjakom. Pomembno je tudi, da človek ne ostane sam s svojimi težavami. Podpora družine, prijateljev in okolice lahko zmanjša občutek osamljenosti in obremenjenosti.

2. Vztrajen kovinski okus v ustih

Kronični stres ne vpliva samo na počutje, ampak lahko povzroči tudi telesne spremembe. Med manj znanimi je vztrajen kovinski okus v ustih, ki ga medicina označuje kot motnjo okušanja. Slina ni zgolj tekočina, ki ohranja usta vlažna. Ščiti ustno votlino, nevtralizira kisline, pomaga odstranjevati bakterije in omogoča prenos molekul okusa do receptorjev na jeziku. Stres lahko vpliva na njeno količino in sestavo, zato se lahko spremeni tudi zaznavanje okusov. Kovinski okus lahko dodatno povzročijo ali poslabšajo refluks, škrtanje z zobmi med spanjem in vnetja v ustni votlini. Kaj lahko pomaga? Pomembno je dovolj piti ter redno ščetkati zobe in čistiti medzobne prostore. Pri suhosti ust lahko pomaga žvečenje žvečilnega gumija brez sladkorja oziroma uživanje hrustljave surove zelenjave.

Če težave izvirajo iz prebavil, lahko pomaga izogibanje poznim obrokom ter zelo kisli hrani in pijači. Prav tako je smiselno zvečer omejiti kofein in alkohol.

3. Izčrpanost, ki ne mine

Dolgotrajen stres človeka ne izčrpa samo duševno. Lahko povzroči tudi vztrajno pomanjkanje energije. Ko sta telo in možgani nenehno v stanju pripravljenosti, je organizem ves čas obremenjen. K temu se pogosto pridruži slabši spanec, zaradi katerega se občutek utrujenosti še poveča. Motnje spanja lahko ustvarijo začaran krog: človek se zaradi stresa slabše spočije, zaradi pomanjkanja spanja pa se s stresom še težje spopada.

Kaj lahko pomaga? Pomembno je, da se človek zna psihološko odmakniti od stresnih dejavnikov. To pomeni, da po koncu delovnega dne ne razmišlja ves čas o težavah, ne preverja neprestano elektronske pošte in dela ne prenaša v prosti čas. Pomaga lahko vsaka dejavnost, ki človeka resnično odmakne od vsakodnevnih skrbi, od telesne aktivnosti in sprehoda v naravi do ustvarjalnih dejavnosti, glasbe ali drugih hobijev. Ključno ni samo, kaj počnemo, temveč predvsem to, da se med dejavnostjo zares odklopimo od stresnih misli.

4. Nenadni izbruhi aken v odraslosti

Čeprav imajo akne številne možne vzroke, je lahko eden od sprožilcev tudi stres. Ta lahko poslabša stanje kože pri ljudeh, ki so z aknami že sicer nagnjeni k težavam. Pri dolgotrajnem stresu telo sprošča več stresnih hormonov, ki lahko vplivajo na delovanje žlez lojnic. Posledica je lahko povečano nastajanje kožnega loja in več vnetja okoli por. Stres lahko vpliva tudi na vedenje. Nekateri se pogosteje dotikajo obraza, stiskajo mozolje ali zanemarijo običajno nego kože, kar težave še poslabša.

Kaj lahko pomaga? Če se akne nenadoma pojavijo v odraslosti ali se njihovo stanje izrazito poslabša, je smiselno poiskati strokovni nasvet. Pri zdravljenju se lahko uporabljajo različni pripravki, med drugim tisti s salicilno kislino ali retinoidi, vendar je izbira odvisna od stanja kože. Najpomembnejše je, da se poleg kože obravnava tudi vzrok, če je ta povezan z dolgotrajnim stresom.

5. Težave s spominom in koncentracijo

Med močnim stresom lahko visoka raven kortizola vpliva na dele možganov, ki sodelujejo pri nastajanju in priklicu spominov ter pri odločanju in pozornosti. Zato se lahko človeku dogaja, da pozablja stvari, izgublja koncentracijo ali težje razmišlja. Pri dolgotrajnem stresu so lahko spremembe izrazitejše, vendar so težave s spominom zaradi stresa pogosto začasne in se lahko po zmanjšanju obremenitve izboljšajo.

Kaj lahko pomaga? Koristno je, da človek svoje misli zapiše. Pisanje lahko pomaga razjasniti, kaj se dogaja, upočasniti miselni tok in ustvariti določeno čustveno distanco do problema. Raziskave kažejo, da lahko tako imenovano izrazno pisanje zmanjša občutke depresivnosti, tesnobe in stresa. Pomembna je tudi telesna aktivnost. Pomaga lahko že hoja v naravi, še posebej učinkovita pa je lahko redna aerobna vadba. Gibanje lahko pomaga uravnavati stresni odziv, izboljša spanec in človeka za nekaj časa odvrne od skrbi.

6. Pogosta potreba po uriniranju brez jasnega razloga

Pogostejše uriniranje ljudje pogosto pripišejo okužbi sečil ali težavam s prostato. V nekaterih primerih pa je lahko povezano tudi s stresom. Ko smo živčni ali pod pritiskom, živčni sistem preide v stanje povečane pripravljenosti. Takrat postanejo telesni signali, ki jih sicer komaj opazimo, bolj izraziti. Med njimi je lahko tudi občutek, da moramo na stranišče. Odziv »boj ali beg« lahko hkrati povzroči napetost mišic, tudi mišic medeničnega dna, kar lahko občutek potrebe po uriniranju še okrepi.

Kaj lahko pomaga? Pomembno je, da čez dan zaužijemo dovolj tekočine, vendar je smiselno omejiti pijače, ki lahko dražijo mehur, predvsem kofein, alkohol in zelo kisle napitke.

Če je težava predvsem ponoči, lahko pomaga tudi omejitev pitja približno eno uro pred spanjem. Pri nekaterih ljudeh je koristno, da ne odidejo na stranišče ob vsakem najmanjšem občutku potrebe, če vedo, da mehur ni poln. Pogosto uriniranje pa je lahko tudi znak drugih zdravstvenih težav. Če je novo, izrazito ali vztrajno, ga zato ni smiselno avtomatično pripisati stresu.

Kronični stres je opozorilo, ki ga ne gre ignorirati

Trzanje očesa, kovinski okus v ustih, nepojasnjena utrujenost, nenadni izbruhi aken, težave s spominom in pogostejše uriniranje imajo lahko številne različne vzroke. Kronični stres je le eden od njih. Če se več takšnih težav pojavlja hkrati in vztrajajo dlje časa, je pomembno pogledati širšo sliko. Dolgotrajnega stresa ni dobro obravnavati kot nekaj, kar bo preprosto minilo samo od sebe.

Urejanje spanja, redna telesna aktivnost, kakovostni odnosi, čas brez dela in zavestno umikanje od stresnih dejavnikov so lahko pomembni koraki. Pri vztrajnih ali izrazitih težavah pa je priporočljivo poiskati strokovno pomoč in preveriti, ali za simptomi morda tiči drug zdravstveni razlog.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

stresduševno zdravjeutrujenosttežave s spominomkoncentracija
ZADNJE NOVICE
07:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O STRESU

Šest opozorilnih znakov, da je stres že nevaren za vaše zdravje

Stres je lahko koristen, vendar le, dokler je kratkotrajen.
Miroslav Cvjetičanin12. 9. 2026 | 07:00
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
VIRUS

Virus Zahodnega Nila! Okužene vrane v Ljubljani in Grosuplju

Virus Zahodnega Nila so potrdili pri dveh poginulih sivih vranah. Na Hrvaškem je po okužbi šest ljudi hudo zbolelo.
Aleksander Brudar12. 9. 2026 | 06:45
06:32
Novice  |  Svet
DENAR

Ste slišali, kaj je Donald Trump za božič podaril najbližjim sodelavcem?

Skoraj 39.000 evrov je prejela njegova izvršna pomočnica Natalie Harp.
12. 9. 2026 | 06:32
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
NOVA PESEM

Žan Serčič: zazvonili so poročni zvonovi (Suzy)

Priljubljeni pevec se je za en dan prelevil v ženina, želja, da bi se nekoč povsem zares sprehodil do oltarja, pa je ostala nekje med sanjami in resničnostjo.
12. 9. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To so štiri astrološka znamenja, ki ne pozabijo izdaje! Ste med njimi?

Posebej dobro si zapomnijo situacije, ko nekdo ne drži besede ...
12. 9. 2026 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
NAROD ŽALUJE

Po hudi bolezni je umrl kralj

Prestol zasedel pri komaj treh letih, zaradi hude bolezni pa umrl star 34 let.
12. 9. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
HITER PREVZEM POŠILJK

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Spletni vdori v medicinske pripomočke in kako se pred njimi zavarujemo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Otroci, pes, voda in umazani čevlji: katera tla bodo preživela vse to?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki