Šest tednov brez sladkorja: telo se spremeni bolj, kot si mislite

Sladkor je danes skoraj povsod, ne le v očitnih sladkarijah, temveč tudi v kruhu, pripravljenih jedeh, kosmičih za zajtrk, omakah in celo v živilih, kjer ga sploh ne bi pričakovali. Prav zato se mnogi sploh ne zavedajo, koliko ga zaužijejo vsak dan.

Čeprav veliko ljudi meni, da se prehranjujejo razmeroma zdravo, so sladki prigrizki pogosto stalnica vsakdana. Košček čokolade po kosilu, piškot ob kavi ali sladkan napitek se zdijo nedolžni, a se hitro naberejo v količine, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje.

Prekomerno uživanje sladkorja škoduje zobem, povečuje tveganje za debelost, sladkorno bolezen tipa 2, vnetja v telesu, težave z jetri in srčno-žilne bolezni. Novejše raziskave pa kažejo tudi povezavo med prehrano z veliko sladkorja ter večjo tesnobo, slabšim razpoloženjem in celo depresijo.

Sladkor tudi tam, kjer ga ne pričakujete

Presenetljivo veliko sladkorja se skriva v vsakdanjih izdelkih. Rezina običajnega kruha lahko vsebuje več kot gram sladkorja, pripravljen sendvič več gramov, še več pa ga najdemo v gotovih jedeh, kosmičih za zajtrk in različnih omakah.

Posebej problematična so ultra predelana živila, ki pogosto vsebujejo veliko dodanega sladkorja, hkrati pa manj hranil kot polnovredna živila, kot so sadje, zelenjava in polnozrnata žita.

Prav rafinirani oziroma dodani sladkorji predstavljajo največjo težavo. Sem sodijo sladkor v sladkarijah, gaziranih pijačah, sadnih sokovih, sirupih in številnih industrijsko pripravljenih izdelkih.

Zakaj nas sladkor tako hitro zasvoji

Sladek okus je človeku prijeten že od rojstva. Težava pa nastane, ker sodobna prehrana omogoča skoraj neomejen dostop do zelo sladkih živil po nizki ceni. Ko zaužijemo veliko sladkorja, se raven sladkorja v krvi hitro dvigne. Če se to pogosto ponavlja, lahko telo postane manj občutljivo na inzulin, kar povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni.

Sladkor pa vpliva tudi na možgane. Aktivira sistem nagrajevanja in spodbuja sproščanje dopamina, hormona dobrega počutja. Zato ob sladki hrani občutimo zadovoljstvo in nagrado, kar lahko ustvari močan krog ponavljanja. Zaradi tega se marsikdo znajde v začaranem krogu: več sladkorja, kot zaužije, bolj si ga želi.

Prvi dnevi brez sladkorja so najtežji

Odpoved sladkorju ni preprosta. V prvih dneh se pogosto pojavijo močne želje po sladkem, predvsem popoldne ali ob družabnih dogodkih, kjer so sladice na dosegu roke. Veliko ljudi poroča tudi o občutku, da jim nekaj manjka, ter o brezciljnem odpiranju hladilnika v iskanju »nečesa sladkega«.

A hkrati se lahko že zelo hitro pokažejo prve pozitivne spremembe. Ena najpogostejših je bolj stabilna raven energije čez dan. Popoldanska utrujenost po kosilu se zmanjša, prav tako občutek nenadnih padcev energije.

Po treh tednih se okus spremeni

Zanimivo je, da se telo na manj sladkorja začne privajati zelo hitro. Že po nekaj dneh se brbončice začnejo prilagajati, naravno sladka živila pa postanejo izrazitejšega okusa. Po približno treh tednih številni opažajo, da sladkih prigrizkov sploh ne pogrešajo več tako pogosto. Sadje postane slajše, tudi jabolko ali grozdje lahko zadovoljita željo po sladkem. Mnogi začnejo posegati po bolj zdravih alternativah, kot so oreščki, olive, sadje ali doma pripravljeni napitki brez dodanega sladkorja.

Kaj se dogaja v telesu

Z zmanjšanjem vnosa sladkorja se lahko izboljša občutljivost na inzulin, znižajo se trigliceridi oziroma maščobe v krvi, zmanjša pa se tudi kopičenje maščobe v jetrih. Raziskave kažejo, da lahko že kratkotrajno zmanjšanje dodanega sladkorja pozitivno vpliva na krvni tlak, telesno sestavo in splošno počutje. Poleg tega se zmanjša tudi občutek stalne lakote. Po obrokih ni več tako izrazitih nihanj krvnega sladkorja, zato je manj nenadnih napadov lakote in manj potrebe po hitrih sladkih prigrizkih.

Ko se sladkor vrne, je okus povsem drugačen

Po več tednih brez sladkorja se zgodi nekaj presenetljivega, živila, ki so bila prej povsem običajna, postanejo skoraj neprijetno sladka. Piškoti, sladki kosmiči ali industrijske sladice pogosto delujejo pretirano sladko, okus sladkorja pa preglasi vse ostale okuse. Mnogi zato ugotovijo, da nekdanji »priboljški« niso več tako privlačni kot prej.

Popolna prepoved ni nujna

Strokovnjaki poudarjajo, da sladkor ni sovražnik, če ga uživamo zmerno. Težava nastane pri vsakodnevnem pretiravanju, ki se ga pogosto sploh ne zavedamo. Zato je za dolgoročni uspeh pogosto boljša rešitev postopno zmanjševanje kot popolna prepoved. Omejitev sladkih priboljškov med tednom, več doma pripravljene hrane ter manj ultra predelanih izdelkov lahko že prinesejo veliko razliko.

Največja sprememba pa se pogosto zgodi v glavi, ko sladkarije niso več vsakodnevna navada, temveč občasna izbira. In prav takrat telo pokaže, da brez vsakodnevnega sladkorja pravzaprav deluje veliko bolje.