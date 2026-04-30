Sezona vzponov na Mount Everest 2026 se začenja: odprta pot do tabora 1

Nova sezona vzponov na Mount Everest se je uradno začela. Po tednih negotovosti glede prehoda skozi nevarni Khumbu Icefall so iz Himalaje končno prispele spodbudne novice, pot do prvega višinskega tabora je odprta.

Po zadnjih informacijah z gore so ekipe uspešno uredile prehod skozi ledenik in vzpostavile varno pot do Tabora 1, kar pomeni začetek glavnega dela plezalne sezone 2026. Pri postavljanju poti so sodelovale odprave AltaPro, Elite in Imagine, pomembno vlogo pa so odigrali tudi nepalski visokogorski delavci.

Postavljanje taborov in priprave na vzpone

Na posnetkih iz baznega tabora je že videti prve šotore v Taboru 1, kar je bistveno izboljšalo razpoloženje med alpinisti. V naslednjih dneh bo poudarek na vzpostavitvi Taborov 1 in 2, medtem ko bodo ekipe za nameščanje vrvi nadaljevale delo proti višjim delom gore.

Izkušenejši plezalci in ekipe, ki ciljajo na rekorde, naj bi se skozi ledenik začeli premikati že v naslednjih dneh, predvsem zaradi aklimatizacije. Večina drugih odprav pa bo na prve vzpone počakala še nekaj dni.

Ključno vprašanje: prvo vremensko okno

Naslednji pomemben mejnik sezone bo prvo stabilno vremensko okno. Tradicionalno se močni vetrovi umaknejo proti Tibetu okoli 10. ali 11. maja, kar omogoči ugodnejše razmere za dosego vrha. Vprašanje pa ostaja, ali bo celotna infrastruktura taborov do takrat že pripravljena.

Veliko zanimanje za vzpon

Po zadnjih podatkih je bilo izdanih več kot 400 dovoljenj za vzpon na Everest, končno število pa naj bi se povzpelo na okoli 430 do 440. Poleg tega dodatno obremenitev na poti predstavljajo še plezalci, ki se odpravljajo na sosednji vrh Lhotse, saj si del trase in bazni tabor delijo z odpravo na Everest.

Sezona 2026 se tako začenja z optimizmom in velikimi pričakovanji, a tudi z zavedanjem, da bodo razmere na najvišji gori sveta znova postavile alpiniste pred izjemne izzive.