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KDOR NE SKAČE

Skoki za močnejše kosti. Preprosta vadba, ki lahko pomaga upočasniti staranje

Ženske običajno izgubljajo kostno maso hitreje kot moški, predvsem zaradi manjših in tanjših kosti ter hormonskih sprememb po menopavzi.
Dobra novica je, da vsakodnevna vadba ni nujna. FOTO: Getty Images
Dobra novica je, da vsakodnevna vadba ni nujna. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 7. 2026 | 07:00
3:49
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Skoki so lahko eden najbolj učinkovitih načinov za ohranjanje zdravih kosti v zrelih letih. Strokovnjaki opozarjajo, da se z leti kostna masa postopoma zmanjšuje, zato postanejo kosti bolj krhke in dovzetne za zlome.

Raziskave kažejo, da lahko redna vadba z obremenitvijo telesa, kot so skoki, spodbuja nastajanje kostnine in povečuje kostno gostoto. Ta je pomemben kazalnik trdnosti kosti ter tveganja za zlome.

Že nekaj skokov lahko naredi razliko

V eni izmed raziskav je deset visoko intenzivnih skokov dvakrat na dan v obdobju štirih mesecev pomembno povečalo kostno gostoto kolkov pri ženskah, starih med 25 in 50 let. Strokovnjaki poudarjajo, da so koristi največje pri redni vadbi, saj je izboljševanje kostne gostote z leti vse težje.

Zakaj so kosti z leti šibkejše?

Ženske običajno izgubljajo kostno maso hitreje kot moški, predvsem zaradi manjših in tanjših kosti ter hormonskih sprememb po menopavzi. Vendar zmanjševanje kostne gostote prizadene oba spola, na hitrost propadanja kosti pa vplivajo tudi genetika, prehrana in zdravstveno stanje. Zato imajo življenjske navade ključno vlogo pri ohranjanju zdravja kosti.

Poleg skokov sta pomembna prehrana in vadba za moč

Za zdrave kosti je priporočljivo:

  • uživati dovolj sadja in zelenjave,
  • zagotoviti ustrezen vnos kalcija in vitamina D,
  • redno izvajati vadbo za moč,
  • vključiti aktivnosti z obremenitvijo telesa, kot so skoki, hitra hoja ali tek.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da so za kosti najbolj koristne vaje, pri katerih telo ob pristanku ali opori prenese večjo obremenitev na skelet.

Ni treba skakati vsak dan

Dobra novica je, da vsakodnevna vadba ni nujna. Že nekaj deset skokov nekajkrat tedensko lahko dolgoročno ugodno vpliva na kostno gostoto. Prve izboljšave so lahko opazne v približno šestih mesecih. Takšna vadba je lahko koristna tako za mlajše kot starejše odrasle, če je prilagojena posameznikovemu telesnemu stanju.

Kdaj je potrebna previdnost?

Skoki niso primerni za vsakogar. Pomembno:

Če ima posameznik bolečine v sklepih, izrazito zmanjšano mišično moč ali osteoporozo, naj se pred začetkom rednega skakanja posvetuje z zdravnikom ali fizioterapevtom. Pri osebah z osteoporozo lahko nenadzorovani skoki povečajo tveganje za zlom. Priporočljivo je najprej okrepiti mišice okoli kolkov in hrbtenice z vadbo za moč, šele nato postopoma vključevati skoke.

Kateri skoki so najbolj učinkoviti?

Največ koristi za kosti prinašajo eksplozivni skoki:

  • skoki naprej in nazaj,
  • skoki v stran,
  • skoki na škatlo,
  • drugi visoko intenzivni skoki z močnim pristankom.

Preskakovanje kolebnice je sicer priljubljena vadba, vendar za povečanje kostne gostote ni najboljša izbira, saj je obremenitev ob pristanku manjša.

Vsako gibanje je boljše kot sedenje

Strokovnjaki se strinjajo, da lahko vsaka dejavnost, ki obremeni noge in skelet, pomaga upočasniti izgubo kostne mase. Tudi manjša sprememba življenjskega sloga je boljša kot popolna telesna neaktivnost. Za ohranjanje zdravih kosti v zrelih letih zato ni nujno potrebna zapletena vadba, včasih je dovolj že nekaj pravilno izvedenih skokov na teden.

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