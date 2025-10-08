  • Delo d.o.o.
ŽENSKE, TO MORATE VEDETI

Skriti sindrom, ki prizadene milijone žensk – bi ga prepoznali?

Sindrom policističnih jajčnikov je ena najpogostejših hormonskih motenj pri ženskah, a ga večina sploh ne prepozna. Preverite, kateri znaki opozarjajo, da ga imate morda tudi vi.
Natančen vzrok ni znan, vendar gre pogosto za dedno motnjo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 8. 10. 2025 | 11:30
Tisoče žensk po svetu, tudi v Sloveniji, živi s sindromom, ne da bi sploh vedele zanj. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da gre za resen javnozdravstveni problem, saj sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) prizadene kar 8 do 13 odstotkov žensk v rodni dobi, več kot 70 odstotkov pa jih ostaja neodkritih.

Kaj je PCOS?

PCOS je hormonska motnja, ki vpliva tako na telesno kot čustveno počutje. Gre za stanje, pri katerem so jajčniki povečani in vsebujejo številne drobne ciste. Sindrom je pogosto dedne narave, vendar se njegovi znaki in vplivi razlikujejo med posameznicami in tudi med različnimi etničnimi skupinami.

Najpogostejši simptomi

Znaki PCOS se običajno pojavijo v pozni adolescenci ali zgodnjih dvajsetih letih. Med pogostejše simptome sodijo:

  • neredne ali popolnoma izostale menstruacije,
  • težave z zanositvijo zaradi neredne ovulacije,
  • povečana poraščenost po obrazu, prsih, hrbtu ali zadnjici (hirzutizem),
  • pridobivanje telesne teže,
  • redčenje las in izpadanje na lasišču,
  • mastna koža in akne.

Ženske s PCOS imajo pogosto tudi povišano tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, visok holesterol in druge presnovne motnje.

Kako se postavi diagnoza?

Za diagnozo PCOS morajo biti prisotni vsaj dva od treh spodaj navedenih kriterijev:

  • znaki ali laboratorijski dokazi povišanih moških hormonov (androgenov) – kot so akne, poraščenost ali izpadanje las,
  • neredne ali odsotne menstruacije,
  • policistični jajčniki na ultrazvoku.
  • Krvne preiskave pokažejo spremenjene ravni hormonov, med njimi testosterona, estrogena, luteinizirajočega hormona (LH), inzulina in anti-müllerjevega hormona (AMH).

Zakaj nastane PCOS?

Natančen vzrok ni znan, vendar gre pogosto za dedno motnjo. Ključno vlogo ima odpornost na inzulin, hormon, ki uravnava raven sladkorja v krvi. Pri PCOS telo proizvede več inzulina, kar spodbuja jajčnike k večji proizvodnji testosterona. Prekomerna telesna teža ali debelost to težavo še poslabša.

Kako se PCOS zdravi?

Čeprav PCOS ni ozdravljiv, ga je mogoče uspešno obvladovati. Zdravniki priporočajo:

  • zdravo, uravnoteženo prehrano z zmanjšanim vnosom sladkorjev,
  • redno telesno dejavnost,
  • zmanjšanje telesne teže, če je to potrebno.

Za lajšanje simptomov so na voljo tudi zdravila, ki uravnavajo menstrualni cikel, zmanjšajo poraščenost ali pomagajo pri zanositvi. V redkih primerih, ko zdravila niso učinkovita, se izvede laparoskopski poseg (t. i. ovarian drilling), pri katerem s toploto ali laserjem odstranijo del tkiva, ki proizvaja androgene.

Zakaj nas boli vrat? To so glavni krivci

Z zgodnjo prepoznavo do boljšega zdravja

Če opazite katerega od simptomov, se posvetujte z ginekologom. Pravočasna diagnoza in sprememba življenjskega sloga lahko preprečita dolgoročne zaplete, kot so sladkorna bolezen, neplodnost ali srčno-žilne bolezni.

Kaj to pomeni za športne rekreativke?

Sindrom policističnih jajčnikov se pri športnicah pogosto izraža nekoliko drugače kot pri ženskah, ki se ne ukvarjajo redno s telesno dejavnostjo, vendar je kljub temu lahko resna ovira za doseganje vrhunskih rezultatov in ohranjanje zdravja.

To so maščobe, ki lahko upočasnijo staranje. Znanstveniki razkrivajo presenetljive učinke

Pri športnicah so simptomi včasih prikriti, saj imajo zaradi nizkega odstotka telesne maščobe in visoke ravni fizične aktivnosti že sicer neredne menstruacije ali hormonske spremembe. To lahko vodi do pozne diagnoze.

Kako se PCOS kaže pri športnicah

Neredne menstruacije ali amenoreja (izostanek menstruacije), pri športnicah se to pogosto pripisuje »atletski amenoreji«, vendar je lahko vzrok PCOS.

  • Utrujenost in nihanja energije – posledica hormonskega neravnovesja in inzulinske rezistence.
  • Težave z regeneracijo – PCOS lahko vpliva na sposobnost telesa, da se učinkovito obnovi po treningih.
  • Akne in povečana poraščenost – posledica povišanih ravni androgenov.
  • Težje uravnavanje telesne teže – kljub intenzivni vadbi imajo nekatere športnice težave z izgubo maščobe, zlasti v predelu trebuha.

Vpliv na zmogljivost

Hormonska neravnovesja vplivajo na presnovo, mišično rast, vzdržljivost in psihično stabilnost. Študije kažejo, da lahko inzulinska rezistenca zmanjša učinkovitost porabe energije in vpliva na vzdržljivostne sposobnosti. Po drugi strani pa imajo nekatere športnice s PCOS zaradi višjih ravni testosterona lahko večjo mišično maso in moč, kar je lahko prednost v nekaterih disciplinah.

Ključ: individualno prilagojen pristop

Zdravljenje in upravljanje PCOS pri športnicah zahteva posebno prilagoditev:

  • Prehrana z nadzorovanim vnosom ogljikovih hidratov in ustrezno podporo mikrohranil.
  • Uravnotežen program vadbe, ki vključuje tako vzdržljivost kot moč, a brez pretiranega stresa.
  • Redno spremljanje hormonov in menstrualnega ciklusa.
  • Po potrebi tudi zdravniški nadzor in sodelovanje z ginekologom ter športnim nutricionistom.

