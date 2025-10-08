Skriti sindrom, ki prizadene milijone žensk – bi ga prepoznali?

Galerija
Tisoče žensk po svetu, tudi v Sloveniji, živi s sindromom, ne da bi sploh vedele zanj. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da gre za resen javnozdravstveni problem, saj sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) prizadene kar 8 do 13 odstotkov žensk v rodni dobi, več kot 70 odstotkov pa jih ostaja neodkritih.
PCOS je hormonska motnja, ki vpliva tako na telesno kot čustveno počutje. Gre za stanje, pri katerem so jajčniki povečani in vsebujejo številne drobne ciste. Sindrom je pogosto dedne narave, vendar se njegovi znaki in vplivi razlikujejo med posameznicami in tudi med različnimi etničnimi skupinami.
Znaki PCOS se običajno pojavijo v pozni adolescenci ali zgodnjih dvajsetih letih. Med pogostejše simptome sodijo:
Ženske s PCOS imajo pogosto tudi povišano tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, visok holesterol in druge presnovne motnje.
Za diagnozo PCOS morajo biti prisotni vsaj dva od treh spodaj navedenih kriterijev:
Natančen vzrok ni znan, vendar gre pogosto za dedno motnjo. Ključno vlogo ima odpornost na inzulin, hormon, ki uravnava raven sladkorja v krvi. Pri PCOS telo proizvede več inzulina, kar spodbuja jajčnike k večji proizvodnji testosterona. Prekomerna telesna teža ali debelost to težavo še poslabša.
Čeprav PCOS ni ozdravljiv, ga je mogoče uspešno obvladovati. Zdravniki priporočajo:
Za lajšanje simptomov so na voljo tudi zdravila, ki uravnavajo menstrualni cikel, zmanjšajo poraščenost ali pomagajo pri zanositvi. V redkih primerih, ko zdravila niso učinkovita, se izvede laparoskopski poseg (t. i. ovarian drilling), pri katerem s toploto ali laserjem odstranijo del tkiva, ki proizvaja androgene.
Če opazite katerega od simptomov, se posvetujte z ginekologom. Pravočasna diagnoza in sprememba življenjskega sloga lahko preprečita dolgoročne zaplete, kot so sladkorna bolezen, neplodnost ali srčno-žilne bolezni.
Sindrom policističnih jajčnikov se pri športnicah pogosto izraža nekoliko drugače kot pri ženskah, ki se ne ukvarjajo redno s telesno dejavnostjo, vendar je kljub temu lahko resna ovira za doseganje vrhunskih rezultatov in ohranjanje zdravja.
Pri športnicah so simptomi včasih prikriti, saj imajo zaradi nizkega odstotka telesne maščobe in visoke ravni fizične aktivnosti že sicer neredne menstruacije ali hormonske spremembe. To lahko vodi do pozne diagnoze.
Neredne menstruacije ali amenoreja (izostanek menstruacije), pri športnicah se to pogosto pripisuje »atletski amenoreji«, vendar je lahko vzrok PCOS.
Hormonska neravnovesja vplivajo na presnovo, mišično rast, vzdržljivost in psihično stabilnost. Študije kažejo, da lahko inzulinska rezistenca zmanjša učinkovitost porabe energije in vpliva na vzdržljivostne sposobnosti. Po drugi strani pa imajo nekatere športnice s PCOS zaradi višjih ravni testosterona lahko večjo mišično maso in moč, kar je lahko prednost v nekaterih disciplinah.
Zdravljenje in upravljanje PCOS pri športnicah zahteva posebno prilagoditev: