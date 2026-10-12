Sladila v kavi in čaju niso tako nedolžna, kot se zdi. Raziskava opozarja na vpliv na črevesje in krvni sladkor

Umetna sladila, ki jih številni uporabljajo namesto sladkorja v kavi, čaju in drugih živilih, morda niso tako nevtralna za zdravje, kot so dolgo domnevali. Raziskava na ljudeh je pokazala, da lahko nekatera sladila spremenijo črevesno mikrobioto in vplivajo na presnovo glukoze. Znanstveniki opozarjajo, da se ljudje na te snovi ne odzivamo enako in da bodo za zanesljivejšo oceno dolgoročnih učinkov potrebne dodatne raziskave.

Kako umetna sladila vplivajo na črevesno mikrobioto?

Raziskovalci so v študijo vključili 120 ljudi, ki so se pred začetkom raziskave dosledno izogibali živilom in pijačam z umetnimi sladili. Udeležence so razdelili v šest skupin. Štiri skupine so dva tedna uživale po eno od štirih sladil, in sicer saharin, sukralozo, aspartam ali stevio. Količine so bile nižje od sprejemljivega dnevnega vnosa. Preostali dve skupini sta bili kontrolni in sladil nista uživali.

Rezultati so pokazali, da so vsa štiri sladila po dveh tednih spremenila sestavo in delovanje črevesne mikrobiote. Spremenile so se tudi majhne molekule, ki jih črevesni mikroorganizmi izločajo v kri. Vsako sladilo je povzročilo nekoliko drugačne spremembe. Črevesna mikrobiota je skupnost bakterij in drugih mikroorganizmov, ki živijo predvsem v prebavilih. Sodeluje pri prebavi, presnovi in delovanju imunskega sistema. Njeno ravnovesje je zato pomembno za zdravje. Spremembe v sestavi in delovanju te skupnosti imenujemo disbioza. Ta izraz označuje porušeno ravnovesje mikroorganizmov, vendar vsaka sprememba mikrobiote še ne pomeni nujno bolezni ali škodljivega učinka na zdravje.

Dve sladili sta vplivali na presnovo glukoze

Posebno pozornost raziskovalcev sta pritegnila saharin in sukraloza. Pri udeležencih, ki so uživali ti sladili, so ugotovili pomembne spremembe v toleranci za glukozo, torej v sposobnosti telesa, da po zaužitju sladkorja ustrezno uravnava raven glukoze v krvi. Motnje presnove glukoze so pomembne, ker so lahko povezane z večjim tveganjem za presnovne bolezni. Mednje sodijo sladkorna bolezen tipa 2, debelost in nekatere druge motnje presnove. Vendar rezultatov ni mogoče razumeti kot dokaz, da uživanje saharina ali sukraloze neposredno povzroča sladkorno bolezen. Raziskava je trajala le dva tedna, zato ne more odgovoriti na vprašanje, kakšni so dolgoročni učinki rednega uživanja teh sladil ali ali ugotovljene spremembe dejansko vodijo v razvoj bolezni.

Raziskovalci poudarjajo tudi, da so se posamezniki na sladila odzivali različno. Pri nekaterih so bile spremembe v presnovi glukoze izrazitejše, pri drugih manjše. To kaže, da je lahko vpliv sladil odvisen tudi od značilnosti posameznikove črevesne mikrobiote.

Sladila so pogosto skrita v živilih

Sladil ne zaužijemo samo takrat, ko jih sami dodamo v kavo ali čaj. Najdemo jih lahko tudi v številnih izdelkih, ki so označeni kot izdelki brez sladkorja ali z zmanjšano energijsko vrednostjo. Pogosto so prisotna v brezalkoholnih pijačah, žvečilnih gumijih, mlečnih izdelkih, sladicah in drugih predelanih živilih. Proizvajalci v enem izdelku včasih uporabljajo tudi več različnih sladil, zato je njihov skupni vnos težje oceniti. Za potrošnike je zato pomembno, da preverjajo seznam sestavin. Med pogosto uporabljenimi sladili so saharin, sukraloza, aspartam in steviolni glikozidi, ki jih pridobivajo iz rastline stevia. Čeprav se vsa uporabljajo za doseganje sladkega okusa, se njihove kemične lastnosti in učinki na telo lahko razlikujejo.

Ugotovitve raziskave obenem opozarjajo, da sladil ni mogoče obravnavati kot povsem enotne skupine. Posamezna sladila imajo lahko različne učinke, pomembna pa sta tudi količina in pogostost uživanja.

Ali so umetna sladila varna?

Odobrena sladila morajo pred uporabo v živilih prestati oceno varnosti. V Evropski uniji njihovo uporabo urejajo predpisi, ki določajo, katera sladila se lahko uporabljajo, v katerih živilih in v kakšnih količinah. Pri ocenjevanju varnosti se upošteva tudi sprejemljivi dnevni vnos, torej količina snovi, ki jo lahko človek glede na telesno maso zauživa vsak dan skozi vse življenje, ne da bi se pričakovalo pomembno tveganje za zdravje.

To pa ne pomeni, da so vsa vprašanja o njihovih učinkih že razjasnjena. Raziskave kratkoročnih učinkov in dolgoročnega uživanja lahko dajejo različne rezultate. Pri pijačah brez sladkorja so nekatere raziskave pokazale, da lahko njihovo uživanje namesto sladkanih pijač pomaga zmanjšati energijski vnos. Opazovalne raziskave o telesni masi pa so prinesle tudi nasprotujoče si ugotovitve, pri čemer je težko zanesljivo določiti, ali so opažene razlike posledica sladil ali drugih dejavnikov.

Nove ugotovitve zato same po sebi ne dokazujejo, da so odobrena sladila ob običajnem uživanju nevarna. Kažejo pa, da njihov vpliv na črevesno mikrobioto in presnovo zahteva nadaljnje raziskovanje, zlasti pri dolgotrajnem uživanju.

Je sladkor boljša izbira od sladil?

Ugotovitve raziskave ne pomenijo, da je sladkor bolj zdrava alternativa umetnim sladilom. Raziskovalci izrecno opozarjajo, da njihovih rezultatov ne smemo razumeti kot priporočilo za večje uživanje sladkorja. Sladkor sam po sebi ni nujno škodljiv v vseh okoliščinah. Naravno prisotni sladkorji so del živil, kot so sadje in mleko, ki vsebujejo tudi druge pomembne hranilne snovi. Zato ni smiselno enačiti sladkorjev v celih sadežih z dodanim sladkorjem v sladkih pijačah, slaščicah in drugih predelanih izdelkih.

Težava je predvsem čezmeren vnos dodanih sladkorjev. Ta lahko prispeva k povečanju telesne mase, zvišani ravni trigliceridov, inzulinski odpornosti, zobni gnilobi in večjemu tveganju za sladkorno bolezen tipa 2.

Pri odločanju med sladkorjem in sladili zato ni ene same rešitve, ki bi bila najboljša za vsakogar. Pomembno je predvsem zmanjševanje pretirano sladkega okusa v prehrani in omejevanje rednega uživanja sladkih pijač ter živil z veliko dodanega sladkorja.

Kaj to pomeni za vsakodnevno pitje kave in čaja?

Za ljudi, ki kavi ali čaju občasno dodajo malo sladila, raziskava ni razlog za preplah. Njeni rezultati pa so dodaten razlog za premišljeno uporabo sladil, zlasti kadar so vsakodnevno prisotna v številnih živilih in pijačah. Praktičen pristop je postopno zmanjševanje potrebe po sladkem okusu. Kavo ali čaj je mogoče sladkati z manjšo količino sladila oziroma sladkorja, sčasoma pa se navaditi tudi na manj sladek okus. Pri tem je smiselno upoštevati celotno prehrano, ne le ene sestavine.

Za zdaj ni dovolj dokazov, da bi lahko na podlagi te kratkotrajne raziskave vsem priporočili popolno izogibanje umetnim sladilom. Prav tako ni upravičeno sklepati, da je sladkor zaradi teh ugotovitev varnejša izbira. Najpomembnejše sporočilo je, da sladila niso nujno biološko neaktivne snovi in da njihovi dolgoročni učinki še niso v celoti pojasnjeni.

Za zanesljivejšo presojo bodo potrebne daljše raziskave, ki bodo pokazale, ali spremembe črevesne mikrobiote in presnove glukoze pomenijo tudi večje tveganje za bolezni. Do takrat je smiselno sladila uporabljati zmerno ter dajati prednost uravnoteženi prehrani z malo dodanega sladkorja.