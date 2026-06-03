Slepi in slabovidni starši bodo s kolesi povezali Gorenjsko in osrednjo Slovenijo

Od 5. do 7. junija bo potekalo tridnevno družinsko kolesarjenje, ki spodbuja vključevanje, dostopnost in aktivno življenje slepih in slabovidnih.

Kolesarjenje ni le premagovanje kilometrov, temveč tudi premagovanje ovir in predsodkov. To sporočilo bo v ospredju tridnevnega družinskega kolesarskega druženja slepih in slabovidnih staršev ter njihovih družin, ki bo med 5. in 7. junijem potekalo v organizaciji Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Dogodek bo imel izhodišče na Okroglem pri Naklem, udeleženci pa bodo v treh dneh prekolesarili del Gorenjske in osrednje Slovenije. Namen srečanja ni zgolj športna aktivnost, temveč predvsem druženje, povezovanje družin ter ustvarjanje skupnih doživetij.

Program se bo začel v petek s prihodom udeležencev in uvodnim druženjem. Glavnina kolesarskih aktivnosti bo sledila v soboto, ko se bodo kolesarji ob 9. uri odpravili na krožno traso Okroglo–Preddvor–Tržič–Okroglo. V večernih urah bo organizirana tudi predstavitev kolesarjenja s tandemskimi kolesi, ki slepim in slabovidnim omogočajo varno in aktivno vključevanje v rekreativne dejavnosti.

V nedeljo se bo kolesarska skupina podala proti Zbiljskemu jezeru. Del udeležencev se bo od tam vrnil na izhodišče, drugi pa bodo pot nadaljevali proti Ljubljani.

Tandemi omogočajo aktivno vključevanje

Udeleženci bodo kolesarili s tandemskimi in običajnimi kolesi. Slepi in slabovidni bodo vključeni ob pomoči usposobljenih spremljevalcev, ki sodelujejo v programu Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih.

Organizatorji poudarjajo, da za številne družine kolesarski izlet predstavlja nekaj povsem običajnega, medtem ko se slepi in slabovidni pri takšnih dejavnostih pogosto srečujejo z dodatnimi logističnimi in organizacijskimi izzivi. Ti segajo od zagotavljanja ustrezne opreme do iskanja spremljevalcev in prilagajanja aktivnosti njihovim potrebam.

Priložnost za večjo ozaveščenost

Dogodek je del širšega programa aktivnosti v Tednu slepih in slabovidnih ter predstavlja pomembno priložnost za ozaveščanje javnosti o pomenu dostopnosti, vključevanja in enakih možnosti za vse.

Organizatorji želijo s kolesarskim druženjem pokazati, da lahko ob ustrezni podpori slepi in slabovidni aktivno sodelujejo v športnih, družabnih in prostočasnih dejavnostih ter skupaj s svojimi družinami ustvarjajo nepozabne spomine.